OverX株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：K.H.リー、以下「当社」）が運営する宛名印刷サービス「宛名の神様」は、このたび新機能としてログイン機能を実装し、宛先住所および差出人住所を保存できる機能を公開いたしましたので、お知らせいたします。 ■ 背景 「宛名の神様」(URL：https://atena-kamisama.com/)は、モバイル上で手軽に宛名シール印刷ができるWebサービスとして、個人のお客様から法人のお客様まで幅広くご利用いただいてまいりました。 一方で、これまでは入力した住所情報を保存することができず、同じ宛先へ繰り返し郵送される際にも、その都度住所を入力し直す必要がありました。ユーザーの皆様からは「よく送る相手の住所を登録しておきたい」「自分の住所を毎回入力するのが手間」といったご要望を多数いただいておりました。 こうしたお声にお応えし、利便性のさらなる向上を目的として、今回のアップデートを実施いたしました。 ■ 新機能の概要 1. ログイン機能の追加 アカウントを作成してログインすることで、ご自身専用のマイページから住所情報を管理できるようになりました。 2. 宛先住所の保存 よく郵送する相手先の住所を登録・保存できます。次回以降は登録済みの宛先から選択するだけで、瞬時に宛名印刷の準備が完了します。 3. 差出人（自分）の住所の保存 ご自身の住所も保存可能となり、毎回の差出人情報入力が不要になりました。 ■ 導入によるメリット 作業時間の大幅な短縮：同一宛先への郵送時、住所の再入力が不要となり、印刷までの工数を削減 入力ミスの防止：一度登録した住所を呼び出すため、誤字・脱字のリスクを軽減 定期送付業務の効率化：請求書、案内状、季節の挨拶状など、取引先への定期的な郵送業務に最適 ■ 今後の展望 当社は今後も、ユーザーの皆様の声に耳を傾け、「宛名の神様」をより便利で使いやすいサービスへと進化させてまいります。 ■ サービス概要 サービス名：宛名の神様 URL：https://atena-kamisama.com/ 利用料金：300円～500円 対応端末：PC・スマートフォン・タブレット ■ 会社概要 会社名：OverX株式会社 所在地：東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル6階 代表者：K.H.リー 設立：2022年10月 事業内容：アプリ事業、コンビニプリント事業 URL：https://www.over-x.tech/ ■ 本件に関するお問い合わせ先 OverX株式会社 広報担当：リー Email：contact@over-x.tech