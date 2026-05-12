【男性の美容意識調査】「ヒゲの濃さ・剃り跡」「しわ」を抑えた1位の悩みとは？約9割が美容施術に前向きと回答！

WOM CLINIC GINZA

WOM CLINIC GINZA（所在地：東京都中央区、理事長：深堀 純也）は、美容施術に興味がある20～50代の男性を対象に、「男性の美容施術の意識と需要」に関する調査を行いました。

近年、男性向けスキンケア市場の拡大やSNSでの情報普及により、美容施術を選択肢に含める男性が少しずつ増え始めています。

しかし、女性向け市場と比べると、心理的な抵抗感や通院のしづらさを感じる方は多く、具体的な悩みや受診を阻むハードルの実態は十分に明らかになっていません。

では、実際に現代の男性はどのような外見の悩みを抱え、どのような理由で受診についてハードルを感じているのでしょうか。

そこで今回、WOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）は、美容施術に興味がある20～50代の男性を対象に、「男性の美容施術の意識と需要」に関する調査を行いました。

調査概要：「男性の美容施術の意識と需要」に関する調査

【調査期間】2026年2月25日（水）～2026年2月26日（木）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,004人

【調査対象】調査回答時に美容施術に興味がある20～50代の男性と回答したモニター

【調査元】WOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）

【モニター提供元】サクリサ

美容施術の経験者は約3割！男性が気になる部分No.1は「シミ・そばかす」だった！

約9割の男性が美容施術に前向きな姿勢

はじめに、「『美容施術』について、あなたの検討状況を回答」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『実際に受けたことがある（33.0％）』

『受けることを決めており、予約／クリニック選びをしている（14.5％）』

『受けてみたいと考えているがまだ具体的な行動はしていない（40.0％）』

『検討したことはない（12.5％）』

約半数が『実際に受けたことがある』『受けることを決めており、予約／クリニック選びをしている』と回答したことから、美容施術が男性にとっても身近な選択肢となりつつある状況がうかがえます。

また、『受けてみたいと考えているがまだ具体的な行動はしていない』が4割と最多になり、受診意欲はあるものの、何らかのハードルが第一歩を踏み出す障壁になっている可能性が考えられます。

では、美容施術を検討するきっかけとなる「外見の悩み」は具体的にどこにあるのでしょうか。

男性が最も気にする外見の悩みは「シミ・そばかす」

「現在、外見について気になっている部分」について尋ねたところ、『シミ・そばかす（41.1％）』と回答した方が最も多く、『しわ（ほうれい線・おでこ・目尻）（35.6％）』『ヒゲの濃さ・剃り跡（34.2％）』となりました。

「ヒゲ」の悩みを抑え、「シミ」や「しわ」といったエイジングサインが上位を占める結果となりました。

年齢とともに目立ちやすくなる肌の蓄積ダメージに対し、セルフケアの限界を感じている男性が多いことが推測されます。

こうした外見の変化を意識し始めたのはいつ頃なのでしょうか。

ここからは、前の質問で『特に気になっている部位はない』と回答した方以外にうかがいました。

外見の悩みを自覚し始めるのは「30代」が最多に

「外見について気になりだした年代」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『10代（11.6％）』

『20代（24.6％）』

『30代（34.1％）』

『40代（23.0％）』

『50代（6.7％）』

『30代』が最多になり、次いで『20代』が多いことから、比較的早い段階から自身の外見変化に敏感になっている実態がうかがえます。

また、『40代』に気になりだした方も多いようですが、自身の外見について気になりだしたきっかけは何だったのでしょうか。

悩み自覚のきっかけは「自分を客観視した瞬間」

「気になりだした『きっかけ』」について尋ねたところ、『鏡をじっくり見た（64.3％）』と回答した方が最も多く、『写真や動画にうつった自分を見た（50.1％）』『他の男性（同年代や若手）と比べた（26.9％）』となりました。

他者との比較よりも、鏡や写真を通じて「自分自身」を客観視したタイミングが、外見の悩みを自覚するきっかけとなっていることがわかります。

特に、約半数が「写真や動画」を挙げた背景には、オンライン会議の定着やスマートフォンの普及など、日常的に自身の顔を画面越しで見る機会が増加している環境が影響していると考えられます。

