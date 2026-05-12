5月7日に創価大学と国連大学が交流協定を締結しました ― 国連大学のチリツィ・マルワラ学長（国連事務次長）が特別講演

5月7日に創価大学と国連大学が交流協定を締結しました ― 国連大学のチリツィ・マルワラ学長（国連事務次長）が特別講演