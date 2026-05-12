SynspectiveとSkyFiが戦略的パートナーシップを締結

株式会社Synspective

小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供を行う株式会社Synspective（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：新井元行）は、AI技術を核とした地球観測インテリジェンス・プラットフォームを提供するSkyFiと戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本提携により、両社は高分解能SARデータへのアクセスをより身近なものにし、幅広い企業、研究者、開発者が地球観測データを活用して重要な課題解決に取り組めるデータの民主化を目指します。

パートナーシップの背景と目的

SAR衛星は雲を透過し、夜間でも観測が可能です。そのため、気象条件や時間帯に左右されず、グローバルな産業における重要なモニタリングを24時間体制で実現します。

本パートナーシップは、SAR技術とユーザーとの接点を簡素化するための長期的な取り組みに焦点を当てています。Synspectiveの高度なデータ収集能力とSkyFiのエコシステムを統合することで、ユーザーがよりシームレスにSARデータを利用できる環境を整備してまいります。

本提携による主なメリット

- データ調達の効率化：SkyFiの直感的なインターフェースを通じて、Synspectiveの衛星観測（タスキング）依頼を可能にする統合プロセスを進めています。これにより、発注から観測データの取得までのリードタイムを短縮します。- 多様な観測モードの提供：利用者は、目的に応じて最適な観測モードを選択することが可能です。高い分解能で特定の対象物を詳細に捉える「Staring Spotlight（ステアリング・スポットライト）」や「Sliding Spotlight（スライディング・スポットライト）」、そして広域を効率的にカバーする「Stripmap（ストリップマップ）」など、多様なニーズに合致した最適なデータ提供を将来的に展開してまいります。※各観測モードの詳細については、こちら(https://synspective.com/jp/data/synspective-sar-data/)をご参照ください。- アカデミック・アクセスの拡大：研究者や学生を対象とした、手頃な価格のアカデミックライセンスを提供します。次世代のイノベーターによる科学的進歩を支援し、SARデータの活用裾野を広げます。

株式会社Synspectiveについて

Synspectiveは、独自の小型SAR（合成開口レーダー）衛星を開発・運用し、SARデータの販売および衛星データを活用した解析ソリューションを提供しています。2028年以降に30機以上の小型SAR衛星コンステレーションの構築を目指し、地球上のあらゆる場所の変化を観測できる新しいインフラの創造に取り組んでいます。高頻度・高解像度の地球観測を可能にするSAR衛星を活用することで、持続可能な社会・経済活動を阻害する恐れのある自然災害や紛争、環境破壊などのリスクを特定・評価し、専門性を持つパートナーとともにソリューションの開発・実装を行います。

https://synspective.com/

SkyFiについて

SkyFiは、組み込み型の地理空間解析、衛星への撮像依頼（タスキング）、およびアーカイブ画像の取得を可能にするセルフサービス型の地球情報プラットフォームです。民生用と防衛用の双方に対応するデュアルユース・プラットフォームとして、柔軟な注文オプション、透明性の高い価格設定、そして大規模なワークフローに対応するAPIを提供しています。お客様は、SkyFiのウェブプラットフォーム、モバイルアプリ、または開発者向けAPIを通じて、年間契約や社内のGIS（地理情報システム）専門チームを必要とすることなく、地球観測プロジェクトを管理できます。

https://skyfi.com/