では、理想とする「かっこいい男性」のイメージに近い有名人は誰なのでしょうか。

詳しく聞きました。

■理想とする『かっこいい男性』のイメージに近い有名人は？

・岩田剛典（20代／宮崎県／パート・アルバイト）

・長瀬智也（30代／福岡県／会社員）

・反町隆史（40代／埼玉県／会社員）

・阿部寛（50代／東京都／会社員）

各年代から寄せられた回答を見ると、ただ若々しいだけでなく、年齢を重ねるごとに渋みや大人の魅力が増している有名人の名前が挙がりました。

清潔感とともに、内面から滲み出るような男らしさや、堂々とした雰囲気が支持を集めている傾向が見られ、自身の年代に合ったかっこよさを引き出し、魅力的に年齢を重ねていく「自然体で洗練された姿」を理想としている様子がうかがえます。

美容クリニック受診の壁は「費用への不安」が最多！

では、実際に美容施術を受けるうえで、不安や障壁となっているのはどのような点なのでしょうか。

美容クリニック受診の最大の壁は「費用への不安」

「美容施術を受けることについて、不安やハードルだと感じていること」を尋ねたところ、『費用が高そう・予算が不明確で不安（43.3％）』と回答した方が最も多く、『男性が美容クリニックに行くことに恥ずかしさを感じる（33.0％）』『失敗や副作用のリスクが怖い（29.0％）』となりました。

「金銭的な不透明さ」が最多になり、美容医療の相場感がわからず、想定外の出費を懸念している心理がうかがえます。

また、「男性が通うことへの恥ずかしさ」や「失敗や副作用のリスクへの不安」も上位になり、心理的なハードルも高い状態です。

では、不安を抱えつつも「これなら受けてみたい」と感じる具体的な条件は何なのでしょうか。

男性が求めるのは「明朗会計」と「即効性」

「『これなら受けてみたい』と感じる美容施術の条件」について尋ねたところ、『費用が明確で、追加の勧誘がない（48.8％）』と回答した方が最も多く、『1回の美容施術で目に見える効果が出る（41.9％）』『ダウンタイムがほとんどない（翌日から仕事に行ける）（40.6％）』となりました。

「料金の明確さと追加の勧誘がない」ことが受けてみたいと思う条件として最多になりました。

また、複数回通うよりも1回での効果を期待する声や、ダウンタイムの短さを求める声が多いことから、忙しい日常の中で効率的かつ確実に結果を出したいという男性特有のニーズが読み取れます。

受診の背中を押すのは「金銭と時間・精神の余裕」

受診を検討しやすいタイミングは「金銭的に余裕があるとき」

「どのようなタイミングであれば、美容施術の受診を前向きに検討しやすいか」と尋ねたところ、『ボーナスや臨時収入などが入り金銭的に余裕があるとき（40.1％）』と回答した方が最も多く、『数日間、誰にも会わずに過ごせる時間を確保できたとき（39.2％）』『仕事に区切りがつき、精神的な余裕があるとき（39.1％）』となりました。

ボーナス支給などの「金銭的余裕」や、長期休暇や仕事の区切りといった「時間的・精神的な余裕」があるタイミングが重要視されています。

これは、ダウンタイムへの懸念や、クリニック選びにかける労力を考慮しているためと推測されます。

では、実際に通うクリニックにはどのような環境を望んでいるのでしょうか。

通いやすいクリニックの条件は「プライバシーへの配慮」

「どのような配慮がある美容クリニックであれば『通いやすい』と感じるか」について尋ねたところ、『完全個室または半個室での対応（42.2％）』と回答した方が最も多く、『男性専用の美容クリニック、または男性専用フロアがある（39.9％）』『滞短時間が短く、スマートに会計まで終わる（33.1％）』となりました。

