【三部作ついに完結】NHK電子音楽スタジオの遺産をLPに刻む！「音の始源を求めて Vol.3 転換期 1975-1999」クラウドファンディング開始！ 吉松隆、近藤譲ら重要作収録。9月にコンサート！
株式会社スリーシェルズ（東京都台東区、代表：西耕一）がメンバーとして関わる、日本の電子音楽遺産を次世代へ伝えるLPシリーズ「音の始源を求めて」の最終章となる「Vol.3〈転換期（1975-1999）〉」の制作資金を募るクラウドファンディングを、国内最大級のクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて開始したことを2026年5月12日に発表しました。本プロジェクトは2026年4月下旬に受付を開始し、2026年5月下旬に終了予定です。
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【三部作ついに完結】NHK電子音楽スタジオの遺産をLPに刻む！「音の始源を求めて Vol.3 転換期 1975-1999」クラウドファンディング開始！ 吉松隆、近藤譲ら重要作収録。9月にコンサート！
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■ プロジェクトについて
「音の始源を求めて」は、1950年代中頃に世界最先端の電子音楽制作拠点として設立されたNHK電子音楽スタジオの貴重な音源を保存・公開するプロジェクトです。スタジオ創設者・塩谷宏氏の追悼事業「塩谷宏の仕事」（1993年）を起点に、歴史的価値の高い電子音楽作品を再編集・再提示しながら後世へ継承してきました。
これまでにVol.1〈黎明期（1955-1968）〉・Vol.2〈黄金期（1968-1974）〉の2枚組LPを延べ378名のご支援により制作・完遂。日本の電子音楽を国内外へと広く届け、大きな反響を呼んでいます。
本作Vol.3は、1970年代後半から1999年のスタジオ閉鎖まで--電子音楽が大きく変化した"転換期"に焦点を当てる三部作の完結編です。本作の完成をもって、NHK電子音楽スタジオの全時代がはじめてLPとして体系化され、日本電子音楽史の記録として完結します。
■ 収録予定曲目
湯浅譲二：マイ・ブルー・スカイ（1976）
J・C・エロア：楽の道（1978）
北爪道夫：水の輪廻（1982）
吉松 隆：マーマレード回路（1984）
近藤 譲：東京湾（1987）
平石博一：回転する時間（1993） 他
■ 関連コンサートのお知らせ
音の始源を求めて PRESENTS「遺された電子音楽名曲選」
日時：2026年9月26日（土）予定
会場：Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL（西早稲田）
本コンサートはリターンのひとつとしてもご用意しております。
■ スケジュール
時期内容2026年4月下旬クラウドファンディング開始2026年5月下旬クラウドファンディング終了2026年5月下旬LP用マスター制作開始・カッティング（ドイツ）2026年9月中旬レコード完成・リターン発送開始
■ リターン内容（一例）
新作W/LP、コンサートチケット、限定Tシャツなど多彩なリターンをご用意。迷われた方には「新作LP＋コンサートチケット」セットがおすすめです。
■ クラウドファンディングページ
CAMPFIRE：https://camp-fire.jp/projects/946381/view
■ 参考：既刊 LP Vol.1・Vol.2
過去2作のクラウドファンディングで実現した「音の始源を求めて Vol.1〈黎明期（1955-1968）〉」（239名のご支援）・「Vol.2〈黄金期（1968-1974）〉」は、宇川直宏デザインのジャケット、プロデューサー日永田広がドイツまで立ち会った高音質カッティングによる重量盤として完成しました。
購入：https://sound3.buyshop.jp/items/82213588
■ 作曲家・近藤譲が語るNHK電子音楽スタジオ
NHK電子音楽スタジオは1950年代半ばに設立された伝説的なスタジオです。近藤譲は著書『NHK電子音楽の夢』の中で次のように述べています。
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【三部作ついに完結】NHK電子音楽スタジオの遺産をLPに刻む！「音の始源を求めて Vol.3 転換期 1975-1999」クラウドファンディング開始！ 吉松隆、近藤譲ら重要作収録。9月にコンサート！
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■ プロジェクトについて
「音の始源を求めて」は、1950年代中頃に世界最先端の電子音楽制作拠点として設立されたNHK電子音楽スタジオの貴重な音源を保存・公開するプロジェクトです。スタジオ創設者・塩谷宏氏の追悼事業「塩谷宏の仕事」（1993年）を起点に、歴史的価値の高い電子音楽作品を再編集・再提示しながら後世へ継承してきました。
これまでにVol.1〈黎明期（1955-1968）〉・Vol.2〈黄金期（1968-1974）〉の2枚組LPを延べ378名のご支援により制作・完遂。日本の電子音楽を国内外へと広く届け、大きな反響を呼んでいます。
本作Vol.3は、1970年代後半から1999年のスタジオ閉鎖まで--電子音楽が大きく変化した"転換期"に焦点を当てる三部作の完結編です。本作の完成をもって、NHK電子音楽スタジオの全時代がはじめてLPとして体系化され、日本電子音楽史の記録として完結します。
■ 収録予定曲目
湯浅譲二：マイ・ブルー・スカイ（1976）
J・C・エロア：楽の道（1978）
北爪道夫：水の輪廻（1982）
吉松 隆：マーマレード回路（1984）
近藤 譲：東京湾（1987）
平石博一：回転する時間（1993） 他
■ 関連コンサートのお知らせ
音の始源を求めて PRESENTS「遺された電子音楽名曲選」
日時：2026年9月26日（土）予定
会場：Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL（西早稲田）
本コンサートはリターンのひとつとしてもご用意しております。
■ スケジュール
時期内容2026年4月下旬クラウドファンディング開始2026年5月下旬クラウドファンディング終了2026年5月下旬LP用マスター制作開始・カッティング（ドイツ）2026年9月中旬レコード完成・リターン発送開始
■ リターン内容（一例）
新作W/LP、コンサートチケット、限定Tシャツなど多彩なリターンをご用意。迷われた方には「新作LP＋コンサートチケット」セットがおすすめです。
■ クラウドファンディングページ
CAMPFIRE：https://camp-fire.jp/projects/946381/view
■ 参考：既刊 LP Vol.1・Vol.2
過去2作のクラウドファンディングで実現した「音の始源を求めて Vol.1〈黎明期（1955-1968）〉」（239名のご支援）・「Vol.2〈黄金期（1968-1974）〉」は、宇川直宏デザインのジャケット、プロデューサー日永田広がドイツまで立ち会った高音質カッティングによる重量盤として完成しました。
購入：https://sound3.buyshop.jp/items/82213588
■ 作曲家・近藤譲が語るNHK電子音楽スタジオ
NHK電子音楽スタジオは1950年代半ばに設立された伝説的なスタジオです。近藤譲は著書『NHK電子音楽の夢』の中で次のように述べています。