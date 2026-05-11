【顧客の声を集めて、満足していませんか？】株式会社mct × 株式会社SHIFT PLUS、5月22日に共催セミナーを開催。膨大なVOCに眠るインサイトを、AIで成果に変える実践論を公開

株式会社mct

人間中心デザインとCX経営を支援する株式会社mct（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白根英昭、以下mct）と、AIとデータを活用したカスタマーサポート（CS）の最適化をリードする株式会社SHIFT PLUS（本社：高知県高知市、代表取締役：綿貫 健吾、以下SHIFT PLUS）は、2026年5月22日（金）に共催ウェビナー『顧客体験（CX）の「設計」から「運用」まで。膨大なVOCに眠るインサイトをAIで成果に変える。』を開催することをお知らせいたします。

※セミナーの詳細やお申し込みはこちらより

https://mctinc.jp/voc_shift

■ セミナー開催の背景

「CX（顧客体験）を経営の核に」--。 多くの企業がこの目標を掲げ、顧客の声（VOC：Voice of Customer）の収集に注力しています。しかし、現場では「集めた声をどう具体的なインサイト（本音）に昇華させればいいのか」「膨大なデータをどう日々の運営や改善アクションに落とし込むのか」という壁に突き当たっているケースが少なくありません。



本セミナーでは、CXの戦略設計とインサイトリサーチのプロフェッショナルである「mct」と、データとテクノロジーでVOC運用の最適化を支援する「SHIFT PLUS」が登壇。 金融・医療・IT・小売という主要業界別の事例を交えながら、CXビジョンの策定から、AIを活用したサポート体験の高度化まで、明日から使える実践的なアプローチを公開します。

■ セッション内容

【第1部】

CX経営の起点：インサイトから描く「顧客体験のビジョン」と設計の急所

スピーカー：佐藤 武史（株式会社mct 執行役員/CXデザイナー）

CX経営を成功させるには、単なるデータ収集ではなく、深い顧客理解（インサイト）に基づいたビジョンが不可欠です。本パートでは、定性リサーチからどのように戦略を導き出すのか、その手法を業界別に解説します。

● CX経営の始め方： 組織を正しい方向へと動かす北極星（CXビジョン）構築

● 業界別リサーチのポイント： 金融・医療・IT・小売、それぞれの「顧客の壁」をどう見つけるか

● CXビジョンから運用へ： 描いた理想を現場の運用に落とし込む設計思想

【第2部】

実装・運用フェーズ： データから「インサイトの種」を見つけサポート体験を最適化する実践論

スピーカー：富岡 昌己（株式会社SHIFT PLUS 事業戦略部 マーケティングチーム リーダー）

設計したビジョンをスケールさせるには、仕組み化が鍵となります。膨大なVOCから真に価値ある情報を抽出し、サポート品質と効率を両立させる実践論をお伝えします。

● データで読み解く業界別（金融、医療、IT、小売）VOC傾向： ユーザーが発する「問い」の裏にある、業界特有の本音と期待

● VOCによる改善は、CXの核：VOCを使った顧客体験改善の手法

● 生成AI時代におけるCS面でのインサイト活用： 効率化だけで終わらない、AIを活用した「顧客に寄り添う」運用の仕組み

■ このような方におすすめ

■ 実施概要

- マーケティング/経営企画部門：インサイトに基づいた、説得力のある事業戦略を構築したい- CX経営/CS推進の責任者・担当者：CX施策の成果をVOCでどう検証すべきか悩んでいる- VOC/コンタクトセンターの責任者：膨大なデータを抱えているが、改善アクションに繋げられていない- DX推進担当者：AI導入を「コスト削減」だけでなく「CX向上」の武器に変えたい

開催日時： 2026年5月22日（金） 12:00 - 13:00

開催形式： オンライン開催（Zoom）

参加費： 無料

主催： 株式会社mct ／ 株式会社SHIFT PLUS（共催）

■ 登壇者プロフィール

佐藤 武史（株式会社mct 執行役員/CXデザイナー）

20年以上にわたり、幅広い業界で人々の心の内側を探る数百のプロジェクトに参画。「人間をどう読むか」を軸にしたリサーチを追求し、企業の顧客体験デザインを支援している。



富岡 昌己（株式会社SHIFT PLUS 事業戦略部 マーケティングチーム リーダー）

総合コンサルティングファーム等を経てSHIFT PLUSに参画。中小企業診断士の資格を有し、経営戦略と現場運用の両視点から、サポート業務の課題解決や持続可能な体制構築を支援している。

■ 会社概要

【株式会社mct】 人間中心デザインとCX経営を軸に、企業の顧客価値創造と事業成長を支援するコンサルティングファーム。サービスデザイン、商品開発、CX測定・改善など幅広い領域で実績を持つ。 URL：https://mctinc.jp/

【株式会社SHIFT PLUS】 「高知から、世界を驚かせるサービスを」を掲げ、カスタマーサポートやAI・データ活用による業務最適化を展開。企業のCX向上を実装面から支えます。 URL：https://shiftplus.inc/

■ セミナー詳細・お申込み

以下のサイトでセミナー詳細のご確認とお申し込みをいただけます。

https://mctinc.jp/voc_shift