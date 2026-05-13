「たびのホテル」ブランド、愛知県初出店「たびのホテルlit豊川」5月15日（金）宿泊予約開始

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（東証プライム8934）の連結子会社であるサンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳村 一幸、以下、当社）は、「たびのホテルlit豊川」の開業日を2026年11月15日に決定するとともに、公式ホームページを開設し、2026年5月15日（金）12時より宿泊予約の受付を開始いたします。

「たびのホテルlit豊川」外観（イメージ、FRONTIS TOYOKAWA内）最上階に疲れを癒す人工温泉の大浴場（男湯イメージ）

「たびのホテルlit豊川」は、JR飯田線「豊川駅」から徒歩約1分、名鉄線「豊川稲荷駅」から徒歩約3分の豊川駅前に誕生する東三河の新たなランドマーク「FRONTIS TOYOKAWA」内に開業いたします。自社ホテルブランド「サンフロンティアホテルズ」のカジュアルブランド「たびのホテル（TABINO HOTEL）」は、気軽に旅を楽しみたい旅行者やビジネスで滞在する方に向けた宿泊特化型ホテルで、全国に11店舗（2026年5月13日現在）を展開しており、地域ならではの魅力や特長を掘り起こし、地域とともに成長するホテルを目指しています。

このたび、「たびのホテル」ブランドとして愛知県初出店となる「たびのホテルlit豊川」は、街の賑わい創出を目的に、ビジネスや観光の拠点に最適な、「たびのホテル」よりもワンランク上の、上質で楽しいホテルブランド「たびのホテルlit（読み方：リット）」として開業します。

愛知県東部に位置する東三河地域は、国内有数の製造業の集積地として発展しています。その中核に位置する豊川市は、豊川稲荷を有する門前町として知られ、年間500万人以上の観光客が訪れています。また、当ホテル周辺には、日本車輌製造豊川製作所をはじめ、オーエスジー、新東工業、日本トレクスなど、国内有数の製造業が集積する穂ノ原工業団地が立地しています。

このような産業集積を背景に、国内外から多くの技術者や関係者が訪れ、中長期の滞在ニーズが高まっており、当社はこうしたニーズに応える滞在拠点として「たびのホテルlit豊川」を開業いたします。

当社では、地域の皆様と協働しながら、豊川市ならびに東三河地域全体の活性化を図るとともに、ご利用いただくお客様に、心地よく快適で楽しいひとときをお過ごしいただけるよう努めてまいります。

ダブルルーム（イメージ）スイート（イメージ）

全112室の客室は、ダブルルームとツインルームを中心に、最大5名様でご利用いただけるスイートなど多彩なタイプをご用意しています。ビジネスでのご利用から、ご友人やご家族とのグループ旅行まで、お客様お一人おひとりの滞在スタイルに合わせて最適なお部屋をお選びいただけます。

客室内は、当グループホテルが大切にしている“1cmの快適性と機能性”を追求し、全室にサータ社製の快眠ベッドを導入しました。横になり足を伸ばしてくつろげるソファや、デスクワークやお食事にも便利な大きなテーブルを備え、使いやすい位置にコンセントを配置するなど、客室での時間をより心地よくお過ごしいただける工夫を随所に施しています。

また、全室に電子レンジと2ドア冷蔵庫、大型スマートテレビ、加湿機能付き空気清浄機を完備し、一部の客室には洗濯機も備え、室内で洗濯物を干せるスペースも設けています。さらに、ベッド下にはキャリーケースを収納できるスペースを設けるなど、長期滞在にも配慮した設計としています。

最上階（12階）には人工温泉の大浴場を設け、ゆっくりお寛ぎいただけます。また、男湯にはサウナも併設しており、旅や仕事の疲れを癒すリフレッシュ空間としてご利用いただけます。フロントは同じく最上階に設置し、市内を一望できる開放的なロビーラウンジを備え、滞在中のひとときをゆったりとお過ごしいただけます。朝食は、「地元の食材」「体に優しい」「選ぶ楽しさ」をテーマに、地元食材を活かしたメニューをブッフェスタイルでご提供いたします。

