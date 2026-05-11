FDA　『高松＝札幌(新千歳)、鳥取＝札幌(新千歳)』チャーター便の個人向け運賃の販売について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、高松空港株式会社(本社：香川県高松市、代表取締役社長:小幡 義樹)、鳥取空港ビル株式会社(本社：鳥取県鳥取市、代表取締役社長:宮部 久照)、北海道エアポート株式会社(本社：北海道千歳市、代表取締役社長:山崎 雅生)と連携し、『高松＝札幌(新千歳)』間、『鳥取＝札幌(新千歳)』間を運航する チャーター便について、昨年に引き続き個人向け運賃を設定して販売いたします。

チャーター便は通常、旅行会社が販売する旅行商品のご購入を通じてご利用いただくものですが、このチャーター便はFDAの公式ホームページでもご購入いただけますので、個人旅行でも気軽にご利用いただけます。

この機会にFDAのチャーター便で、北海道・中四国へお出かけください。

■ チャーター便の概要

・運航期間2026年7月17日(金) ～ 7月22日(水)

・使用機材：エンブラエル170（76席）／同175（84席）

・ダイヤ：

１.「高松＝札幌(新千歳)」線

※運航ダイヤは調整中であり、今後変更の可能性がございます

２.「鳥取＝札幌(新千歳)」線

※運航ダイヤは調整中であり、今後変更の可能性がございます

■ 運賃の概要について

・設定期間：2026年7月17日(金) ～ 7月22日(水)

・発売開始：2026年5月11日(月) 午後2時

・運 賃 額：ひょいとチャーター運賃：高松＝札幌(新千歳) 36,000円～42,000円

鳥取＝札幌(新千歳) 36,000円～42,000円

※『ひょいとチャーター」運賃の主なご利用条件