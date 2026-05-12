ユナイテッドアローズ × 成城石井いつもの買い物を、少し特別にするコラボレーションバッグ2026年5月17日（日）発売

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）が展開するユナイテッドアローズ（以下、「UA」）は、株式会社成城石井（代表取締役社長：後藤 勝基、本社事務所：神奈川県横浜市）と初のコラボレーションとして、オリジナルショッピングバッグ2型を2026年5月17日（日）より成城石井の店舗および公式オンラインショップ「成城石井.com」にて数量限定で発売します。

本コラボレーションは、両社が大切にしてきた「良いものを選び、その価値を丁寧に届ける」という姿勢や、日常の暮らしを豊かにする提案への共感を背景に実現しました。

コラボレーションの背景

ユナイテッドアローズと成城石井は、それぞれファッションと食という異なる分野において、上質さや背景へのこだわりを大切にしながら、日々の生活に寄り添う商品や体験を提案してきました。

今回のコラボレーションでは、成城石井のお買い物シーンと親和性が高いショッピングバッグを起点に、両社の価値観をかたちにすることを目指しました。日常の中で自然に使われるアイテムであるからこそ、デザインや佇まいにも配慮し、生活に心地よくなじむ一品として企画しています。

商品概要

UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ（2型）

成城石井のショッピングバッグは、実用性の高さと使いやすさから、日々の買い物に寄り添う存在として親しまれてきました。

本コラボレーションでは、その特性を大切にしながら、ファッションの視点を掛け合わせることで、持つシーンが広がるバッグを目指しました。ユナイテッドアローズを象徴するオレンジカラーのアクセントに加え、随所のディテールに成城石井を象徴する「ボルドーレッド」のカラーリングを取り入れたデザインは、シンプルでありながら程よい存在感があり、買い物シーンに限らず、サブバッグや日常の外出時にも取り入れやすい仕上がりです。

日々の暮らしの中で自然に使い続けていただけることを想定し、バランスや表情にこだわりました。

商品名：UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ（大）

・税込価格：5,269円

・サイズ：高さ（H）約38cm × 横幅（W）約30cm × 奥行（D）約15cm

商品名：UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ（小）

・税込価格：4,389円

・サイズ：高さ（H）約24cm × 横幅（W）約25cm × 奥行（D）約14cm

販売店舗：

成城石井（30店舗）

成城店、青葉台店、アトレ恵比寿店、ルミネ大宮ルミネ2店、ルミネ横浜店、ルミネ立川店、ルミネ川越店、ルミネ北千住店、新丸ビル店、ルミネ大船店、ルミネ新宿ルミネ1店、越谷イオンレイクタウン店、柿の木坂店、等々力店、浜田山店、自由が丘店、池尻大橋店、トリエ京王調布店、ペリエ千葉店、ニュウマン高輪店、京阪モール京橋店、阪急西宮店、イオンモール伊丹店、名古屋広小路店、名古屋セントラルガーデン店、エスパル仙台店、さんすて岡山店、水戸エクセル店、CoCoLo新潟店、広島駅店

公式オンラインショップ「成城石井.com」（https://seijoishii.com/(https://seijoishii.com/)）

発売日：2026年5月17日（日）

ユナイテッドアローズについて

「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップ。日本と西洋の文化・伝統を融合するトラッドマインドで、世界中から選びぬいた品とオリジナルを、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通してご提供します。

株式会社成城石井について

株式会社成城石井（代表取締役社長：後藤勝基）は、1927年の創業以来、世界各地・日本全国から厳選されたこだわりの食品を取り揃え、常にお客様の期待に応える「食」を提供し続けるスーパーマーケットです。独自の自社輸入システムや自社「セントラルキッチン」による製造を強みに、全国（1都2府20県）で200店舗以上を展開しています。2027年の創業100周年を迎えるにあたり、「『SEIJO ISHII』には、『OISHII（おいしい）』がある」をモットーに、世界中・日本中から厳選した、おいしくてこだわりのある食品をこれからもお届けし、「食にこだわり、豊かな社会を創造する」という理念のもと、お客様に「食べる・こだわる・会話する・集まる」という4つの喜びを提供し、幸せに満ちあふれた社会を創造する“ライフスタイルスーパー”となることを目指しています。

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。