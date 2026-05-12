DAHONキャンペーン情報：選べるアクセサリーをプレゼント！「DOTCHキャンペーン」実施のお知らせ
株式会社アキボウ（所在地：大阪府堺市、代表取締役社長 西木一彦）の取り扱いブランドDAHON（ダホン）より、K3またはK9Xをご購入いただいた方を対象に、便利なDAHON純正アクセサリーをプレゼントする「DOTCHキャンペーン」を実施しますので、お知らせいたします。
対象モデルは、軽量コンパクトなスタイルで人気を集めるK3とK9X。
ぜひこの機会にキャンペーンをご活用いただき、便利なDAHON純正アクセサリーを手に入れてください。
【DOTCHキャンペーン】
・期間：2026年5月15日(金) ～ 6月30日(火)
・概要：期間中に対象車種をご成約の方に、選べるアクセサリーを1点プレゼント
・実施店舗：国内のDAHON正規販売代理店 もしくは 公式オンラインストア「SHIFTA」
・対象モデル：K3 および K9X
・選べるアクセサリー：下記の中からいずれか1点
(1)輪行袋
・K3用「Slip Bag mini」
・K9X用「Slip Bag 16"」
(2)リアラック
・K3用「Rear Rack 14″」
・K9X用「Multi Rear Rack 16-20″」
(3)フェンダー（泥除け）
・K3用「Fender 14″」
・K9X用「Fender for Disc Brake」
▼詳細は、DAHON公式サイトよりご覧ください。
https://shifta.jp/dahon/news-archive/detail/994/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349020/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349020/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
対象モデルは、軽量コンパクトなスタイルで人気を集めるK3とK9X。
ぜひこの機会にキャンペーンをご活用いただき、便利なDAHON純正アクセサリーを手に入れてください。
【DOTCHキャンペーン】
・期間：2026年5月15日(金) ～ 6月30日(火)
・概要：期間中に対象車種をご成約の方に、選べるアクセサリーを1点プレゼント
・実施店舗：国内のDAHON正規販売代理店 もしくは 公式オンラインストア「SHIFTA」
・対象モデル：K3 および K9X
・選べるアクセサリー：下記の中からいずれか1点
(1)輪行袋
・K3用「Slip Bag mini」
・K9X用「Slip Bag 16"」
(2)リアラック
・K3用「Rear Rack 14″」
・K9X用「Multi Rear Rack 16-20″」
(3)フェンダー（泥除け）
・K3用「Fender 14″」
・K9X用「Fender for Disc Brake」
https://shifta.jp/dahon/news-archive/detail/994/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349020/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349020/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
プレスリリース詳細へ