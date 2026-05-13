LIFULL HOME′S、自社開発AIの「おとり物件」検知精度を向上！AI検知による自動非掲載物件数は前年同期比163倍に拡大

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」は、ユーザーが安心して住まい探しをできるよう、募集中の物件の割合が高い＝「物件鮮度が高い」状態を目指しており、賃貸領域において「物件鮮度No.1の不動産ポータルサイト(https://lifull.com/news/43470/)」となっています。

2025年1月から稼働している「おとり物件」を検知する自社開発AI(https://lifull.com/news/40392/)の精度向上と運用プロセスの改善を進めたことで、2026年1月～3月のAI検知による自動非掲載物件数が前年同期比で163倍に拡大しました。テクノロジーの活用により、おとり物件撲滅と「物件鮮度」の向上をさらに推進してまいります。

従来の施策では検知が難しかった「おとり物件」の検知を可能にした自社開発AI

自社開発AIによるおとり物件検知・自動非掲載機能は、LIFULLのデータベースに蓄積されている過去に広告掲載された物件情報や、独自調査による募集状況の情報などを自社開発したAIに学習させることで、LIFULL HOME'Sに掲載されている賃貸物件情報から「おとり物件」を検知し、自動で非掲載にするものです。

LIFULL HOME'S では不動産管理会社の保有する物件情報と「LIFULL HOME'S」に掲載されている物件情報を照合し募集終了物件を自動で非掲載にする業界初の取り組みや、同じ物件でも不動産会社によって掲載状況が異なる物件情報を不動産会社へ通知する「メンテナンス見える化ツール(https://lifull.com/news/43168/)」の仕組みを応用し、おとり物件の可能性が高い物件を非掲載とするなど様々な施策を行ってきました。

自社開発AIによるおとり物件検知・自動非掲載機能では、従来の施策でカバーしきれていなかった「連携している不動産管理会社以外が管理する物件」や「1社しか掲載していない物件」の募集終了の検知にも効果を発揮しています。

検知精度と運用改善により、おとり物件の自動非掲載が前年同期比163倍へ

LIFULL HOME'Sでは、2025年1月の自社開発AIによるおとり物件検知・自動非掲載機能の稼働開始以降も、複数のAIモデルを並行して運用し、比較検証と学習データの継続的な追加により、検知精度の向上に取り組んできました。あわせて、過去データの精査や、検知対象物件と掲載物件の照合ロジック、データ収集方法の見直しなど、運用面でも改善を重ねています。

こうした改善により、2026年1月～3月のAI検知による募集終了物件の自動非掲載物件数は、前年同期比で163倍に拡大しました。

LIFULL HOME'S事業本部「物件情報精度」責任者

宮廻 優子（みやさこ ゆうこ）のコメント

LIFULL HOME'Sでは、住まい探しをするユーザーの皆さまに、正確で鮮度の高い物件情報をお届けすることを重要な使命のひとつと考えています。今回の取り組みでは、AIの精度向上だけでなく、運用プロセスそのものを見直すことで、募集終了物件の検知と自動非掲載を大きく前進させることができました。

住まい探しにおいて「問い合わせたのにもう借りられない」という体験は、ユーザーにとって大きな負担になります。今後もテクノロジーと人の運用の両面から改善を重ね、安心して住まい探しができるサービスづくりを進めてまいります。

LIFULL HOME'S について（https://www.homes.co.jp/）

LIFULL HOME'Sは、「叶えたい！が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。

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株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。