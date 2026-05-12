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アークシステム、システム運用管理者向けジョブ管理ツール「LoadStar Scheduler」の導入と活用を支援する8種のソリューションサービスを5月12日より提供開始
お客様の状況に合わせたソリューションの提供で、『ちょうどいいジョブ運用』を実現
株式会社アークシステム(本社：東京都中央区、代表取締役社長：戸北 宗朋、以下当社)は、システム運用管理者向けジョブ管理ツール「LoadStar Scheduler(ロードスタースケジューラー)」の導入と活用を支援する8種のソリューションサービスを新設し、2026年5月12日よりサービスを開始いたします。
「LoadStar Scheduler」は、システム運用管理者向けの「ちょうどいいジョブ運用」を目指したジョブ管理ツールです。この度開始するソリューションサービスは、「LoadStar Scheduler」の設計、構築を始め、他のツールからの移行、トレーニング、保守サポートなどといった各フェーズに求められるソリューションを提供するものです。お客様は、ジョブ管理ツールの導入経験やノウハウの補完、移行作業を担う技術者の不足や運用担当者のトレーニングなど、それぞれのフェーズに生じる課題に応じて必要なソリューションを個別に選ぶことで「LoadStar Scheduler」による「ちょうどいいジョブ運用（運用コスト削減、大規模ジョブの運用、豊富な機能を初心者でも直感的に扱えるなど）」が利用できます。
■各ソリューションサービスの概要
「LoadStar Scheduler」の導入検討から安定した稼働まで支援する以下の8種のサービスについて、必要なサービスを選んで利用することが可能です。
１．技術支援サービス
LoadStar Schedulerの専門家が貴社プロジェクトチームの一員に。
お客様にて「社内に知見がない…」「困ったときに相談できる人が欲しい」その様な際、「ジョブ管理基盤の設計レビュー」「ジョブ運用の改善」などで是非ご活用いただきたい伴走型の支援サービスです。
２．構築サービス
LoadStar Schedulerの環境構築サービス。
標準メニューで、Manager1台、Agent3台までのLoadStar Scheduler環境をお客様先に構築するプロフェッショナルサービスです。
３．ジョブ定義移行サービス
他ジョブ管理ツールからLoadStar Schedulerへ。
最初にお客様環境の移行診断を行い、移行難易度・非互換項目・作業量を見積もったうえで、安全・確実に移行します。
４．ジョブ制御定義設定サービス
業務要件を“正しく”ジョブ制御定義に落とし込む。
お客様環境の設定内容をヒアリングし、制御定義の妥当性を確認、ジョブ運用の効率化と安定稼働を実現するジョブ制御定義設定の代行サービスです。
５．運用監視定義登録サービス
“異常を見逃さない”を仕組み化。
LoadStar Schedulerの特性を踏まえた監視設計を行い、お客様にてジョブ実行状況・異常終了を確実に検知できる仕組みを構築し、運用負荷を大幅に削減いたします。
６．ジョブ運用・改善サービス
日々のジョブ運用を根本改善し、企業の生産性を引き上げる。
現行ジョブ運用の課題分析やボトルネックの可視化などジョブ運用の見える化・効率化を包括支援します。
７．トレーニングサービス
“自走できるチーム”を育てる。実機を使った高品質なハンズオン研修。
「ジョブ登録〜実行の基本操作」から「アプリケーション連携の考え方」まで、導入企業の多くで採用される人気プログラムです。
８．保守サポート
専門チームが常にバックアップ。
万が一のトラブルにも安心のサポート体制を提供します。
各サービスの詳細については以下のサービスページをご覧ください。
LoadStar Schedulerサービスページ: https://loadstar.arksystems.co.jp/
■株式会社アークシステムについて
アークシステムは、株式会社神戸製鋼所と株式会社リクルートを母体として設立された、SEサービスのプロフェッショナル集団です。
ミッションクリティカルなシステムの構築や大規模センターの運用を通じて、企業システムに不可欠な「システム運用管理技術」、「システム構築技術」に多くのお客様から高いご評価をいただいてまいりました。
2000年よりCACグループの一員として、開発から運用までITのライフサイクル全般にわたるソリューションをご提供しております。
2013年からはZabbix Japan LLC（オープンソースの統合監視ツール）の認定パートナーとして、2025年からはLoadStar Schedulerの一次代理店として多くのお客様に運用管理に関するサービス展開を行ってきました。
今後も運用管理領域で培った監視やジョブ管理のノウハウを活用し、ZabbixやLoadStar Schedulerをより便利にお使いいただくためのサービスを展開していく予定です。
＜アークシステムの概要＞
所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24-1 日本橋箱崎ビル11階
