【DALULU】ダルル5月20日旅立ち開始！！ぬいぐるみキーチェーン『願いをまとった干支達磨』

株式会社ZEN

雑貨の企画・デザイン・製造をおこなう株式会社ZEN（代表：山喜多邦夫）は、インバウンド需要および日本国内需要を対象としたアイテムとして日本のキモ可愛い文化を取り入れたキャラクター商品「DALULUぬいぐるみキーチェーン」を5月20日に発売開始する。

【DALULUとは？】

DALULUとは、日本の伝統的な縁起物である「達磨」と「十二支」をモチーフにしたぬいぐるみキーチェーンです。福を呼ぶ2つの縁起物のデザインに、日本独自のキモ可愛い文化の感性を取り入れることで、一般的な可愛いキャラクターとは一線を画す、“ユニークで印象に残るデザイン”が特徴のキャラクターです。

あなたの願いと一緒に世界を旅する小さな干支達磨。

自分や家族の干支に合わせて旅のお供として使用したり、安全を祈願しあなたを守ってくれるマスコットという意味を込めたキャラクター商品です。

十二支の着ぐるみにて展開することにより、国内需要ならびにインバウンド観光客のお土産需要を見込む。

【商品ラインナップ】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21677/table/42_1_de98375192c3c06aeeb8c4349a71428f.jpg?v=202605131251 ]

【キャラクタープロフィール要約】

名前： DALULU（ダルル）

スペック： 8歳 / 身長 145cm / 体重 320kg / ウエスト 200cm

正体：夜な夜な日本モチーフの着ぐるみを作って自らが着て

日本のキモ可愛い文化を発信している達磨

好きなもの： 栗きんとん、お餅、「お土産売場の売れる場所」

座右の銘： 曲がったことは大嫌い（七転八起の精神）

【日本観光キャラクター大使目指し日々精進中！！】

DALULUは、日本のキモ可愛い文化の感性を広く発信し、最終的には日本の伝統的な縁起物キャラクターとして海外進出および観光キャラクターへ成長することを目指し、夜な夜な日本モチーフの着ぐるみを作って自らが着て日本のキモ可愛い文化を発信しているキャラクターになります。

どこか気味が悪いながらも可愛らしいデザインをベースに、日本文化を世界へ発信するため毎日努力しています。十二支からインスピレーションを受けた多彩なぬいぐるみ衣装には、縁起物キャラクターとして人々の願いを叶える守護天使のような存在になりたいという願いが込められています。

【会社紹介】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21677/table/42_2_637d36b224b5de094dd9dfb1a7371bd2.jpg?v=202605131251 ]【お問い合わせ先】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21677/table/42_3_b482cf207f90c015d4c9fcdbc40e2a44.jpg?v=202605131251 ]