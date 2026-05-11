Kumanomics、JR東日本「WaaS共創コンソーシアム」活動冊子『Local Co-creation Guide― 地域と企業の関係性のデザイン』の編集・制作を担当

株式会社KUMANOMICS

株式会社Kumanomics（本社：東京都世田谷区、代表取締役：橋本直樹）は、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が主導する 「WaaS共創コンソーシアム」 が発行する活動冊子 『Local Co-creation Guide ― 地域と企業の関係性のデザイン』 の編集・制作を担当しました。本冊子は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される 地方創生EXPO のWaaS共創コンソーシアム展示ブースにて配布されます。

Kumanomicsは、冊子の編集・制作にとどまらず、本プロジェクトの舞台である宮城県川崎町の現場で、行政・地域・企業の間に立つ 「共創コーディネーター」 として伴走しています。これは、Kumanomicsが企業理念として掲げる 「共生経済」のデザイン ― 行政とビジネス、人と自然が支え合う社会システムの実装 ― そのものの実践事例です。

＊本冊子は、WaaS共創コンソーシアムが出展する、地方創生EXPOにて配布を予定しています。ご興味ある方は、地方創生EXPOへのエントリー、WaaS共創コンソーシアム展示のご見学等、ご検討ください。

デザインコンセプト

（配布される冊子のデザインの一部）

本冊子のテーマは 「関係性のデザイン」 です。

人口減少が進む地域において、これまでの「サービスを提供する企業」と「受け取る住民」という一方向の構図のままでは、暮らしに根づく豊かさは育ちません。

冊子では、行政・企業・住民が同じテーブルにつき、ともに地域の未来を描く共創パートナーへと関係を組み替える考え方を、宮城県川崎町での実践を通して読み解きます。

冊子で提示している3つの視座

・「便利さ」ではなく「自律性」を取り戻す ― 「自律可能に生きられるまち」というビジョン

・豊かさの指標のアップデート ― 「消費量」から「活動量（自律）」＋「交流量（共生）」へ

・「正解の導入」ではなく「共に試行錯誤する」 ― 住民・行政・企業等が対等に学び合う「リビングラボ」というアプローチ

あわせて、地域の暮らし／企業の技術／社会全体のビジョンを循環させる ３層レイヤーモデル、および川崎町で立ち上がりつつある ５つの注力領域（活動・小商い／場・空間／移動・交通／教育／自然共生）を、フィールドワークの現場感とともに紹介しています。

川崎町で起きつつある変化は、人口8,000人弱の小さな町で芽吹いた、確かな兆しです。Kumanomicsはこれを起点に、行政とビジネス、人と自然が支え合う 「共生経済」の生態系を日本各地に広げていきます。

地方創生EXPOとは（事前登録制）

川崎町プロジェクト :https://kumanomics.short.gy/ep03-pr代表の橋本直樹から見た川崎町のプロジェクトについて詳しく知りたい方はこちら

地域の魅力向上と持続的な活性化につながる施策・取り組みを、事例とともに学べる専門展示会。観光、関係人口創出、地域PR、産業振興など地方創生に取り組む自治体向けのサービス・事例が展示されています。



