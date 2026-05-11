【長野県東御市】災害時の避難所情報をスマホやパソコンで確認できる「未来共生災害救援マップ」を導入

東御市

長野県東御市は、災害時等における避難所情報や災害情報の収集ツールとして、新たに「未来共生災害救援マップ（災救マップ）」を導入しました。

本システムは、スマートフォンやパソコンなどから利用でき、災害時には避難所の開設状況や混雑状況、避難者数、ライフラインの稼働状況などを確認できます。

また、平時にはハザードマップや避難所までの距離などを確認することができ、日頃からの防災意識の向上にも役立ちます。

「災救マップ」で確認できる主な情報

登録不要で利用可能

- マップ上で避難所の位置を確認- 避難所の開設状況や混雑状況（空き、半分、混雑、満員の4段階）の確認- 避難所アイコンをタップ（クリック）し、避難所の避難者数を確認- 避難所のライフライン稼働状況（電気、水道、ガス、通信）の確認- ハザードマップの確認- 災害時の道路通行止めなど危険箇所の確認

「未来共生災害救援マップ」または「災救マップ」と検索するか、以下へアクセスすることで利用できます。登録は不要です。

利用URL：

https://map.respect-relief.net/

詳しい使い方：

https://riccc.or.jp/respectmap/how-to-use/

お問い合わせ

東御市総務課防災係（東御消防署内）

電話：0268-62-0119

メール：syobo-bosai@city.tomi.nagano.jp