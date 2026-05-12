【EDIX東京2026出展】ストランダーと世界最大級の動画配信プラットフォーム「Vimeo」が共同出展。「AI×動画×eラーニング」で教育DXのグローバルスタンダードを提示。
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔、以下ストランダー）は、世界で2億8700万人のユーザーを誇る動画配信プラットフォームを運営するVimeo（本社：米国ニューヨーク州、以下Vimeo）と、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に共同出展することをお知らせいたします。
本展示会では、ストランダーが国内正規代理店契約を締結したVimeoの法人向け最上位総合動画ソリューション「Vimeo Enterprise」と、ストランダーが提供するAI対応のeラーニングシステム「オウルキャスト」、AI対応の動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」を融合させた、最新のグローバル教育ソリューションをご提案いたします。
▼教育の「不」を克服する、Vimeo×ストランダーの共同ソリューション
Vimeoが持つ世界水準の動画基盤とストランダーのeラーニング・動画システムを組み合わせ、教育業界の経営課題を解決します。
◎多言語・グローバル展開：教材を「世界」へ
99言語に翻訳します。Vimeo EnterpriseのAI翻訳機能と連携し、多言語eラーニング・学習環境を構築。VimeoAIにより日本語の教材動画（音声・字幕）を、ストランダーのソリューションにより、動画やテストなどのコンテンツを学習カリキュラムの形で体系化し配信、さらに学習状況や理解度の可視化、効率的な受講管理、課金付きe－ニング、動画共有などを仕組み化。受講画面の多言語翻訳も実現可能。教育資産の海外展開を強力に支援します。
◎大規模・高負荷への対応：止まらない「ビジネス」を
Vimeo Enterpriseの高い信頼性を誇るグローバルインフラと、ストランダーが持つeラーニングや動画を軸とした収益化基盤および学習環境構築のノウハウを組み合わせることで、数万人規模の同時視聴や課金型ウェビナー、大規模なオンライン学習サービスにも対応可能な、堅牢な配信を実現します。
◎Vimeo Enterpriseを基盤とした動画システムのオーダーメイド開発
マーケティング、広報、教育、採用、研修、社内報、情報共有、ライブイベントなど、動画配信ソリューションとして圧倒的な汎用性を誇るVimeo。そして、動画配信・eラーニングのシステム構築分野で15年以上・400社以上の実績を持つストランダーの技術力を組み合わせることで、御社独自の業務フローに最適化した専用の動画システム構築にも対応可能。
▼ストランダーは「Vimeo Enterprise」の国内正規代理店です
ストランダーは法人向け動画ソリューション「Vimeo Enterprise」の正規代理店として、以下の提供が可能です。
◎日本円決済・請求書払い
外貨決済の手間をなくし、国内商習慣に対応。
◎一括サポート窓口
ストランダーのeラーニングおよびサイト構築プラットフォームに関して、日本語で対応可能な専任窓口を提供します。
◎システム構築
世界水準の動画基盤を活かした、最適な動画活用・eラーニング環境を提案。
▼出展製品・ソリューション
◎ストランダー
eラーニングシステム「オウルキャスト」
https://owlcast.jp/
動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
https://socialcast.jp/
◎Vimeo
Vimeo Enterprise、Vimeo AI
https://vimeo.com/jp/enterprise
Vimeo OTT
https://vimeo.com/jp/ott
▼出展概要
展示会名 ：第17回 EDIX（教育総合展）東京
会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）
時間 ：10:00～18:00※最終日のみ17時終了
会場 ：東京ビッグサイト 展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟
出展サービス：eラーニングシステム「オウルキャスト」
動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
Vimeo Enterprise、Vimeo AI、Vimeo OTT
ブース位置 ：東1ホール 7-19 学び環境づくりエリア
参加方法 ：EDIX公式サイトより来場登録をお願いします。
https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
▼ストランダーブース位置
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348937/images/bodyimage1】
▼プレスリリースの原本はこちら
https://owlcast.jp/news/2026/05/11/10092/
▼各社概要
＜Vimeo Inc 会社概要＞
2004年サービス開始。世界2億8,700万人のクリエイターや起業家に利用される世界規模の動画プラットフォーム。2024年11月現在、1万社以上の企業が「Vimeo Enterprise」を採用し、高い技術力で顧客ニーズに対応しています。
社名：Vimeo Inc
本社：330 West 34Th Street, 5Th Floor NEW YORK, NY 10001 USA
URL：https://vimeo.com/jp/
＜株式会社ストランダー 会社概要＞
日本国内の動画配信・eラーニング分野において、15年以上の運営実績・400社以上のシステム構築実績。2012年より動画販売・動画共有向けの「ソーシャルキャスト」を提供開始し、現在はeラーニングシステム「オウルキャスト」の提供も行っています。
大企業から中小企業、エンタメ分野から教育分野まで、様々な規模やジャンルで、
動画・eラーニング関連のシステム構築をお任せいただいております。
社名 ： 株式会社ストランダー
代表者：代表取締役 青木大輔
所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-2-15 ヒルコート東新宿ビル3階
URL：https://strander.jp/
【主な事業】
・eラーニングシステム「オウルキャスト」
URL： https://owlcast.jp/
・動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
