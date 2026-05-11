サステナブルな食材活用とフードロス削減を推進する取り組みの一環として、平飼い卵を用いたメニュー開発企画を実施【グランドメルキュール】【メルキュール】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社最終審査の様子 / 右上：メルキュールMVP料理 / 左下：グランドメルキュールMVP料理

フランス・パリを拠点とする世界最大級のホスピタリティグループ「アコー」（日本法人：東京都港区、日本代表取締役：ディーン・ダニエルズ）が展開する「グランドメルキュール」「メルキュール」22ホテルでは、平飼い卵をテーマにしたメニュー開発プロジェクト「The Egg Creation Challenge 2025」を2025年11月と12月に実施し、各ブランドのMVP（Most Valuable Plate）を決定しました。受賞メニューは、2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで、全国22ホテルで一斉提供します。

本取り組みは、アコーがグローバルで推進するサステナビリティ戦略の一環として、責任ある食材調達やフードロス削減など、持続可能な食文化の実現に向けた具体的なアクションの一つとして位置づけられます。また同グループでは、使い捨てプラスチック削減の方針に基づき、客室アメニティにおいても使い捨てプラスチック製品の廃止・代替を進めています。こうした取り組みを通じて、環境に配慮した選択肢をお客さまに提供し、より持続可能な滞在体験の実現を推進しています。

企画背景（目的・狙い）

近年、食の分野においては原材料の品質や安全性に加え、その生産背景や調達方法への関心が高まっています。特に卵においては、欧米を中心にケージフリー（平飼い・放し飼い）への移行が進んでおり(※) 、ホテル業界においても食材の選定そのものが価値として問われる時代となっています。

こうした背景を踏まえ、本プロジェクトでは平飼い卵の採用を起点に、「記憶に残る料理」を共通テーマとして各ホテルがメニューを開発しました。単なる料理開発にとどまらず、見た目やストーリー性に加え、食材の有効活用によるフードロス削減にも配慮し、食体験全体の価値向上を図りました。全国22ホテルの創意工夫を横断的に展開することで、ブランドとしての一体感と提供価値の最大化を目指しています。

本取り組みは、アコーが推進するサステナビリティ戦略のもと、責任ある食材調達や環境負荷の低減、地域との共生といった考え方を、日本国内のホテル運営において具体化した取り組みです。

(※)参考：ケージフリー羽数調査：世界最低の1.48％にとどまる - 認定NPO法人アニマルライツセンター

https://arcj.org/issues/farm-animals/layer-chicken/cagefreesurvey2025/

アコー 日本代表取締役 ディーン・ダニエルズ コメント

本取り組みは、アコーがグローバルで推進するサステナビリティ戦略を、日本におけるホテル体験として具体化したものです。平飼い卵という食材を起点に、各ホテルが地域の食文化やストーリーを掛け合わせることで、環境や社会に配慮しながらも“記憶に残る食体験”の創出を目指しました。今後もアコーは、責任ある食材調達やフードロス削減を推進し、持続可能で価値ある滞在体験の提供に取り組んでまいります。そして本取り組みを通じて、皆さまをホテルにお迎えできることを心より楽しみにしております。

実施内容

本プロジェクトは、全国22ホテルが参加し段階的に実施されました。一次審査では「平飼い卵を使った、記憶に残る料理」をテーマに各ホテルがメニューを考案し、実現性やブランド基準との整合性、見た目やストーリー性などを総合的に評価。あわせて食材の有効活用によるフードロス削減にも配慮し、22ホテルの中から6ホテルが最終審査へ進出しました。

最終審査では、選出されたシェフがプレゼンテーションと試食審査を行い、全ホテルでの展開を前提とした完成度の観点から評価。その結果、各ブランドのMVP（Most Valuable Plate）が決定しました。受賞メニューは2026年6月1日（月）より全国22ホテルで一斉提供し、ブランド横断での食体験価値の向上を図ります。

