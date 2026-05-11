2026年5月 中野区鷺宮に 重症児デイ Otto Pottos がOPEN

コミュニケーションロボットやAI技術の活用

特定非営利活動法人三原色重症心身障がい児・医療的ケア児とその家族を支援する特定非営利活動法人三原色（本部：中野区中野4‐10‐2、代表理事：菊池 隆寛、以下「NPO法人 三原色」）は、2026年5月1日に2つ目となる重症心身障がい児・医療的ケア児向けのデイサービス施設を中野区鷺宮に開所しました。

1つ目の施設である「重症児デイ Patto Potto」と同じく、Lovot、アームワンダ、Kachaka、アレクサなどの最先端ロボットや、TVゲーム機、生成AI技術やAI映像解析技術をハビリテーションや療育に活用します。ICTツールにて保護者との連絡をペーパーレス化し保護者の負担を軽減します。

すこしおしゃれに、のびのび遊びながら、地域とともに成長ができる環境

すこしおしゃれな環境で成長を支援します。施設外にもスペースがあり、のびのびと活動を行える環境です。小学校とも隣接しており、町内会、地域と連携しながらさまざまなイベント参加や交流を行うことで、ハビリテーションの幅をより広げていきます。

Otto Pottos 室内

送迎は、ご自宅や特別支援学校まで

中野区全域、杉並区東部、練馬区東南部のご自宅、東京都立永福学園、東京都立志村学園まで送迎します。かわいい、かっこいいワゴン車で楽しみながら移動します。

パットピンク号

対象は、重症心身障がいのある・医療的ケアの必要な０歳から18歳のお子さん

対象は、重症心身障がい児及び医療的ケア児となります。

重度の医療的ケアが必要なお子さんもご相談ください。

保護者さまや相談支援者さまは、ホームページからお気軽にご連絡ください。