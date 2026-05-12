定番トイレタリーブランドから泡ボディソープを追加発売

株式会社ナリス化粧品

株式会社ナリス化粧品（本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘義）は、2025年10月に全面リニューアルしたトイレタリーブランドの「ピュアーチェ」の追加品として、これからの汗ばむ季節にも

より快適・簡便に使用できる、泡で出てくる全身用洗浄料「モイスト泡ボディソープ」を、訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で6月21日から新発売します。

「ピュアーチェ」は、こども（2歳以上）から大人まで、ベーシックなボディ・ヘアケアの満足度を高めることを目的として開発したシリーズで、乾燥しがちな髪や肌に潤いを蓄え、日々を快適に過ごすためのラインナップすべてにRIPTテスト ※3を実施しています。

※1 イソプロピルメチルフェノール

※2 グリチルリチン酸ジカリウム

※3 すべての方に皮膚刺激やアレルギー反応が起こらないということではありません。

（RIPT試験（累積刺激及び感作試験）は、化粧品やスキンケア製品がヒトの皮膚に長期・反復使用された際に、アレルギー反応や累積的な刺激（かゆみ、赤み、腫れ）を引き起こさないかを確認する「ヒト安全性パッチテスト」です）

泡がヘタらずに増える処方設計で摩擦レス

「ピュアーチェ モイスト泡ボディソープ」は、濃密でクリーミーな泡がワンプッシュで出てくるのが特徴です。泡もちUP成分※4配合で、肌の上ですべらせてもヘタりにくい処方設計です。また、水分を含んだスポンジなどでこすると泡の体積が増加するので、摩擦が気になる人でも手で使用する時はもちろん、スポンジやタオルを使う場合も厚みのある泡でやさしく洗うことができます。

また、先行発売している「モイストボディソープ」と同じみずみずしいフレッシュフローラルの香りは、この季節の雨粒を思わせるクリアな水のニュアンスの中に咲き誇る花々の香りが重なりあい、じめじめとした季節の憂鬱な気分までリフレッシュさせてくれます。

※4 ラウリルヒドロキシスルホベタイン液（洗浄剤）

左：ポンプからでた泡 右：ナイロンタオルでこすった泡

医薬部外品で「きっちり洗浄」＋「しっかり保湿」を叶える洗浄料

「ピュアーチェ モイスト泡ボディソープ」は、医薬部外品の有効成分のイソプロピルメチルフェノールとグリチルリチン酸ジカリウム配合で、気になるニオイやニキビを防ぎながらきっちり洗浄するだけでなく、アミノ酸※5やシアバター/シア脂、ホホバ油配合でしっかり保湿し、更に角層ケアのためのヨクイニンエキス（保湿剤）と、

シャンプー・コンディショナーにも配合しているパンテノール/D-ﾊﾟﾝﾄﾃﾆﾙｱﾙｺｰﾙ（保湿剤）を配合しており、冷房などで温度差が激しく乾燥しやすい夏の季節でも簡単にワンプッシュで「洗うこと」と「潤すこと」の両方を叶えます。

※5 L-セリン、グリシン、L-アルギニン（保湿剤）

【新製品概要】低刺激処方

洗浄×角層ケア×保湿もできる薬用泡ボディソープ

【本体】

内容量：600 mL 価格：1,300円（税抜）1,430円（税込）

【詰め替え】

内容量：450 mL 価格：900円（税抜）990円（税込）

・ポンププッシュのクリーミー泡で素早く心地よく身体を包み込み、洗う度にうるおいヴェールを形

成。角層ケアも叶えます。

・医薬部外品有効成分のイソプロピルメチルフェノールとグリチルリチン酸ジカリウム配合

・ヨクイニンエキス（保湿剤）配合

・アミノ酸※５、シアバター/シア脂、ホホバ油などの保湿剤配合

・みずみずしいフレッシュフローラルの香り

【既存品概要】 全品 低刺激処方

【既存品】医薬部外品 ピュアーチェ モイストボディソープ（販売名：薬用ボデイソープS7 a）

洗浄×角層ケア×保湿もできる薬用ボディソープ

【本体】

内容量：550 mL 価格：1,000円（税抜）1,100円（税込）

【詰め替え】

内容量：450 mL 価格：700円（税抜）770円（税込）

・へたりにくい濃密泡で心地よく身体を包み込み、洗う度にうるお

いヴェールを形成。角層ケアも叶えます。

・医薬部外品有効成分のイソプロピルメチルフェノールとグリチル

リチン酸ジカリウム配合

・ヨクイニンエキス（保湿剤）配合

・アミノ酸※５、シアバター/シア脂、ホホバ油などの保湿剤配合

・みずみずしいフレッシュフローラルの香り

【既存品】ピュアーチェ モイストシャンプー

濃密な弾力泡で包んで洗いあげるシャンプー

【本体】

内容量：550 mL 価格：1,000円（税抜）1,100円（税込）

【詰め替え】

内容量：450 mL 価格：700円（税抜）770円（税込）

・髪に潤いを貯める発想の

「潤感ヴェール処方」×「摩擦レス設計」

・洗うたびにうるおい、髪の内側も外側もケアしてなめらかに。

・Ｗタンパク由来成分※6とアミノ酸※5配合で、

なめらかな指通りの良い健康な髪へ。

・みずみずしい透明感のあるフルーティフローラルの香り

【既存品】ピュアーチェ モイストコンディショナー

ダメージをケアしてまとまりよく仕上げるコンディショナー

【本体】

内容量：550 mL 価格：1,100円（税抜）1,210円（税込）

【詰め替え】

内容量：450 mL 価格：800円（税抜）880円（税込）

・髪に潤いを貯める発想の

「潤感ヴェール処方」×「摩擦レス設計」

・寝ぐせが付きづらく、

翌朝の髪のまとまりをよくしてつややかな髪に。

・Ｗタンパク由来成分※6とアミノ酸※5配合で、

なめらかな指通りの良い健康な髪へ。

・みずみずしい透明感のあるフルーティフローラルの香り

【新製品】医薬部外品 ピュアーチェ モイスト泡ハンドソープ（販売名：薬用ハンドソープS5 a）

殺菌効果と肌へのやさしさを両立した泡ハンドソープ

【本体】

内容量：550 mL 価格：1,100円（税抜）1,210円（税込）

【詰め替え】

内容量：450 mL 価格：800円（税抜）880円（税込）

・ワンプッシュで泡で出てくるので、

洗面所やキッチンで便利に使用できます。

・医薬部外品有効成分のイソプロピルメチルフェノール、

グリチルリチン酸ジカリウム配合

・アミノ酸※5、ユズセラミドなどの保湿剤配合

・パンテノール/D-ﾊﾟﾝﾄﾃﾆﾙｱﾙｺｰﾙ（保湿剤）配合

・さわやかで香りが強すぎないティーフローラルの香り

※5 L-セリン、グリシン、L-アルギニン（保湿剤）

※6 加水分解ダイズタンパク、ラウロイルシルクアミノ酸Na（毛髪補修成分）