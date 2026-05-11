＜PAO TOKO＞新発売　高さ90mmで安心、底一体型の『PVCセルクル 105×90H 6-10』5月11日（月）よりBtoB向けに販売開始

株式会社 東光

株式会社 東光（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高久 仁男）は、洋菓子店さま向けBtoB商品として、PVC（ポリ塩化ビニル）製のセルクル『PVCセルクル 105×90H 6-10』を2026年5月11日（月）より販売いたします。

PVC製のセルクルが、ケーキを乾燥や破損から保護し、フィルムに比べて巻く手間も省けます。高さは90mmで、フルーツを多く使用したケーキやドーム型にも対応します。さらに側面と底が一体型のため移動時も安定し、パーチやトレーを使わずそのままご使用できます。

※耐熱性はありません。調理や焼成には使用できません。

セルクルなら、ケーキを美しく見せながら省力化と安定性を両立

パイやタルトの大きさとして主流となりつつある、6号ホールケーキ・10カットサイズに対応。フルーツやクリームを高く盛ったものは不安定になりやすいため、テイクアウト時の保護にはセルクルの使用がおすすめです。

【セルクル使用で美しく、省力化】

PVCならではの透明でしっかりとした形状により、ケーキを美しく見せながら乾燥や破損を防ぎます。フィルムのように依れたり巻き付ける手間がなく、付け直しも可能。作業の負担軽減にもつながります。

【高さがあって安心】

うっかり触れてしまった際や、持ち運び時の衝撃・傾きからケーキをしっかりガード。高さ90mmで、フルーツや飾りを高く盛ってもこぼれ落ちにくく安心です。さらに上部の角はアール状に丸くなっているため、手や袖が引っかかりにくく、引っかかった場合でも怪我をしにくい設計です。

※大きな衝撃や過度な装飾の場合はセルクルが倒れる可能性があります。

【底付きなら資材が減る】

底付きの一体型設計により、トレーやパーチを使わずそのまま使用可能。別途資材を用意せずに使用できる仕様です。0.15ｍｍの厚みのあるPVCを使用しているためしっかりと自立し、持ち運び時も安定します。

※装着前に折線に沿って組み立ててください。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168662/table/13_1_e16059e528de22313b0386806d578aeb.jpg?v=202605111251 ]

※耐熱温度60℃：耐熱性はありません。調理、焼成には使用できません。※電子レンジでは使用できません。※熱による変形・発火の恐れがあるため、火のそばに置かないでください。

中東情勢悪化に伴うプラスチック製品の供給について

中東情勢の影響により、原油・ナフサなど石油由来原料の調達は不安定な状況が続いています。

これに伴い、弊社におきましても一部プラスチック容器の供給に影響が出ております。

そのような中、本製品には比較的供給が安定しているPVC（ポリ塩化ビニル）を採用。

原料の約60％が塩由来で、石油依存度が比較的低い素材です。

今後の情勢によっては影響が生じる可能性もございますが、できる限り安定供給に努めてまいります。

商品をご購入いただくお客様へのご案内

東光の商品は、ご契約店様向けにご提供しているBtoB商品です。

ご契約につきましては、最寄りの営業所担当者とご相談のうえ進めさせていただきます。

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

●お取引はケース単位でのご注文となります。単品でのご提供は承っておりません。

●一般のお客様は、下記の「WEB販売 suipa」(https://suipa.package.co.jp/)よりご購入ください。商品によっては取り扱いのない場合がございます。何卒ご了承ください。

■ 株式会社 東光（トウコウ）

販売・契約 お問い合わせフォーム :https://package.co.jp/contact.html最寄りの営業所より、担当者から折り返しご連絡を差し上げます。報道関係の方は同フォームから企画課あてにご連絡ください。

株式会社東光は1961年に創業の、菓子業界向けパッケージメーカーです。

和洋菓子を中心に、紙容器・プラスチックカップ・成型シートなど、ご契約店様・企業様向けのBtoB取引を主体に展開しています。

営業担当が直接お打ち合わせを行い、ご要望や商品の特徴に合わせたオリジナルパッケージを企画・製造・販売。

全国の洋菓子店やメーカーのギフト商品を中心に、魅力を引き立てる包装をお届けしています。

【公式HP】 https://www.package.co.jp/

【公式Instagram】 @pao.toko：https://www.instagram.com/pao.toko/

【WEBカタログ】 https://my.ebook5.net/PAOTOKO/

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCY57tmM-e2MQTZCHCjWfO9g

※報道・メディア関係のお問い合わせは公式ホームページのお問い合わせフォーム、またはこの記事上記のお問い合わせフォームボタンより「企画課」あてにご連絡ください。販促担当より折り返しご連絡いたします。

【Web販売 suipa】

当社ではオンラインショップ 「suipa」 を通じて一部商品の販売を行っています。

全ての商品をWeb販売しているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

- suipa代表メール：suipa001@package.co.jp- suipa本店：https://suipa.package.co.jp/- suipa（楽天店）：http://www.rakuten.ne.jp/gold/suipa/- suipa（Amazon店）：https://www.amazon.co.jp/paotoko/- suipa LINE：https://lin.ee/hV5nyLX

※suipaでは株式会社東光に関するお問い合わせは受け付けておりません。東光へのお問い合わせは、上記お問い合わせフォームをご利用ください。