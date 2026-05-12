【三部作ついに完結】NHK電子音楽スタジオの遺産をLPに刻む！「音の始源を求めて Vol.3 転換期 1975-1999」クラウドファンディング開始！ 吉松隆、近藤譲ら重要作収録。9月にコンサート！

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