世界の三頭筋インプラント市場、美容目的のボディコンツーリングおよび再建需要に牽引され、2035年までに9億7596万米ドルに達する見通し

世界の三頭筋インプラント市場、美容目的のボディコンツーリングおよび再建需要に牽引され、2035年までに9億7596万米ドルに達する見通し