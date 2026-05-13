プラキットで堪能する造形美。宇宙怪獣キングギドラがARTPLAにラインナップ！

株式会社海洋堂

原型を手がけるのは、自然史・生物造形の第一人者、松村しのぶ。

1964年公開の映画『三大怪獣 地球最大の決戦』より、ゴジラ、モスラ、ラドンと激突した山間部の情景をモチーフに再構築。宣伝ポスターをイメージしたポージングも取り入れ、キングギドラの威容を完全新規造形で立体化しました。

三つの頭部はそれぞれに異なる表情を持たせ、劇中のテイストを踏襲しつつ、部位ごとに鱗のサイズを変えるなど、生物的な説得力を高めています。手前に橋を配し、劇中にも登場した神社の境内を再現することで、キングギドラの圧倒的なスケール感を演出しました。

鱗はディテールを優先してパーツを分割。複雑な形状でありながら、緻密に噛み合い、隙間なく組み立てることができます。

圧倒的な造形密度を誇る、究極の怪獣プラキットをお楽しみください。

※本商品は組み立てが必要なプラスチックモデルキットです。

※組み立てにはプラスチックモデル用接着剤が必要です。

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

■商品概要

●商品名：ARTPLA SCULPTURE WORKS キングギドラRe:イマジネーション

●仕様：プラスチックモデルキット ポーズ固定モデル

※別途、接着剤や工具、塗料等が必要

●サイズ：ノンスケール（頭頂高約205mm）

●成型色：イエローオーカー

●原型制作：松村しのぶ

●希望小売価格 ：9,900円（税込）

●発売：2026年8月予定

TM ＆ (C) TOHO

商品取り扱い店

●全国のホビーショップ

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください。

▼海洋堂直営店

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/artpla/ap056

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR

Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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