今後もアコーでは、食を通じたサステナブルな価値創出を重要なテーマの一つと位置づけ、環境・社会双方に配慮した取り組みを継続的に推進してまいります。

アコーの取り組みについてはこちらをご覧ください。https://all.accor.com/a/ja/sustainability.html

受賞ホテル / 料理紹介（グランドメルキュール）

最終審査（プレゼンテーション）の様子最終審査（試食審査）の様子最終審査（試食審査）の様子最終審査（試食審査）の様子最終審査の様子MVP決定の様子

グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ

シェフ：中田 伊佐雄

料理名：バスク風オムレツ

コンセプト：

平飼い卵を起点に、地域食材と異文化の要素を掛け合わせた“ローカルディスカバリー”を体現。土地の恵みと食文化の融合により、記憶に残る一皿を目指しました。

料理の特徴：

「アコー」の拠点であるフランスとスペインにまたがる美食の地・バスク地方のエッセンスをベースに、南房総の地域食材を組み合わせたオムレツ。パプリカやトマトなどの野菜の旨味に加え、千葉県産の醤油や味噌といった発酵食材を取り入れることで、奥行きのある味わいに仕上げています。菜花など旬の地元食材も使用し、彩りや季節感にも配慮。子どもから大人まで楽しめる満足感と豊かな色彩を両立した一皿です。

受賞ホテル / 料理紹介（メルキュール）

メルキュール富山砺波リゾート＆スパ

シェフ：玄 充志

料理名：平飼い卵とめぎすのばくだん揚げ

コンセプト：

平飼い卵とめぎす（白身魚）の融合。

富山の食文化であるめぎすと平飼い卵を組み合わせ、地域の味覚を活かした新しい卵料理を提案しました。

料理の特徴：

富山で親しまれているめぎすのすり身で平飼い卵を包み込み、揚げることで外はサクッと、中はとろりとした食感を実現。卵の濃厚な味わいに魚の旨味が重なり、シンプルながら印象に残る味わいに仕上げています。甘辛いタレやマヨネーズ、青のり、山椒などで味の変化も楽しめる構成とし、単品としてだけでなく、パンに挟んだりご飯に乗せたりなど多様な食べ方が可能。見た目のインパクトと食べる楽しさを兼ね備えた一皿です。

受賞メニュー提供概要

【期間】2026年6月1日（月）～6月30日（火）

【時間】ホテルごとに異なるが、朝食または夕食ビュッフェで提供

朝食 7:︎00～9:︎30 （9:00最終入店）／夕食 17:30～21:00 （20:30最終入店）

【場所】レストラン名は各ホテル共通です。

グランドメルキュール：「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」

メルキュール：「Locavore（ロカボール）」

【料金】それぞれのホテルでお申込みいただいた宿泊プランに含まれます。

【URL】https://accor-resorts-japan.jp/information/3452/

【備考】

・「平飼い卵とめぎすのばくだん揚げ」は、富山砺波で生まれた受賞レシピをもとに、

全国で安定して提供可能な魚を使用し、味や製法を再現しています。

・一部ホテルは提供期間や提供時間が異なるため、ホームページにてご確認ください。

・食事無しプラン（素泊まり）でご予約の場合は別途料金が発生します。

・仕入れの状況により、食材や産地、提供期間は変更になる場合があります。

【対象ホテル】

グランドメルキュール札幌大通公園（北海道）※ディナーの提供なし

グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ（栃木県）

グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ（千葉県）

グランドメルキュール八ヶ岳リゾート＆スパ（山梨県）

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ（静岡県）

グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ（三重県）

グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ（滋賀県）

グランドメルキュール奈良橿原（奈良県）

グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ（和歌山県）

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ（兵庫県）

グランドメルキュール別府湾リゾート＆スパ（大分県）

グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート（沖縄県）

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ（宮城県）

メルキュール裏磐梯リゾート＆スパ（福島県）

メルキュール長野松代リゾート＆スパ（長野県）

メルキュール富山砺波リゾート＆スパ（富山県）

メルキュール京都宮津リゾート＆スパ（京都府）

メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ（和歌山県）

メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ（鳥取県）

メルキュール高知土佐リゾート＆スパ（高知県）

メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ（福岡県）

メルキュール佐賀唐津リゾート（佐賀県）

https://accor-resorts-japan.jp/

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,800 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年5月11日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。