日時：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

場所：東京ビッグサイト（西1～2ホール）

WaaS共創コンソーシアムとは

来場者登録はこちら :https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19hrZ9EBEzvZ1URhBToFfy8pOI6Cka6e4U=&T=M&mpDistinctId=NWI4NDFmYTEtN2Q4Yy00ODEzLWIwNTMtYzZmZWMzZGY2OWI1&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3NjkxODI0MSwiaWF0IjoxNzc2OTE4MjQxLCJleHAiOjE3OTE5MTgyNDEsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjI1ZDg5Y2YyYTYwZjQ5ZTY4MDVmNDQwYmNmZTRkNzI4IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzc2OTE4MjQxLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.VP50fGL4x6KRtXZWKgUkxFhIPYiV8-t8H7XOrQmAMgNoROQz18l1G5ffstJZcCepRNmFoxuQpsPyVM55E2CTMnVtplgcC-8RWcMvc_BHCyZLgTaecW2MoWTQGYe47l1oniZGCI_Os0AoYqX-dU9Q71n1U4nrsA0QZL69BYk2ofgUx9nYTKewZoiDRZAoEgrw85cNzmL4FRwQaueH2kJWTVgFhR6WvWjcWUwexK4kLZqbDOIdJ6DJnADoINFEyZW2c2DLAougbS2bW33ewqbPF7rQ0IOmrpaA0htt_8po5IXY6X_xDVZKGQWWx5fCBzuxhX5jiJ1N64TqgKdWuKuDcw&eventEditionId=eve-25f9dfa0-c7ed-459f-b2fb-12c66fb143f2&interfaceLocale=ja-JP&locale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=jreast.co

WaaS共創コンソーシアムは、「Well-beingな社会の実現」を目的に、移動×空間価値の向上を軸とした社会課題解決に取り組むオープンイノベーションプラットフォーム。JR東日本が保有する駅・鉄道・地域といったリアルなフィールドやデータを活用し、企業・自治体・大学・研究機関など多様な会員が連携しながら、実証実験（PoC）から社会実装までを一貫して推進します。



出展内容

WaaS共創コンソーシアム :https://www.jreast.co.jp/jrewcc/

地域交通の担い手不足、観光振興、防災・災害対応など、自治体が直面する課題を「実証実験→社会実装」まで伴走してきたJR東日本主導の共創プラットフォーム「WaaS共創コンソーシアム」の出展では、 他自治体の具体事例や、自治体×企業でどう進めるかの実践ノウハウを直接ご紹介します。

詳細を見る :https://www.publicweek.jp/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.waas%E5%85%B1%E5%89%B5%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%B8%BB%E5%82%AC%20%20jr%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC.org-d76ee274-1b5e-412c-8d78-3bce381b4226.html#/

◎Kumanomicsメディア掲載歴等（参考）

▼2026年5月7日公開 『ノマド政策家のフィールドノート』代表 橋本直樹 note連載

第5回 政策×ビジネスを両輪に-未踏の市場に挑む、虎ノ門の拠点

詳細を見る :https://note.com/kumanomics/n/naf28a787851a?sub_rt=share_sb



▼2026年3月9日公開 『Worker’s Resort』

【Glass Rock】共創コーディネーター・橋本さんに聞く、共創の“火種”を生む場の仕掛け

詳細を見る :https://www.workersresort.com/articles/13271/



▼2025年11月28日公開 『XU（クロスユー）』YouTube 田村淳氏との対談

「人口8000人の消滅可能性都市を救う。過疎地を救う元経産省官僚が語るデザインの力！グッドデザイン賞受賞した思考法と地域を救う"デザイン思考"とは？」

詳細を見る :https://youtu.be/8X_HVdRO0Fs



▼2025年11月5日掲載 『日本経済新聞』電子版（同朝刊 35面 大学）

「前例の先を見据える 橋本直樹・Kumanomics代表取締役 先輩の足跡 変革者たち」

詳細を見る :https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD271B20X20C25A9000000/



▼2025年7月18日公開 『Future Literacy Journal』

“政策をひらく”ことで未来を変える（Kumanomics代表 橋本 直樹） #2040年代の働き方シリーズ

◎本記事に関するお問い合わせ

詳細を見る :https://futures-literacy.jp/2025/07/2040s-workstyle-002/

株式会社Kumanomics 広報担当（橋本みどり／小菅）

Web│https://kumanomics.jp

MAIL│info@kumanomics.jp

Facebook│https://www.facebook.com/kumanomics/

Instagram│https://www.instagram.com/kumanomics/

＊SNSでは、Kumanomicsの理念や活動を、独自のイラストで発信しています。フォロー、いいね、お待ちしています。