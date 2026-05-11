無料の学習支援を始めたい団体や個人のための「学習支援者スタートアップ研修（オンライン）」26年度　参加者募集

特定非営利活動法人キッズドア

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区、理事長：渡辺由美子、以下「キッズドア」）は、2024年より三菱商事株式会社の支援のもと実施してきた「学習支援者スタートアップ研修」を2026年度より、学習支援活動の立ち上げに特化した新たな研修として展開することをお知らせします。また、本研修への参加団体を広く募集します。

長引く物価高騰で生活が厳しく、とても塾には行かせられないという子育て家庭が増えています。こども食堂は日本全国で1万2000箇所以上ありますが、無料学習支援はまだまだ数も少なく、キッズドアには、「地元で利用できる学習支援はありませんか？」という問い合わせがたくさんあります。内閣府の調査でも、低所得家庭の中学生の4割以上が「勉強を無料で見てくれる場所があれば利用したい」と回答しています。

令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書（内閣府）を元にキッズドアが作成

https://warp.ndl.go.jp/web/20230403094438/www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/chousa/r03/pdf-index.html

本研修は、1箇所でも多く、日本全国で無料学習会を増やすために、子どもの貧困の実態やキッズドアが16年間培ってきた学習支援ノウハウ、そして学習支援をスタートするための７つのステップを、3時間に凝縮し実施します。オンライン開催ですので、全国からご参加いただけます。

こども食堂や居場所をすでに運営していて学習支援の必要性を感じている方、まだ何もしていないが地域の子どものために役立ちたいと考えている方、すでに無料学習会を始めたが運営に悩んでいる方、学生、社会人、主婦、シニアの方など、どなたでも歓迎いたします。

「無料学習会は大変そう」と思われがちですが、月１回、月２回の開催や、まずは夏休みや長期休みにイベント的に開くだけでも、子どもたちにとっては学びのサポートを受けられる貴重な場所になります。ぜひ、本研修を受け、日本全国に無料学習支援の輪を広げていきましょう。

2026年度は 6月19日を皮切りに、11月まで毎月１回開催します。研修参加費は無料です。なお、学習支援者スタートアップ研修の無料開催は本年度をもって終了予定です。ぜひこの機会をご利用ください。

「学習支援者スタートアップ研修」概要

〈開催日程〉

6月19日(金)10:00～13:00

7月4日(土)18:00～21:00

8月7日(金)18:00～21:00

9月5日(土)10:00～13:00

10月2日(金)10:00～13:00

11月7日(土)18:00～21:00

〈開催方法〉

オンライン開催（Zoom）

〈参加費〉

無料

※三菱商事株式会社様のご支援により無料でご受講いただけます。

〈お申込方法〉

以下の申込フォームよりお申込ください。

https://forms.office.com/r/JjhR5XQc0y

※締め切り：各開催日１週間前

■認定NPO法人キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。