AIバーチャル試着『WearStudio.AI』が業界特化専用ページ「Sports TryOn」を正式リリース

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区／代表取締役：柏口 之宏／以下、当社）は、当社が運営するクラウド型AIバーチャル試着プラットフォーム「WearStudio.AI」において、スポーツアパレル・スポーツ用品メーカー、専門商社、卸・販売会社向けの業界特化専用ページ「WearStudio.AI for Sports（スポーツ試着スタジオ）」を正式リリースいたしましたことをお知らせします。

WearStudio.AI for Sports（スポーツ試着スタジオ）：https://wearstudio.ai/sports-tryon(https://wearstudio.ai/sports-tryon)

本機能は、テニス・バドミントン・ゴルフ・ランニング・水泳・サッカー・バスケットボール・野球・スキー・フィットネスなど計11競技のスポーツアパレル及びスポーツ用品メーカーが抱える「商品撮影コスト」「カタログ制作リードタイム」「SKU別バリエーション量産」という構造的課題を、生成AIによって根本解決することを目的に開発された、国内では当社のみが商用提供する業界特化型のAI試着プラットフォームです。

■ 開発の背景：スポーツアパレル業界が抱える、ファッション業界とは異質な課題

WearStudio.AI for Sports（スポーツ試着スタジオ）

近年、ファッション業界向けのAIバーチャル試着サービスは複数台頭しているものの、そのほとんどは「静止した正面立ちのモデル」と「平置きの衣服」を前提とした処理アーキテクチャに留まり、スポーツアパレル業界特有の以下の要件には対応できないのが実情でした。

- スイング・ジャンプ・ランニングといった動的ポーズのモデル写真への合成- ウェア表面のロゴ・配色だけでなく、裏面のプリント・ナンバリングの再現- ラケット・バット・スティック・シューズなど、ウェアと同時に映り込む競技用具の個別差し替え- 雑誌・販促ポスター・店頭POP・ECサイトのメイン画像で要求されるグラビア印刷相当の高解像度出力

スポーツアパレル業界では、契約アスリート・モデルを起用した撮影費用、スタジオ・ロケ費用、シーズンごとに発生するカラーバリエーション・SKU別撮り直しコストが、商品開発予算の中で無視できない比率を占めています。

さらに、海外サプライヤーとの連携による商品設計確定の遅れが、撮影スケジュールを圧迫し、結果としてEC公開・カタログ印刷のリードタイムが伸びるという悪循環が業界共通の課題となっています。

当社は、これらの「ファッション業界向けAI試着では解決できなかったスポーツ特有の4つの壁」を打ち破ることを目的に、世界最高峰水準の生成AI画像処理技術を基盤として、当社独自の多段オーケストレーション技術とスポーツドメイン特化の制御ロジックを統合した本機能を開発いたしました。

■ 「WearStudio.AI for Sports」がスポーツアパレル企業にもたらす5つの価値

【価値1】商品撮影コストの大幅圧縮

AIで、一瞬で

契約アスリート・プロモデル・スタジオ・ロケ・スタイリスト・カメラマン等の従来型撮影体制で発生する数百万円規模の費用を、社内に保有する1点のモデル写真と商品平置き写真の組合せに置き換えることが可能です。

シーズンカラー追加・素材違いSKU・限定モデル等の派生商品を、追加撮影なしで何パターンでも生成できます。

【価値2】カタログ・ECサイト公開までのリードタイム短縮

商品サンプル写真と既存モデル写真をアップロードするだけで、1案あたり最短90秒前後で完成画像を取得可能です。海外工場からのサンプル到着→撮影手配→撮影→現像・レタッチ→入稿という従来の

数週間～1ヶ月の制作フローを、社内担当者がブラウザ上で完結できるセルフサービス型ワークフローに置き換えます。

【価値3】動的ポーズ対応：「動いているアスリート」への新作ウェア合成

テニスのスイング、ゴルフのフィニッシュ、ランニング中のストライド、バスケのジャンプショットといった躍動感あるモデル写真のポーズを忠実に保持したまま、衣装のみを新作ウェアに置換します。これにより、商品のパフォーマンスシーンを訴求するキービジュアルを、撮影せずに量産可能となります。本機能は、世界の主要バーチャル試着サービスの中でも実装例が極めて限られる領域であり、国内で当社が唯一スポーツアパレル業界向けに商用提供しています。

