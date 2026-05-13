【置くだけ0.5秒の感動】大型タブレットを強固にロックする、電動オートロックスタンド「EMONITA SNAPSTAND」がMakuakeにて先行販売開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、タブレットの着脱時のわずらわしさや、操作中の画面の揺れといった日常的な不満に着目した電動オートロックスタンド「EMONITA SNAPSTAND」の先行予約販売を、2026年5月13日よりMakuakeにて開始いたしました。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/ex140/(https://www.makuake.com/project/ex140/)

※プロジェクトは「2026年6月29日」までの限定販売となります。

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「画面が低くて首が疲れる」

「スタンドにセットするたびにストレスを感じる」

「タブレットに触れるたびに画面が揺れる」

--日常的にタブレットを利用するクリエイター、学生、ビジネスパーソンなら一度は感じたことのある悩みではないでしょうか。

EMONITA SnapStandは、そうした日常的なストレスを解消するために誕生した電動オートロックスタンドです。

タブレットを中央に置くだけで自動的にクランプが閉じてホールド、外すときもボタンひとつで即座にリリース。「真のハンズフリー・簡単な調整・幅広いデバイスへの互換性」を追求しました。

商品の主な特徴

☑ 置いた瞬間に自動で固定。触れずにセットできる電動自動クランプ

☑ 約1kgのアルミベースで大型タブレットも揺れにくいZero-Wobble設計

☑ 8～14インチ対応、ケース装着時にも使いやすいユニバーサル仕様

☑ 高さ・角度を細かく調整でき、首や肩への負担軽減をサポート

☑ フル充電で約1,000回動作、配線のないすっきりした作業空間を実現

指一本、触れずに固定。設置のストレスをゼロにする「電動自動クランプ」

タブレットを中央に置いた瞬間、内蔵センサーが物体を検知。左右のアームが自動で動き、最適な位置と力でホールドします。セットするという動作を意識させず、外すときもボタンひとつで即座にリリース可能です。

12.9インチ超もビクともしない。1kgのアルミが叶える「Zero-Wobble（揺れゼロ）」

軽さよりも安定性を優先した約1kgの重量設計により、タップや操作時の微振動を抑えられます。本製品は最初から大型タブレットを想定して設計されています。

8インチから14インチまで。全デバイスを一生支える「ユニバーサル・ホールド」

iPad miniからiPad Pro 13インチ、14インチモバイルモニターまで対応。将来デバイスを買い替えても、スタンドを買いなおす必要はありません。

クランプ部には十分な厚みと可動域を確保し、UAGやOtterBoxなどのタフネスケース装着時でも使用可能です。

目線を上げて、姿勢を変える。首と肩を救う「ミリ単位のデュアルヒンジ」

2箇所の高強度ヒンジにより、高さと角度を無段階で調整可能。目線を正面に近づけ、長時間作業を支える設計です。

1,000回の感動をワイヤレスで。利便性と美学を両立した「スマート・バッテリー駆動」

フル充電で約1,000回のクランプ動作が可能なため、毎日使っても約2か月は充電する必要なし。

有線接続の必要はないため視覚的なノイズを減らし、リビングや書斎のインテリアを損なわない、ミニマルな美しさを提供します。

ユーザーの声

実際に試した方々からは、以下のような声が寄せられています。

リターン

35％OFFの超超早割3個セット、30%OFFの超超早割などMakuake限定のリターンが用意されています。

製品概要

プロジェクト概要

プロジェクト名：【電動自動クランプ】ワンタッチ完全自動開閉、置くだけたったの0.5秒電動スタンド

期間：2026/05/13 - 2026/06/29

販売ページ：https://www.makuake.com/project/ex140/

早期予約特典：最大30%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/