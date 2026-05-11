長崎観光の需要を喚起　ゼンリンのSTLOCALが「長崎ぐるっと割キャンペーン」を実施～長崎県観光チケット、最大30％割引キャンペーンを開始。物価高騰下の旅を応援～

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎、以下ゼンリン）は、本日より長崎県が実施する「MaaSを活用した誘客推進事業」の一環として、当社が運営する観光サービス「STLOCAL（ストローカル）」を活用し、最大30％割引の観光・交通チケットを販売する「長崎ぐるっと割キャンペーン」を実施します。また、長崎県内の観光客の誘客や新たな観光コンテンツの開発にも取り組みます。加えてデジタル技術を用いた観光客の属性・行動分析結果のフィードバックによる政策立案支援など、長崎県における観光DXを推進します。

■背景

長崎は、米ニューヨーク・タイムズ紙が発表した『52 Places to Go in 2026 （2026年に行くべき52カ所）』に選出されるなど、世界的にも注目が高まっています。一方で、物価高の影響をうけ、各施設の利用料も増加傾向にあり、観光需要の冷え込みも懸念されています。こうした状況を受け、長崎県は観光需要の喚起と観光客の滞在時間や周遊の拡大を目的に、本事業を企画。第1弾として、STLOCALで地域の観光DX支援などに取り組む当社と連携した企画を実施することとなりました。

■本推進事業の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/299_1_ea5176732da8875cca267a090169b905.jpg?v=202605110551 ]

■本推進事業におけるゼンリンの取り組み

当社は、STLOCALを本推進事業のプラットフォームとして活用し、以下施策を実施します。

１． 長崎県チケット 最大30％割引キャンペーン 【2026年5月11日（月） 13時 販売開始】

本事業において、STLOCALで販売する長崎観光・交通のチケットを、最大30％割引（※1・※2）の特別価格で提供します。長崎県内の人気観光スポットのチケット、観光体験、移動に便利な交通チケットに適用されます。もちろん、現在好評販売中の「ながさき観光選べるセットチケット」にも適用。複数の観光チケットを組み合わせることにより、さらにお得に購入できます。

【キャンペーンページ】https://stlocal.net/campaign/nagasaki-ticket

※1一般社団法人長崎県観光連盟からチケット購入者向けの助成金が、旅行代金の一部として、直接当社に支払われますので、最大30％割安な金額でご購入いただけます。

※2チケット1枚あたりの割引額は2,000円を上限とします。

※3予算上限に達し次第、キャンペーンは終了します。

２． 長崎県内周遊につながる観光コンテンツの開発・発信

STLOCALでは、“旅するあなたに、そのまちでのとっておきの過ごし方をご提案する”をコンセプトに、まち歩きを中心とした周遊情報をWebサイト、およびスマートフォンアプリで提供しています。本事業を通じて、初来訪の方はもちろん、リピーターの方にも常に新たな発見があるよう、地域の隠れた魅力を掘り起こす多様な観光コンテンツの開発・発信に継続的に取り組みます。

３． 観光客のデータ分析による政策立案支援

STLOCALは、高精度な地図データと最先端のDX技術を融合し、地図で観光客の行動を可視化することで、地域の可能性を最大限に引き出すことを目指しています。本事業においても、STLOCALで収集・蓄積した観光客の属性や行動データの分析を実施し、エビデンスに基づく政策決定（EBPM）を支援することで、長崎における観光DXの推進に寄与します。

■観光サービス「STLOCAL」について

ゼンリンは、日本全国の狭域な地域「マイクロエリア」が抱える様々な課題に対して「移動情報」と「地図情報」を活用して解決を図り、地域活性化に貢献する「ゼンリンマイクロMaaSソリューション」の提供に取り組んでいます。その取り組みの一つとして観光サービス「STLOCAL」を提供しています。

STLOCALは、周遊観光情報の検索・旅の計画作成機能をWebサイト、およびスマートフォンアプリで提供しています。スマートフォンアプリでは、公共交通機関・観光施設・体験アクティビティの電子チケットの購入や飲食・小売店と連携した「STLOCALクーポン」の利用が可能です。また、利用者の人流データやスタンプラリーのチェックイン情報、デジタルチケットの購入履歴などを収集し、それらを地図上で可視化することで観光客の回遊状況を把握することもできます。これにより、地域での効果的な観光施策の立案や効果測定が可能となるなど、地域における観光DXを支援します。

▲「STLOCAL」スマートフォンとWebサイトのイメージ

【ゼンリンWebサイト 地図で創る、観光DX】

https://www.zenrin.co.jp/product/category/iot/maas/index.html

ゼンリンは、「知・時空間情報の創造により人びとの生活に貢献します」を企業理念とし、地理空間情報の活用により社会課題の解決や安全・安心な社会の実現に貢献することが、私たちの使命であると考えています。2025年4月にスタートした中長期経営計画「ZENRIN GROWTH PLAN 2030」では、「地域共創」を重点施策のひとつとして掲げ、自治体や地域企業との共創活動による地域課題の解決等を通じて、社会的価値を創造していくことを目指しています。

＜参考資料＞「長崎県チケット30％割引キャンペーン」について

5月11日（月）より、STLOCALで販売する長崎観光のチケット（全42種類※4）を、最大30％割引の特別価格で提供します。また、現在、STLOCALで企画・セット販売しているお得な「選べるセットチケット」も割引の対象となります。※4 2026年4月末時点

■チケット（単体）の一例

■選べるセットチケットの一例（大人１名の場合）

＜セットチケット対象観光施設＞

グラバー園、出島、長崎原爆資料館、長崎歴史文化博物館、長崎県美術館、ベネックス恐竜博物館

※5 通常価格はそれぞれの施設で購入した場合の合計価格となります。