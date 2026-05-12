世界を変えた技術者の思想を体感する宿　「GAIA RESORT｜ACURA（アキュラ）」グランドオープン

株式会社ガイア

株式会社ガイア(https://www.nszao.co.jp/)（本社：宮城県白石市、代表取締役：相澤 国弘）が運営するガイアリゾート(https://gaia-resort.net/)は、宮城県蔵王町において、新たなコンセプト型貸別荘「GAIA RESORT｜ACURA（アキュラ）(https://gaia-resort.net/lineup/1634/?utm_source=chatgpt.com)」をグランドオープンいたしました。

HondaF1のアイコン「アイルトンセナ」のヘルメットも展示中

本施設は、元Honda Motor Co., Ltd.(https://www.honda.co.jp/)常務取締役であり、環境技術「CVCC(https://global.honda/jp/guide/history-digest/75years-history/chapter3/section2_3/)」エンジン開発にも関わった故・石津谷 明氏の思想や歩みをテーマに構成された特別な宿泊施設です。

1970年代、厳しい排出ガス規制に対し、ホンダは独創的な技術で世界を驚かせました。その背景には、本田宗一郎氏をはじめとする技術者たちの「常識にとらわれず挑戦する精神」がありました。

ACURAは、単なる宿泊施設ではなく、“技術者の精神に触れる滞在”をコンセプトに、挑戦・創造・継承という価値観を体感できる空間として誕生しました。

CVCCのヘッドカバーやパネルもご覧いただけます。歴史と想いを受け継ぐ空間

施設内には、かつて存在した「ステンドグラス工房アキュラ」を当時のまま保存しています。

工房内では、ステンドグラス作品やホンダ時代の資料を通して、

・技術

・芸術

・精神

が交差する独自の世界観をご体感いただけます。

石津谷氏の世界観や意匠を継承。芸術性とクラフトマンシップを感じられる空間演出を施しています。

また、石津谷氏が人生をかけて取り組んだ技術開発への想いや、“常識を超える挑戦”の精神を、建築・インテリア・滞在体験の随所に表現しています。

訪れる人々に、単なる観光ではない「物語に滞在する時間」を提供します。

ステンドグラス工房アキュラ石津谷氏のヒストリーをご覧ください。天然温泉付きのプライベートヴィラ

「GAIA RESORT｜ACURA」は、蔵王の自然に囲まれた静かな環境に位置し、天然温泉を完備した一棟貸しタイプの貸別荘です。

四季折々の自然を感じながら、完全プライベート空間でゆったりとした時間を過ごすことができます。

クルマ・モータースポーツ・建築・アート・ものづくりに関心を持つ方々はもちろん、ファミリーやインバウンド観光客にも新たな滞在価値を提供いたします。

青森ヒバを使った天然温泉もお楽しみください。クルマ好きも、アート好きも、ご家族連れも楽しめる空間

室内には、CVCCエンジンやクラシックカーをモチーフにした展示やインテリアを随所に配置。

自動車ファンの方はもちろん、ものづくりやデザインに関心のある方、お子様連れのご家族にも楽しんでいただける空間となっています。

また、天然温泉付きの浴室を備えており、知的好奇心を刺激する時間と、蔵王の自然に包まれた癒しのひとときを同時にお楽しみいただけます。

当時ものの本物パーツはお宝です。初代シビックのグリルも当時のまま。クルマもアートも楽しめます。ASIMOもHONDAですね。地域文化と観光価値の創出へ

株式会社ガイアでは、蔵王エリアにおいて「泊まる」だけではない、“地域の物語や文化を体験する観光”をテーマに施設開発を進めています。

今後も、地域資源や歴史、人物、文化的背景を活かした唯一無二の宿泊体験を創出し、蔵王エリア全体の観光価値向上と交流人口拡大を目指してまいります。

蔵王福祉の森構想の一環として

ガイアグループは、「蔵王福祉の森構想(http://zao-fukusi.jp/)」のもと、

「空き家・別荘の再生観光振興福祉防災地域雇用創出」を一体的に進めています。

GAIA RESORT｜ACURAもまた、地域に眠る物語を未来へ受け継ぐ取り組みの一つです。

宿の詳細、ご予約はこちら(https://gaia-resort.net/lineup/1634/?utm_source=chatgpt.com)からどうぞ。

施設概要

施設名：GAIA RESORT｜ACURA（アキュラ）

所在地：宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字八山4-386（蔵王山水苑内）

施設形態：天然温泉付き一棟貸し貸別荘

■ 本件に関するお問い合わせ先

ガイアリゾート

TEL：0224-34-1192

担当：専務取締役/永倉弘子

Email：info-gaia@gaia-resort.net