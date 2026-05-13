LAMAブランドを展開するL&Lライブリーライフ株式会社は、現代の暮らしに合わせた新しい洗濯スタイルを提案する折りたたみ式小型洗濯機を発売いたしました。コンパクトながら13Lの大容量設計を実現し、使用後は高さ約13cmまで折りたたんで収納可能です。省スペース・時短・分け洗いニーズに応える次世代ランドリー家電として注目を集めています。 近年、一人暮らし世帯の増加や共働き家庭の拡大、衛生意識の高まりを背景に、「必要なものだけすぐ洗いたい」「衣類を分けて清潔に洗いたい」という需要が拡大しています。そんな生活者のリアルな悩みに応えるのが、本製品です。 楽天市場の商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/z100709-01/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/z100709.html

小さいのにしっかり洗える。13L大容量モデル

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本製品は、コンパクトサイズながら最大13Lの容量を搭載します。 - 赤ちゃんのシャツ 約5着 - 靴下 約15足 - タオル 約5枚 - 下着・インナー 約8着 - Tシャツ 約2着 日常の「ちょい洗い」からまとめ洗いまで幅広く対応します。サブ洗濯機としてはもちろん、単身世帯のメイン用途としても活躍します。

3つの洗浄モードで、汚れに合わせて使い分け

衣類や汚れ具合に応じて選べる3つの洗浄モードを搭載しました。 - 簡単洗（10分） - 標準洗（15分） - 強力洗（20分） 汗をかいた衣類、泥汚れの靴下、毎日使うタオルなど、用途に合わせて効率よく洗濯できます。忙しい朝や帰宅後でも、短時間で洗える時短家電として便利です。

分け洗い需要にフィット。衛生的な新習慣へ

家族の衣類と分けたいベビー用品、下着、スポーツウェア、ペット用品、キッチンタオルなど、「一緒に洗いたくないもの」は意外と多いものです。 本製品なら、気になるアイテムだけをすぐに洗えるため、衛生的で気持ちのよい洗濯習慣をサポートします。洗濯物が少ない日でも、大型洗濯機を回す必要がなく、水・電気の節約にもつながります。

折りたためるから、置き場所に困らない

使用時サイズは約31×31×32cm、収納時は約31×31×13cmです。使わない時は折りたたんで、クローゼット・棚のすき間・ベッド下・車のトランクなどへすっきり収納できます。 ワンルームや学生寮、賃貸住宅、出張先、旅行先など、限られたスペースでも使いやすい設計です。製品重量も約1.5kgと軽量で、持ち運びもラクに行えます。

こんなシーンで選ばれています

- 一人暮らしの毎日洗濯に - 赤ちゃん服・スタイの分け洗いに - 部活やジム後の衣類洗いに - 下着・靴下の予洗いに - ペット用品の洗濯に - 旅行・出張・キャンプ先での洗濯に - 梅雨時期のこまめ洗いに 「洗いたい時に、すぐ洗える」便利さが、暮らしの質を変えていきます。

商品概要

商品名：折りたたみ式小型洗濯機 容量：約13L 使用時サイズ：約31×31×32cm 収納時サイズ：約31×31×13cm 重量：約1.5kg 洗浄モード：10分／15分／20分 付属品：本体、アダプター、排水ホース、日本語説明書 楽天市場の商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/z100709-01/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/z100709.html

「大きな洗濯機だけ」の時代は終わりへ

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毎日大量に洗う時代から、必要なものを必要な時に洗う時代へ。 LAMAの折りたたみ式小型洗濯機は、現代の住まい・暮らし方・衛生意識に寄り添う、新しいランドリー家電です。新生活準備にも、セカンド洗濯機にも。今、選ばれる理由があります。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/