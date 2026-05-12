葬儀社選び、「ググるだけの時代」はもう古い？ ～AI出現で変わる、選ばれるために必要な検索設計～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年5月27日（水）・28日（木）・29日（金）の3日程で葬儀業界向けセミナー「葬儀社選び、「ググるだけの時代」はもう古い？ ～AI出現で変わる、選ばれるために必要な検索設計～」をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBNh6p9KZqH?s=5mln8cdna1g&utm_source=260527_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

葬儀社探しは、ホームページや看板、Google マップなどに加え、

近年では生成AIを使って情報を整理する人も一定数現れ始めています。

「ググるだけ」で完結していた行動が、

AIを介した比較検討へと変わりつつあるのです。

そのなかでもGoogle マップは、

比較・検討の入口となる“Web上の看板”として、いまも重要な役割を担っています。

掲載されているクチコミや写真、基本情報は、

ご遺族の判断材料であり、同時にAIが参照する情報源としても機能します。

どれだけ実績や想いがあっても、情報が整っていなければ、

AIにもユーザーにも正しく伝わらず、比較のなかで埋もれてしまうおそれがあります。

本セミナーでは、消費者調査データをもとに葬儀社選びの動線変化を読み解き、

Google マップ整備とAI時代に“選ばれる側”になるための具体的な対策をお伝えします。

■こんな方におすすめ

- 葬儀社選びの動線変化を捉えたい方- AI時代の集客に課題を感じている方- Google マップ運用の見直しを検討中の方

■参加するメリット

- AI時代の葬儀社選びの実態がデータでわかる- 自社が整えるべき情報の優先順位が見える- 葬儀社選びで使われる動線と打ち手を学べる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：5月27日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：5月28日（木） 13時00分～13時30分

録画配信 ：5月29日（金） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：葬儀社選び、「ググるだけの時代」はもう古い？

～AI出現で変わる、選ばれるために必要な検索設計～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBNh6p9KZqH?s=5mln8cdna1g&utm_source=260527_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBNh6p9KZqH?s=5mln8cdna1g&utm_source=260527_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com