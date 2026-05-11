ハートラちゃんがご当地姿に大変身！　神奈川 Ver.はどんな姿に・・・！？

日本赤十字社神奈川県支部

日本赤十字社（本社：東京都港区、社長：清家篤、以下「日赤」）は、5 月11日の「ご当地キャラの日」に、47都道府県の地域ごとの特色や魅力を取り入れた「全国ご当地ハートラちゃん」を発表しました。「全国ご当地ハートラちゃん」は、各地域の文化や名産、風土などをモチーフにデザインされており、ネモフィラ、いちご、だるま、ねぎ、ピーナッツと飛行機、お相撲、お米、ぶどうと桃など地域を象徴する要素を取り入れています。

神奈川県では、サーフィンをモチーフにしたハートラちゃんが登場。湘南の海をイメージし、爽やかで活動的な地域の魅力を表現しています。 今後も、県内を中心に地域に根ざした日赤の取り組みへの理解促進を図ります。

「ハートラちゃん」とは

↑サーフィンハートラちゃん

平成26年、これまで各支部・施設ごとに存在していた種々のキャラクターを統一し、日赤全体の一体的な事業広報を展開する一助とするため、公式キャラクターを制作することに決定。全職員参加の総選挙で圧倒的な支持を得てハートラちゃんが選ばれました。 ハートラちゃんは、苦しんでいる人を救う赤十字ボランティアの姿に感動し、さらにおでこの赤い十字に運命を感じて、自分もひとりでも多くの「苦しんでいる人」を救いたいと、日本赤十字社のボランティアになって一生懸命に活動しているハートランドの「森の精」。苦しんでいる人を放っておけない性格で、時にすばらしい行動力を発揮します。世界赤十字デーの5月８日が誕生日。地域のイベントなどに登場すると子どもたちに囲まれ、その愛らしいフォルムが人気を集めています。

日赤は2027年に創立150周年を迎えます。「全国ご当地ハートラちゃん」は、日赤公式キャラクター「ハートラちゃん」が 47 都道府県それぞれの衣装を着たり特産品を持ったりして地域の特性を表現した特別バージョンです。各地域で働く職員の発案をもとにデザインされたキャラクターを展開することにより、地元の方々に日赤をより身近に感じ、親しみや愛着を持っていただきたいと誕生しました。 今後は、地域に根ざした広報活動での活用を予定しているとともに、全国のキャラクターが集まることで、日本各地の多様な魅力や日赤の取り組みを広く発信していきます。

「全国ご当地ハートラちゃん」とは

東京タワーハートラちゃんの誕生などをきっかけに、全国の各支部やブロックより「ご当地ハートラちゃん」制作に関する相談が多く寄せられていました。これを受け、本社（東京都港区）主導のプロジェクトとして制作を開始するとともに、デザインについては各支部担当者がエリアの日赤職員のアイデアを取り纏め、 複数のラフ案から選定しながら細部を検討しました。令和 7 年 4 月から約半年にわたる検討を経て、同年 12 月末に全 47 都道府県のデザインが確定し、このたび一斉にお披露目する運びとなりました。

「全国ご当地ハートラちゃん」誕生を記念して

■「全国ご当地ハートラちゃん47“推し"企画」を実施予定

「全国ご当地ハートラちゃん」誕生を記念して、全国47都道府県のハートラちゃんの中から、“推したい”ご当地ハートラちゃんに「応援の声」を送っていただくような オンラインイベントを実施予定です。この企画は、全国ご当地ハートラちゃんをきっかけに、日赤の活動を身近に感じていただくと共に、地域の魅力を再発見いただくことを目的に実施するものです。先行して本日、各ご当地ハートラちゃんをご紹介する Web ページを公開しました。



【日本赤十字社公式キャラクター 全国ご当地ハートラちゃん特設サイト】

https://www.jrc.or.jp/lp/ha-torachan/

■「全国ご当地ハートラちゃんグッズ」を販売

全47バージョンの全国ご当地ハートラちゃんそろい踏みデザインのクリアファイルや、都道府県ごとのハートラちゃんピンバッジなどの 「全国ご当地ハートラちゃんグッズ」を、赤十字関連商品の販売を行う株式会社日赤サービスより販売いたします。ピンバッジについては、種類を網羅できる47種類セットをはじめ、お気に入りのご当地デザインを選んで購入できる単品もご用意しています。また、施設にお立ち寄りの際に気軽に楽しんでいただけるカプセルトイ（設置場所：日本赤十字社本社）での販売も展開します。



【販売商品】※写真はイメージです。

■ご当地ハートラちゃん クリアファイル

発売日：5 月 2日（火）

販売価格：130 円（税込）

■ご当地ハートラちゃん ピンバッジ

発売日：5月12日頃予約開始。

６月から発送予定。

・47 種類セット

販売価格：11,750 円（税込）

※オンラインショップ・日本赤十字社本社売店

のみの取り扱いとなります。

・単体販売

販売価格：350 円（税込）

※オンラインショップのみの取り扱いとなりま

す。

・カプセル入り（ガチャガチャ）

販売価格：300 円（税込）

※デザインは選べません。

※日本赤十字社本社売店のみの取り扱いとな

ります。

【販売元】

株式会社日赤サービス

〒105-0012 東京都港区芝大門 1 丁目 1 番 3 号 日本赤十字社ビル 1 階

TEL：03-3437-7515

https://www.jrcsc.co.jp/

※添付ファイルの５ページ目以降にご当地ハートラちゃん一覧を掲載しております。

【お問い合わせ先・取材申込み先】

日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係

TEL: 045-681-2124

Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp

随時、お問い合わせください。

https://prtimes.jp/a/?f=d145306-43-a6440671dec0b210e97ec00d92ba9700.pdf