URL： https://socialcast.jp/
・各種システム開発
URL： https://strander.jp/system-development/
・研修サービス「SUSUME
URL： https://susume.business/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
本展示会では、ストランダーが国内正規代理店契約を締結したVimeoの法人向け最上位総合動画ソリューション「Vimeo Enterprise」と、ストランダーが提供するAI対応のeラーニングシステム「オウルキャスト」、AI対応の動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」を融合させた、最新のグローバル教育ソリューションをご提案いたします。
Vimeoが持つ世界水準の動画基盤とストランダーのeラーニング・動画システムを組み合わせ、教育業界の経営課題を解決します。
◎多言語・グローバル展開：教材を「世界」へ
99言語に翻訳します。Vimeo EnterpriseのAI翻訳機能と連携し、多言語eラーニング・学習環境を構築。VimeoAIにより日本語の教材動画（音声・字幕）を、ストランダーのソリューションにより、動画やテストなどのコンテンツを学習カリキュラムの形で体系化し配信、さらに学習状況や理解度の可視化、効率的な受講管理、課金付きe－ニング、動画共有などを仕組み化。受講画面の多言語翻訳も実現可能。教育資産の海外展開を強力に支援します。
◎大規模・高負荷への対応：止まらない「ビジネス」を
Vimeo Enterpriseの高い信頼性を誇るグローバルインフラと、ストランダーが持つeラーニングや動画を軸とした収益化基盤および学習環境構築のノウハウを組み合わせることで、数万人規模の同時視聴や課金型ウェビナー、大規模なオンライン学習サービスにも対応可能な、堅牢な配信を実現します。
◎Vimeo Enterpriseを基盤とした動画システムのオーダーメイド開発
マーケティング、広報、教育、採用、研修、社内報、情報共有、ライブイベントなど、動画配信ソリューションとして圧倒的な汎用性を誇るVimeo。そして、動画配信・eラーニングのシステム構築分野で15年以上・400社以上の実績を持つストランダーの技術力を組み合わせることで、御社独自の業務フローに最適化した専用の動画システム構築にも対応可能。
▼ストランダーは「Vimeo Enterprise」の国内正規代理店です
ストランダーは法人向け動画ソリューション「Vimeo Enterprise」の正規代理店として、以下の提供が可能です。
◎日本円決済・請求書払い
外貨決済の手間をなくし、国内商習慣に対応。
◎一括サポート窓口
ストランダーのeラーニングおよびサイト構築プラットフォームに関して、日本語で対応可能な専任窓口を提供します。
◎システム構築
世界水準の動画基盤を活かした、最適な動画活用・eラーニング環境を提案。
▼出展製品・ソリューション
◎ストランダー
eラーニングシステム「オウルキャスト」
https://owlcast.jp/
動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
https://socialcast.jp/
◎Vimeo
Vimeo Enterprise、Vimeo AI
https://vimeo.com/jp/enterprise
Vimeo OTT
https://vimeo.com/jp/ott
▼出展概要
展示会名 ：第17回 EDIX（教育総合展）東京
会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）
時間 ：10:00～18:00※最終日のみ17時終了
会場 ：東京ビッグサイト 展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟
出展サービス：eラーニングシステム「オウルキャスト」
動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
Vimeo Enterprise、Vimeo AI、Vimeo OTT
ブース位置 ：東1ホール 7-19 学び環境づくりエリア
参加方法 ：EDIX公式サイトより来場登録をお願いします。
https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
▼ストランダーブース位置
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348937/images/bodyimage1】
▼プレスリリースの原本はこちら
https://owlcast.jp/news/2026/05/11/10092/
▼各社概要
＜Vimeo Inc 会社概要＞
2004年サービス開始。世界2億8,700万人のクリエイターや起業家に利用される世界規模の動画プラットフォーム。2024年11月現在、1万社以上の企業が「Vimeo Enterprise」を採用し、高い技術力で顧客ニーズに対応しています。
社名：Vimeo Inc
本社：330 West 34Th Street, 5Th Floor NEW YORK, NY 10001 USA
URL：https://vimeo.com/jp/
＜株式会社ストランダー 会社概要＞
日本国内の動画配信・eラーニング分野において、15年以上の運営実績・400社以上のシステム構築実績。2012年より動画販売・動画共有向けの「ソーシャルキャスト」を提供開始し、現在はeラーニングシステム「オウルキャスト」の提供も行っています。
大企業から中小企業、エンタメ分野から教育分野まで、様々な規模やジャンルで、
動画・eラーニング関連のシステム構築をお任せいただいております。
社名 ： 株式会社ストランダー
代表者：代表取締役 青木大輔
所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-2-15 ヒルコート東新宿ビル3階
URL：https://strander.jp/
【主な事業】
・eラーニングシステム「オウルキャスト」
URL： https://owlcast.jp/
・動画サイト構築システム「ソーシャルキャスト」
URL： https://socialcast.jp/
・各種システム開発
URL： https://strander.jp/system-development/
・研修サービス「SUSUME
URL： https://susume.business/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
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