他の患者、特に女性患者の目を気にせず過ごせる空間が強く求められています。

「完全個室」や「男性専用フロア」へのニーズが高いことから、美容クリニックに通うことへの「恥ずかしさ」を払拭する環境整備が不可欠です。

さらに、「スマートな会計」や「短い滞在時間」も重視されており、ストレスのない効率的なオペレーションが「通いやすい」と感じるポイントのようです。

美容施術の目的は「若々しい印象」と「自信の獲得」

最後に、「美容施術を受けることで、自身の生活にどのようなプラスの変化を期待するか」について尋ねたところ、『実年齢より若く見られ、活力がある印象を与えられる（47.3％）』と回答した方が最も多く、『自分に自信が持てるようになり、人前で堂々と振る舞える（46.6％）』『毎朝の身だしなみ（ヒゲ剃りなど）のストレスが減る（37.1％）』となりました。

単に外見を整えるだけでなく、若々しさや活力を演出することで、内面的な自信につなげたいという願望があらわれています。

外見の悩みが解消されることで、人前での振る舞いやビジネスにおける第一印象が向上し、結果として社会生活全体に好影響をもたらすことが期待されています。

美容施術は、男性にとって「見た目のマイナスをゼロにする」ものから、「自分をより良く見せ、自信を高めるための投資」へと意味合いが変化している可能性があります。

まとめ：男性の美容施術は「自信と活力を生む自己投資」へ

今回の調査で、美容施術に興味がある20～50代の男性の多くが、自身の外見に関心を持ち、美容施術に対して前向きな姿勢を示している実態が明らかになりました。

約9割の男性が美容施術をすでに経験、または前向きに検討しており、「シミ・そばかす」や「しわ」といった部分が気になる方が多いようです。

「30代」頃から鏡や写真に映る客観的な自分の姿をきっかけとして悩みを抱く傾向が見られ、施術を通じて「若々しさ」や「自信」を獲得し、ビジネスやプライベートでのパフォーマンス向上といったプラスの変化を期待していることがわかりました。

一方、美容施術を受けることについて「費用への不安」や「クリニックに通う恥ずかしさ」といったハードルを感じている方も多いことが浮き彫りになりました。

このような背景から、受けてみたいと感じる美容施術の条件として「料金体系の透明性」や「強引な勧誘がない」という安心感に加え、「完全個室」や「男性専用フロア」といったプライバシーに配慮された環境であれば通いやすいと感じる方が多いようです。

さらに、仕事への影響を懸念してダウンタイムの少なさや1回での効果を求める声も多く、ビジネスパーソンのライフスタイルに寄り添った効率的なサービスの提供が求められそうです。

男性たちが美容施術に期待しているのは、外見の改善だけでなく、若々しく活力のある印象を与えることで、内面的な自信を深め、ビジネスシーンや日常の対人関係において堂々と振る舞えるようになるという「前向きな変化」です。

美容医療は、男性の抱えるコンプレックスを解消するだけでなく、人生の質を高めるための有効な自己投資として、今後さらに社会に定着していくと考えられます。

美容医療を受けるならWOM CLINIC GINZA

今回、「男性の美容施術の意識と需要」に関する調査を実施したWOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）は、患者様目線でのカウンセリング、適正価格でのご案内、安心いただける術後フォローアップ体制を意識して日々診療しています。

■WOM CLINIC GINZAが選ばれる理由

１.小顔整形で年間2,000件以上の実績

小顔整形は効果の持続期間やリスクなどを踏まえて適切な施術を選ぶことが重要です。当院では、年間2,000件以上の小顔整形の実績を有する経験豊富な医師が施術を行います。患者様のご希望に合わせて適切な施術プランをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

２.短いダウンタイムでも効果を実現

WOM CLINIC GINZAは、ダウンタイムの短い施術を提供するべく、日々研究を続けています。治療効果を最大限に引き出しつつ、患者様が早く日常生活に戻れるよう努めています。HPの症例写真や多くの美容整形口コミに術後のダウンタイムの経過等が掲載されていますのでぜひ参考にしてください。

３.必要ない施術や効果の少ない治療は勧めない

当院には患者様の悩みときちんと向き合い、職人芸と呼べるレベルの高い施術を提供できるドクターしか在籍しておりません。

患者様の実際のニーズを深く理解することに注力し、本当に必要な施術のみを提案します。必要ない施術や効果の少ない治療を勧めることはありません。患者様の満足度を第一に考え、一人ひとりに合った、効果的かつ安全な治療方法を提供しています。