代表者：代表取締役社長 戸北宗朋
事業内容：企業のITインフラ構築、システム運用・保守、アプリケーション開発など
コーポレートサイト：https://www.arksystems.co.jp/
※本資料に記載されている社名、製品名等には各社の商標または登録商標が含まれる場合があります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社アークシステム アカウントセールス部 ／ システムマネジメントサービス1部
TEL： 03-3666-8140 E-mail：sales@arksystems.co.jp
株式会社アークシステム(本社：東京都中央区、代表取締役社長：戸北 宗朋、以下当社)は、システム運用管理者向けジョブ管理ツール「LoadStar Scheduler(ロードスタースケジューラー)」の導入と活用を支援する8種のソリューションサービスを新設し、2026年5月12日よりサービスを開始いたします。
■各ソリューションサービスの概要
「LoadStar Scheduler」の導入検討から安定した稼働まで支援する以下の8種のサービスについて、必要なサービスを選んで利用することが可能です。
１．技術支援サービス
LoadStar Schedulerの専門家が貴社プロジェクトチームの一員に。
お客様にて「社内に知見がない…」「困ったときに相談できる人が欲しい」その様な際、「ジョブ管理基盤の設計レビュー」「ジョブ運用の改善」などで是非ご活用いただきたい伴走型の支援サービスです。
２．構築サービス
LoadStar Schedulerの環境構築サービス。
標準メニューで、Manager1台、Agent3台までのLoadStar Scheduler環境をお客様先に構築するプロフェッショナルサービスです。
３．ジョブ定義移行サービス
他ジョブ管理ツールからLoadStar Schedulerへ。
最初にお客様環境の移行診断を行い、移行難易度・非互換項目・作業量を見積もったうえで、安全・確実に移行します。
４．ジョブ制御定義設定サービス
業務要件を“正しく”ジョブ制御定義に落とし込む。
お客様環境の設定内容をヒアリングし、制御定義の妥当性を確認、ジョブ運用の効率化と安定稼働を実現するジョブ制御定義設定の代行サービスです。
５．運用監視定義登録サービス
“異常を見逃さない”を仕組み化。
LoadStar Schedulerの特性を踏まえた監視設計を行い、お客様にてジョブ実行状況・異常終了を確実に検知できる仕組みを構築し、運用負荷を大幅に削減いたします。
６．ジョブ運用・改善サービス
日々のジョブ運用を根本改善し、企業の生産性を引き上げる。
現行ジョブ運用の課題分析やボトルネックの可視化などジョブ運用の見える化・効率化を包括支援します。
７．トレーニングサービス
“自走できるチーム”を育てる。実機を使った高品質なハンズオン研修。
「ジョブ登録〜実行の基本操作」から「アプリケーション連携の考え方」まで、導入企業の多くで採用される人気プログラムです。
８．保守サポート
専門チームが常にバックアップ。
万が一のトラブルにも安心のサポート体制を提供します。
各サービスの詳細については以下のサービスページをご覧ください。
LoadStar Schedulerサービスページ: https://loadstar.arksystems.co.jp/
■株式会社アークシステムについて
アークシステムは、株式会社神戸製鋼所と株式会社リクルートを母体として設立された、SEサービスのプロフェッショナル集団です。
ミッションクリティカルなシステムの構築や大規模センターの運用を通じて、企業システムに不可欠な「システム運用管理技術」、「システム構築技術」に多くのお客様から高いご評価をいただいてまいりました。
2000年よりCACグループの一員として、開発から運用までITのライフサイクル全般にわたるソリューションをご提供しております。
2013年からはZabbix Japan LLC（オープンソースの統合監視ツール）の認定パートナーとして、2025年からはLoadStar Schedulerの一次代理店として多くのお客様に運用管理に関するサービス展開を行ってきました。
今後も運用管理領域で培った監視やジョブ管理のノウハウを活用し、ZabbixやLoadStar Schedulerをより便利にお使いいただくためのサービスを展開していく予定です。
＜アークシステムの概要＞
所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24-1 日本橋箱崎ビル11階
代表者：代表取締役社長 戸北宗朋
事業内容：企業のITインフラ構築、システム運用・保守、アプリケーション開発など
コーポレートサイト：https://www.arksystems.co.jp/
※本資料に記載されている社名、製品名等には各社の商標または登録商標が含まれる場合があります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社アークシステム アカウントセールス部 ／ システムマネジメントサービス1部
TEL： 03-3666-8140 E-mail：sales@arksystems.co.jp