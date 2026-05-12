ウェルネスフード推進協会、「日本ウェルネス産業推進協会（JWIA）」へ。移行し活動領域を拡大

一般社団法人日本ウェルネス産業推進協会

食（ウェルネスフード）を基点に、ウェルネス産業の健全な市場形成と成長を推進することで、国民の健康寿命の延伸を図ることを目的として活動する、一般社団法人ウェルネスフード推進協会（事務局：東京都中央区、代表理事：矢澤一良）は、このたび協会名を一般社団法人日本ウェルネス産業推進協会（以下、当協会）へ変更するとともに体制を刷新し、活動範囲を食（ウェルネスフード）中心からウェルネス産業全体へ拡大いたします。



本変更は、超高齢化の進行と「治療」から「予防・未病」へと加速する社会的要請を踏まえ、生活者にとって信頼できる製品・サービスが選ばれ、研究成果が日常生活へ実装されるウェルネス社会の基盤づくりを目指すものです。

名称変更の背景

近年、超高齢社会を迎える日本において、健康やウェルネスは、もはや個人の努力だけで解決できるテーマではありません。健康課題の解決には、食に加え、運動・睡眠・メンタルケア・住環境など、さまざまな分野が連携しながら、日常生活全体の中で健康づくりを実現していくことが求められています。

さらに、あらゆる製品・サービスにおいて科学的根拠（エビデンス）の質が問われる時代となり、生活者が安心して選択できる「信頼の基盤」の整備が急務となっています。

こうした背景を踏まえ、ウェルネス産業全体を対象に、科学・産業・生活者をつなぐ取り組みを強化してまいります。

当協会が目指す世界

当協会が目指すのは、研究成果や技術革新が広く社会に実装され、人々の日常に確かな価値をもたらす世界です。

コンセプトである「信頼でつながる、ウェルネス社会。～科学が築く、信頼の基盤～」のもと、データと科学的根拠に基づいた製品・サービスの社会実装を促進し、ウェルネス文化の定着と社会課題の解決に貢献してまいります。

その実現に向け、当協会は以下を重点的に推進します。

ロゴマークについて

- エビデンスに基づく製品・サービスの創出と普及：ウェルネス産業における科学的根拠（エビデンス）の重要性を発信し、産学民それぞれの立場をつなぐ機会を創出します。- 信頼性の“見える化”に向けた評価・認証の仕組みづくり：科学的根拠と消費者実感の両面から、品質・信頼性を可視化する仕組みの設計・運用を検討・推進します。- 異業種間ネットワーク形成と知識共有の促進：サロン・交流会等を通じ、領域横断（食・運動・睡眠・計測・住環境等）のマッチングと共創を後押しします。- 分科会・WGによる実務課題の解決と標準化：各分野の専門家や事業者とともに現場における課題の整理と解決を図るとともに、業界の健全な発展に向けた指針や標準の整備を推進します。- 従来事業の発展的継続：セミナー・シンポジウム、展示会、ウェルネスフードアワード等を、産業横断の視点で拡張します。

本ロゴマークは、「日本のウェルネスを整える。」という考え方を視覚化したものです。協会が掲げるウェルネスの4つの視点、「心（Mind）・体（Body）・社会（Society）・環境（Environment）」を軸に、日本のウェルネスの基準を整えていく姿勢を表現しています。

本ロゴマークは、日本列島を思わせる軸に沿って重ねられた4つの円で構成され、それぞれが「心・体・社会・環境」を象徴します。互いに響きあいながら健やかさが循環していく様子を示し、個人の心身、社会の仕組み、その環境が穏やかにつながることで持続的なウェルネスが育まれる、という思想を込めています。

理事長コメント

（一社）日本ウェルネス産業推進協会 理事長 大谷泰夫

人生１００年時代が現実化しつつあり、病気や健康は国民の広い関心事となっていますが、我が国民の健康リテラシーについても課題が多く、特に個々人の自己評価が低いのではないかといわれています。市場もこれと裏腹の関係にあり、信頼に足るものからそうでないものまで玉石混淆です。

健康や予防は、医療や医薬品のように公的な厳格な規制の中で実現されるのではなく、一人一人の生活習慣をベースに時間をかけて築いてゆく自助努力の世界です。これを支えるのが食品のみならず各種の器具やサービスなどであり、エビデンスに基づいた効果的かつ適正な企業活動の確保が最重要です。

こういう視点に立って、ウェルネス社会の基盤づくりに取り組みたいと思います。

協会概要

新協会名：一般社団法人日本ウェルネス産業推進協会

旧協会名：一般社団法人ウェルネスフード推進協会

所在地 ：東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル（株式会社RDサポート内）

理事長 ：大谷 泰夫（神奈川県立保健福祉大学 理事長）

新協会ホームページ：https://j-wia.org/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本ウェルネス産業推進協会 事務局長（担当：清水）

E-mail：info@j-wia.org