４.充実のアフターケア・保証制度

当院では、術後処置、検診、クリニックと同じビル内で受けられる術後専門インディバなど、状態に合わせたアフターケアをご案内しております。術後検診が終了後も気になる所がございましたら、いつでもご連絡をいただければ診察致します。

「施術を受けてよかった」と喜びの声をいただくことがほとんどですが、極稀に修正が必要な患者様がいらっしゃるのも事実です。当院を選んでくださった患者様に選んだことを後悔してほしくないという思いから、修正や追加治療が必要な患者様の再施術を責任をもって対応させていただきたいと考えています。

執刀医に思うように伝えられず、他院様で再手術を受けられる患者様もいることでしょう。

しかし当院では修正でよい結果を出すにはその手術を熟知している執刀医が行うのが1番の近道だと考えています。

ご不安な患者様の気持ちに寄り添うために医師、スタッフがサポートしてまいりますので、術後の経過のことでご不安な方はご遠慮なくご相談ください。

■理事長紹介

WOM CLINIC GINZA 理事長

深堀 純也

脂肪吸引約8,000件、小顔施術約5,000件、二重形成約3,000件の施術経験があり、「TRIBEAU」「カンナムオンニ」などのサイト・アプリでの口コミ数は4,000件以上にのぼります。

よりよい技術やトレンドを導入して、患者様により高度で安全な美容医療を提供できるようにと考え、韓国の名門クリニックとの業務提携を推進しています。

麻酔についても、患者様に安心して施術を受けていただけるよう、麻酔のプロフェッショナルが麻酔管理を行う体制を整えました。

また、患者様に質の高いサービスを提供できるよう、1つのビル内に様々な設備を整えた「美容外科ビル」を計画・完成させました。

技術的な部分はもちろんですが、患者様目線でのカウンセリング、適正価格でのご案内、安心いただける術後フォローアップ体制を意識して日々診療しています。

■施術メニュー例

鼻整形

鼻尖形成術：330,000円（税込）

耳介軟骨移植：220,000円（税込）

鼻プロテーゼ：220,000円（税込）

※麻酔代等は別途料金が発生いたします。

小顔治療

ほほ・あご下の脂肪吸引：330,000円（税込）

バッカルファット除去：220,000円（税込）

糸リフト（スレッドリフト）：27,500円（税込）／1本

※麻酔代等は別途料金が発生いたします。

クマ治療

裏ハムラ 440,000円（税込）

表ハムラ 550,000円（税込）

目の下の脂肪取り（脱脂） 220,000円（税込）

※麻酔代等は別途料金が発生いたします。

若返り・たるみ治療

目の下のたるみ取り：330,000円（税込）

切開フェイスリフト：880,000円（税込）

ペリカン手術（顎下筋肉縛り）：495,000円（税込）

額挙上（前額リフト）：880,000万円（税込）

※麻酔代等は別途料金が発生いたします。

■無料カウンセリング予約・お問い合わせ

LINEで予約・お問い合わせ：https://page.line.me/146tbwbq?oat__id=5096635&openQrModal=true(https://page.line.me/146tbwbq?oat__id=5096635&openQrModal=true)

電話：03-6271-0328 受付時間10:00-19:00（土日祝対応）

24時間受付中！カンタンWeb予約 :https://wom-clinic.b4a.clinic/?_gl=1*u64ywr*_gcl_au*OTkyNjYwMjM4LjE3NDc3MDM5MjM.*_ga*MTk5NDkwMDEzNi4xNzQ3NzAzOTI0*_ga_Q3MSK7P331*czE3NDc3MDM5MjMkbzEkZzEkdDE3NDc3MDQ0NjEkajQ3JGwwJGgwJGRDdVd3cmlSUEJiX0oyVl9SWmdVYWVxcDBlVWZRdjVsMDlR

■クリニック概要

クリニック名：WOM CLINIC GINZA

住所：東京都中央区銀座2-2-18 TH銀座ビルB1.2.3.5.6.7階 2階総合受付

電話番号：03-6271-0328

診療時間（受付時間）：10:00～19:00（土日祝対応、事前予約制）

URL：https://wom-clinic.com/