【価値4】表面+裏面の同時参照による、ロゴ・プリントの高精度再現

スポーツウェアにおいて極めて重要な、胸部ロゴ・背中のナンバリング・スポンサー表記・両袖のブランドマークを忠実に再現するため、ウェアの表面写真と裏面写真の2枚を同時参照する独自方式を採用。これにより、モデルが背を向けたシーンでも、契約スポンサー名や背番号を正確に表示することが可能です。

【価値5】用具の個別差し替え+グラビア印刷品質出力

トップス→ボトムス→ラケット・用具→シューズの4段階に分割した独自の多段合成パイプラインにより、それぞれを別画像として個別に差し替え可能。同一モデル写真上で「ラケットだけ違うモデル」「シューズだけカラー違い」といった派生バリエーションを効率的に生成できます。

加えて、印刷品質モードを有効化することで、A4サイズ350dpi相当（約2,880×5,120ピクセル）の高解像度画像を出力。雑誌グラビア・販促ポスター・店頭POP・カタログ表紙への入稿要件を満たします。

コストと納期、90％減

■ 対応競技（11カテゴリ+）

テニス／バドミントン／ゴルフ／ランニング・陸上／水泳・スイミング／サッカー／バスケットボール／野球／スキー・スノーボード／フィットネス・ヨガ／その他スポーツ全般

スポーツ専用チューニング：専門プロンプト完備

各競技カテゴリには、当社が業界特性に合わせて事前設計した44種類の専門プロンプト（ポーズ表現／ウェア再現／用具の正確性／撮影スタイル／環境表現／印刷品質）を内蔵しており、専門知識のないご担当者様でもチェックボックス選択のみで業界水準の出力を得られる設計としています。

■ 想定活用シーン

■ 対象業種

- ECサイト商品ページのメイン画像・サブ画像生成・季節カタログ・シーズンルックブックの誌面制作- 小売店向けPOP・店頭ポスターの販促物制作・展示会・商談会用プレゼン資料のビジュアル制作- SNS広告・運用クリエイティブのバリエーション量産- 新作ローンチ時のプレスキット用画像- 卸先小売店向けセールスシートのカラーバリエーション提示- OEM／PB商品開発における意匠検証用モックアップ作成

スポーツアパレルメーカー、スポーツ用品メーカー、テニス・バドミントン専門メーカー、ゴルフウェアメーカー、ランニング・陸上競技用品メーカー、スポーツ系ライセンス商品メーカー、スポーツ専門商社、スポーツ用品卸・販売会社、スポーツ専門ECサイト運営会社、スポーツ系サブスクリプション・レンタル事業者、フィットネスアパレルブランド、ヨガウェアブランド、スイミングウェアメーカー、スキー・スノーボードウェアメーカー

■ 提供形態・料金体系

■ 技術的優位性について

EC、カタログ、SNS、ポスター等、様々な出力に対応。動画も。- 提供形態：クラウドSaaS（ブラウザのみで完結／インストール不要）- 課金体系：ポイント制（生成1枚あたりの従量課金）- トライアル：法人企業様向け無料トライアル枠を提供- OEM／API連携：自社プラットフォームへの組込希望企業様には別途OEM- 代理店スキームのご相談を承ります- 料金詳細：https://wearstudio.ai/pricing

本機能の画像合成基盤には、世界最高峰水準の生成AI技術を採用しており、当社独自の多段オーケストレーション・ドメイン特化制御ロジック・表面/裏面同時参照アルゴリズム・印刷品質アップスケーリング処理を組み合わせて統合提供しています。

これら一連の機能を「スポーツアパレル業界向け」に特化したUIで商用提供している事業者は、現時点において国内では当社のみとなります。

■ 今後の展開

高度な技術力と豊富な実績

当社は本リリースを起点として、以下の機能拡張を順次予定しています。

■ 法人企業様向けトライアル・お打ち合わせのご案内

- 対応競技カテゴリの拡張（ラグビー、アメリカンフットボール、武道、モータースポーツ、eスポーツアパレル等）- 動画生成連携によるプロモーション動画の自動生成機能- 複数モデル・複数アングルの一括生成バッチ処理機能- 各社のEC基盤・PIM・DAMシステムとのAPI連携- スポーツ用品OEMメーカー向け代理店プログラム

スポーツアパレル・スポーツ用品メーカー、専門商社、卸・販売会社のご担当者様におかれましては、貴社実商品サンプル画像とモデル写真をご提供いただくことで、オンラインミーティング（Google Meet／Zoom）または対面にて、貴社商品を用いた実機デモをご体験いただけます。

実機デモ・トライアルアカウント発行のお問い合わせは、下記コーポレートサイトのお問い合わせフォームより承ります。

https://wearstudio.ai/contact

株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売