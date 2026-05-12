チョコミントの季節到来！セブン‐イレブンからチョコミントアイス2商品が登場！「セブンプレミアム 生チョコミントバー」＆「チョコミントクッキーサンド」新発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、全国のセブン-イレブン店舗にて「セブンプレミアム 生チョコミントバー」と「チョコミントクッキーサンド」を、5月19日（火）より順次発売します。

「セブンプレミアム 生チョコミントバー」は、チョコを存分に味わえる仕立てで、カカオ香る生チョコソースが口の中でとろける贅沢な仕上がり。チョコ好きのためのチョコミントアイスを追求しました。「チョコミントクッキーサンド」は、北海道生クリームを使用したミントアイスを、ほろ苦いココアパウダー配合のチョコクッキーでサンド。中にはなめらかなチョコソースも忍ばせています。暑さが増すこれからの季節、爽やかな清涼感とチョコの満足感を楽しめる2種類のチョコミントアイスで、至福のひとときをお過ごしください。

チョコミント好きにはたまらない！「生チョコミントバー」と「クッキーサンド」が登場

■セブンプレミアム 生チョコミントバー

価格：248円（税込267.84円）

発売日：5月19日（火）～順次

販売エリア：全国

ミントとチョコレートの絶妙なバランス

生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングと、チョコを存分に楽しめる（チョコ感をしっかり味わえる）、チョコ好きのためのチョコミントアイスバーです。

アイス部には、冷凍下でもとろ～りとろける生チョコソースが入っており、チョコチップ入りの爽やかなミントアイスとの味わいや食感の変化が楽しめます。

カカオを感じる生チョコ品質へのこだわり

カカオをしっかりと感じられる生チョコ品質にこだわり、アイスの中には、口の中でなめらかにとろけるやわらかな質感の「生チョコソース」を閉じ込めました。

■チョコミントクッキーサンド

価格：190円（税込205.20円）

発売日：5月19日（火）～順次

販売エリア：全国

※セブン‐イレブン先行発売

北海道生クリームを使用したコクのあるミントアイスを、ほろ苦いココアパウダーを混ぜ込んだチョコクッキーでサンドしています。アイスの中心にはなめらかなチョコソースを閉じ込め、チョコ×ミントの清涼感あふれる味わいを堪能できます。クッキーの食感とミントの清涼感、チョコの満足感を一度に楽しめる一品です。

担当者コメント

初夏の陽気が心地よい季節に合わせ、チョコミント好きにはたまらない2つの新商品が登場します。「生チョコミントバー」は、チョコ好きも満足できる生チョコとミントの清涼感のバランスにこだわりました。「チョコミントクッキーサンド」は、チョコソースがアクセントとなり、最後のひとくちまで飽きのこない満足感のある仕上がりです。暑さが本格的になる前のこの時期、セブン-イレブンがお届けするチョコミントアイスで、涼やかなひとときを過ごしていただければ幸いです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。