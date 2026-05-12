《豚丼屋TONTON》静岡「焼津店」が5/21(木)オープン！

ワンズトライン株式会社

ワンズトライン株式会社(本社：大阪市北区芝田2丁目3番16号、代表取締役：山内仁)は、静岡県焼津市に「元祖豚丼屋TONTON 焼津店」(住所：静岡県焼津市越後島361-1、TEL：050-8890-4115)を、'26年5月21日(木)オープンいたします。

「元祖豚丼屋TONTON」の豚丼は、本場北海道・帯広の伝統の味を元に秘伝の甘カラだれを使用、注文をきいてから二度焼きすることで余分な油を落とし、お口いっぱいに広がる香ばしい味わいは全国の皆さまに好評をいただいています。

伝統の味はもちろん、様々な限定メニューやメガ盛り等ボリュームたっぷりのメニューはSNSやYoutubeでも話題になっています。

これまで新店オープン時には、最大2時間待ちの行列や売切続出と大変人気をいただいています。

この度、オープンを記念して期間限定で「豚バラ丼〈並〉」をおトクに味わえるイベントも実施！

是非この機会に自慢の味をお楽しみください。

店舗概要

■元祖豚丼屋TONTON 焼津店

・住 所 ：静岡県焼津市越後島361-1

・ＴＥＬ ：050-8890-4115

・営業時間：11:00～14:30(L.O.14:00)／17:00～20:30(L.O.20:00)

・定休日 ：不定休

元祖豚丼屋TONTONについて

豚バラ丼〈メガ〉(左)豚ロース丼〈メガ〉／(右)炙りチーズ豚バラ丼〈並〉(左)ハーフ&ハーフ丼〈並〉／(右)豚バラMIX丼〈並〉(左)キムチ豚バラ丼〈並〉／(右)豚バラ皿〈並〉

北海道帯広の名物「豚丼」を提供、ご注文を受けてから秘伝タレに漬け込んだお肉を1枚1枚丁寧に焼きあげ、旨味が凝縮された香ばしいお肉をご飯に豪快に盛り付け、とても贅沢な味わいに仕上げています。

TONTONは多くのオリジナル豚丼に加え、から揚げ丼やカレーもご用意。さらにご飯おかわりOK！の定食など、充実のラインアップを揃えております。

さらに多くのメニューがテイクアウトOK！ご自宅や会社などお好きな場所で当店自慢の味をお楽しみいただけます。

圧巻のボリューム！「てっぺん盛り」

(左)帯広豚バラ定食／(右)元祖から揚げ定食

当店自慢のボリュームにも満足出来ない方のために、超ド級のボリュームを誇るメニューをご用意。制限時間内に完食された方は「無料」となるチャレンジ企画を実施しています。その迫力はテレビでも取材され、これまで多くの挑戦をいただいております。

＜チャレンジ条件＞

※18歳以上の方お一人でのチャレンジに限ります。

※チャレンジにより発生するいかなるトラブル・体調不良等に関して、当店では一切の責任を負いかねます。

※一度成功された方は、再挑戦できません。

※制限時間内に完食ができなかった場合、途中退席およびお店が不正行為と判断した場合は、通常料金をお支払いいただきます。

※店舗により価格が異なります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名 ：ワンズトライン株式会社

設 立 ：2017年4月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 山内 仁

事業内容：飲食店経営

飲食店業の運営受託

飲食店業のコンサルティング業務

フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集

所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号

ＵＲＬ ：https://www.onestryin.com/

■元祖豚丼屋TONTON

公式サイト： https://www.butadon-tonton.jp/

Instagram： @gansobutadonyatonton(https://www.instagram.com/gansobutadonyatonton/)

《プレスリリースPDF》

https://prtimes.jp/a/?f=d61742-330-a7e65153f9697da7a7b0acb3f5502f90.pdf