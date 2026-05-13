英国発フレグランスハウス＜ペンハリガン＞から、「スポーツカー クラブ オードパルファム」が数量限定で再登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

「スポーツカー クラブ オードパルファム」限られた店舗で数量限定で発売する

興奮を呼び起こすスポーツカーでサーキットを疾走する音、ゴールした時の観衆の喝采、美しいレーシングマシーンに宿る究極のエレガンス。ハイスピードでサーキットを走り抜ける瞬間のように、目が覚めるほど爽やかなパチョリの魅力を感じるフレグランス「スポーツカー クラブ オードパルファム」が、ペンハリガンから2026年5月13日（水）より数量限定、一部店舗で再登場いたします。

スポーツカー クラブ オードパルファム :https://bit.ly/4shKCPG

インスピレーションストーリー

アクセルを強く踏み込み、時速200kmを超えたときに鳴り響くエンジン音。

勝利への熱い情熱と勝利を告げるチェッカーフラッグ。シャンパンシャワーで祝う勝利の高揚。レースの日ほど最高のときはありません。風に髪をなびかせ、喜びの笑顔がこぼれます。

香りのレースが始まりました。鮮やかで爽快なピンクペッパーコーンとユーカリの幕開けと共に、胸が高鳴ります。続いて活気に満ちた香りを持続させる、そよ風のようなウッディノートが重なって。サイプレスがカンフル剤のように香り立つとともに、パインウッドがハチミツのような甘さをかすかに感じさせながら爽快感あふれる清潔感が広がります。ラストは、かすかなモスとレザーの香りがパチョリに合わさり、このフレグランスの魅力をフルスロットルまで引き出します。

タイムレスな魅力のアロマティック フザアの香り

壮大で洗練された人々に贈る「スポーツカー クラブ」は、活力とクラシカルな魅力にあふれたグリーンでアロマティックなフレグランス。その香りは、タイムレスなエレガンスを表現しながらも、ゆったりと人生を送っていた時代へのノスタルジーを呼び起こしてくれるかもしれません。



香調：アロマティック フゼア

トップノート ：ピンクペッパーコーン、ユーカリ

ミドルノート ：サイプレス、パインウッド

ラスとノート : パチョリ、アンブロクサン、ムスク

調香師：アニック・メナルド

製品情報

2026年5月13日(水)数量限定、店舗限定発売

ブランド名：ペンハリガン

製品名：スポーツカー クラブ オードパルファム

100mL 35,750円(税込)

エレガントでありながら、遊び心もあるパッケージデザイン詳細を見る :https://bit.ly/4shKCPG

プロモーション情報

ペンハリガン製品を税込28,050円以上お買い上げの方に、多様な顔を持つ現代の男性に捧ぐ「ザ ジェンツ コレクション」から、ミニフレグランス2種のセット(ザ カット オードパルファム、ザ ダンディ オードパルファム各1.5mL)をプレゼントいたします。

*数量限定、無くなり次第終了

ザ カット オードパルファム(https://latelierdesparfums.jp/pages/penhaligons-thecut) ザ ダンディ オードパルファム(https://latelierdesparfums.jp/pages/penhaligons-the_dandy)

ペンハリガン「ザ ジェンツ コレクション」

紳士のたしなみ、その真髄を追い求めて…「マナーは守る。だが、型にはまるつもりはない」

今、紳士の定義が書き換えられようとしています。(あるいは少なくとも、強い香りをひと吹きして、アップデートすべき時が来ています) ペンハリガンの「ザ ジェンツ コレクション」は、多様な顔を持つ現代の男性たちにインスパイアされた、4つの大胆なフレグランス。 仕立ては端正、けれど中身は自由。エレガントでありながら、伝統にエルボーを食らわすことさえ恐れない。

4人のキャラクター、4つの探求心、そして無限の自信をもたらす４つのフレグランス

象徴的な4つの人物像「ザ・エクスプローラー(探検家）」「ザ・レベル(反逆者）」「ザ・デボネア(洗練を極めた男）」「ザ・ヘドニスト(快楽主義者）」から着想を得たこのコレクションは、これまでの「紳士的振る舞い」という概念を、最高に磨き抜かれた感性で鮮やかに裏切ります。

エレガントでありながら、茶目っ気を忘れない。

クラシックでありながら、その熱量は最大級に。

香りは紳士。

そして振る舞いは自分らしく。

ザ ジェンツ コレクション :https://bit.ly/4ci8Iny