【長野県東御市】災害時の避難所情報をスマホやパソコンで確認できる「未来共生災害救援マップ」を導入
東御市
- マップ上で避難所の位置を確認
- 避難所の開設状況や混雑状況（空き、半分、混雑、満員の4段階）の確認
- 避難所アイコンをタップ（クリック）し、避難所の避難者数を確認
- 避難所のライフライン稼働状況（電気、水道、ガス、通信）の確認
- ハザードマップの確認
- 災害時の道路通行止めなど危険箇所の確認
詳しい使い方：
東御市総務課防災係（東御消防署内）
長野県東御市は、災害時等における避難所情報や災害情報の収集ツールとして、新たに「未来共生災害救援マップ（災救マップ）」を導入しました。
本システムは、スマートフォンやパソコンなどから利用でき、災害時には避難所の開設状況や混雑状況、避難者数、ライフラインの稼働状況などを確認できます。
また、平時にはハザードマップや避難所までの距離などを確認することができ、日頃からの防災意識の向上にも役立ちます。
「災救マップ」で確認できる主な情報
- マップ上で避難所の位置を確認
- 避難所の開設状況や混雑状況（空き、半分、混雑、満員の4段階）の確認
- 避難所アイコンをタップ（クリック）し、避難所の避難者数を確認
- 避難所のライフライン稼働状況（電気、水道、ガス、通信）の確認
- ハザードマップの確認
- 災害時の道路通行止めなど危険箇所の確認
登録不要で利用可能
「未来共生災害救援マップ」または「災救マップ」と検索するか、以下へアクセスすることで利用できます。登録は不要です。
利用URL：
https://map.respect-relief.net/
詳しい使い方：
https://riccc.or.jp/respectmap/how-to-use/
お問い合わせ
東御市総務課防災係（東御消防署内）
電話：0268-62-0119
メール：syobo-bosai@city.tomi.nagano.jp