さらに、夕刻のドリンクサービス「ハッピー泡～」やお夜食の「だし茶漬け」、お風呂上がりのアイスキャンディー、モーニングコーヒーなど、多彩な“ちょっと嬉しい”サービスもご用意しています。ご滞在中のひとときを、より快適に、心地よく、楽しくお過ごしいただける工夫を凝らしています。

公式ホームページおよびご予約に関して

「たびのホテルlit豊川」の公式ホームページをオープンいたしました。

下記URLよりご予約を承ります。

公式ホームページ：https://toyokawa.tabino-hotel.jp/

※料金は曜日やシーズンにより変動します。

※宿泊予約は2026年5月15日（金）12時より受付開始となります。

「たびのホテルlit豊川」概要

ホテル名称：たびのホテルlit豊川

所在地：東三河都市計画事業豊川駅東土地区画整理事業59街区

2-1区画

構造：鉄骨造地上12階建（フロント12階、客室6～11階）

総客室数：112室

客室特長：ダブルルームとツインルームを中心に多様な客室をご用意。全室に電子レンジ、2ドア冷蔵庫、加湿機能付き空気清浄機、55インチスマートTVを完備。ミニキッチンを備えた客室もお選びいただけます。

付帯施設：ロビー（12階）、大浴場（12階）、レストラン（1階）、リラックスルーム、コインランドリー、駐車場

開業予定：2026年11月15日（日）

※掲載の情報は計画段階のものであり、今後変更となる可能性があります。

「たびのホテル」ブランド一覧 全11施設 （2026年5月13日現在）

アッパーミドルクラス

・たびのホテルlit松本(https://matsumoto.tabino-hotel.jp/)(長野県松本市)

・たびのホテルlit宮古島(https://miyakojima.tabino-hotel.jp/)（沖縄県宮古島市）

・たびのホテルVilla宮古島(https://villa-miyakojima.tabino-hotel.jp/)（沖縄県宮古島市）

エコノミークラス

・たびのホテル飛騨高山(https://hida-takayama.tabino-hotel.jp/)（岐阜県高山市）

・たびのホテル佐渡(https://sado.tabino-hotel.jp/) （新潟県佐渡市）

・たびのホテル倉敷水島(https://kurashiki-mizushima.tabino-hotel.jp/)（岡山県倉敷市）

・たびのホテル鹿島(https://kashima.tabino-hotel.jp/)（茨城県神栖市）

・たびのホテルEXpress成田(https://narita.tabino-hotel.jp/)（千葉県成田市）

・たびのホテル加古川別府駅前(https://kakogawa.tabino-hotel.jp/)(兵庫県加古川市)

・たびのホテル石狩(https://ishikari.tabino-hotel.jp/)（北海道石狩市）

・たびのホテル阿蘇熊本空港(https://aso-kumamoto.tabino-hotel.jp/)（熊本県大津町）

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

創業以来、社是を「利他」に定め、ご宿泊いただくお客様に、心地よく、快適に滞在してもらいたいという想いから、働くスタッフの心が温かい愛に溢れた従業員教育を大切にしています。その結果としてお客様視点を徹底的に追求するホテル運営を行っています。どのホテルブランド（温泉・リゾート／都市型ホテル／地域創生／オリジナルコレクション）も、働く従業員の笑顔が溢れる心温かい接客、そして、きめ細やかな心遣いで、お客様にはパーソナルなプラスアルファをお届けし、“心温かい楽しいホテル”を実現しております。

世界各国のお客様に喜んでいただくために、お客様視点にこだわり、日本ならではの和の心を取り入れたおもてなしを提供し、お客様にとって「世界でたった一つのホテル」と感じていただけるホテルを目指しています。

当社は、今後も引き続き、人が集うホテル・観光事業を通じて、地域に人の流れと活気を生み出し、地域の発展に貢献することを目指してホテル開発・運営拡大に取り組みます。

“ゼロから作り上げる喜びを味わえるサンフロンティア・ホテルグループ”の強みを活かし、日本全国で多様なホテルを展開してまいります。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等 URL：https://www.sfhm.co.jp

当社グループホテルを検索いただける宿泊予約ポータルサイト「サンフロンティアホテルズ」

URL：https://sunfrontier-hotels.jp/

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産バリューアップ事業（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、滞納賃貸保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

サンフロンティア不動産(株)の最新情報一覧：https://www.sunfrt.co.jp/news/