【価格.com保険】2026年5月版の保険人気ランキングを発表！

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）において、2026年5月版の生命保険、医療保険、がん保険、就業不能保険、火災保険（戸建て・マンション）、海外旅行保険、ペット保険、バイク保険、自転車保険の人気ランキングを発表しました。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

＜トピックス＞

調査期間：2026年1月1日～2026年3月31日■ジェイアイ傷害火災「iehoいえほ（補償選択型住宅用火災保険）」が火災保険（マンション）2位にランクイン

ジェイアイ傷害火災「ieho いえほ」（補償選択型住宅用火災保険）が火災保険（マンション）2位にランクインしました。本商品は、ネット完結のダイレクト型を採用することで、マンション・戸建て問わずお手頃な保険料を実現した火災保険です。大きな特長として、周辺環境やニーズに合わせて補償内容を自由に選択できるため、ムダのない合理的な備えが可能です。また、地震危険等上乗せ補償特約を付帯することで、地震発生時の補償を最大100％（※2）にすることができる充実の補償内容が多くの支持を集めています。

（※2）最大 100% の補償となるのは、地震保険の保険金額を火災保険の 50% に設定した場合

詳細を見る :https://hoken.kakaku.com/kasai/219F00/

＜カテゴリ別 人気ランキング＞

・生命保険（https://hoken.kakaku.com/gla/）

【1位】ライフネット生命 かぞくへの保険(https://hoken.kakaku.com/gla/tk/CompanyID=113/ItemID=113002/)

【ライフネット生命「かぞくへの保険」の特長】

・価格.com保険アワード2026-定期保険の部- 第1位受賞

・ネット保険だから人や店舗等にかかる費用を抑え、お手頃な保険料

・保険金額と保険期間を選ぶだけだからわかりやすい

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_1_2d915c84cc6377fa80856a2e8f707390.jpg?v=202605111251 ]

・医療保険（https://hoken.kakaku.com/gma/）

【1位】チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ(https://hoken.kakaku.com/gma/ms/CompanyID=108/ItemID=108008/)

【チューリッヒ生命「終身医療保険プレミアムZ」の特長】

・価格.com保険アワード2026 第1位受賞-医療保険の部-

・保障に対する保険料のお手頃さが魅力

・保障は一生涯、保険料は加入時から変わらない終身タイプ

・日帰りを含む短期入院でも保障される特約あり

・日帰り入院含む1日の入院で一時金が受け取れる

・健康還付給付金特約あり、対象期間を3年または5年ごとから選べる

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_2_f807657ba789474d1aafce613455fd45.jpg?v=202605111251 ]

・がん保険（https://hoken.kakaku.com/gca/）

【1位】はなさく生命 はなさくがん保険(https://hoken.kakaku.com/gca/CompanyID=135/ItemID=135009/)

【はなさく生命「はなさくがん保険」の特長】

・初めてがんと診断確定されたときにまとまった一時金を受取れる

・上皮内がんも同額で保障

・がんの入院や所定の通院による治療を月ごとの給付金でサポート

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_3_20576354006df9cd4d0da2c95794c9de.jpg?v=202605111251 ]

・就業不能保険（https://hoken.kakaku.com/gltd/）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_4_e8db30692c85f80df3f895b32c858b11.jpg?v=202605111251 ]

・火災保険 戸建て（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_5_761ba2ca22d94054f3e82440e7602847.jpg?v=202605111251 ]

・火災保険 マンション（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_6_e9589c8f22f40a3f568609d1ce333cd9.jpg?v=202605111251 ]

・海外旅行保険（https://hoken.kakaku.com/travel/）

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_7_8e37c3678e1b5186b9db1ec49e7a0c61.jpg?v=202605111251 ]

・ペット保険（https://hoken.kakaku.com/pet/）

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_8_14f0dfdcc85aa6afa7d7d822afa79397.jpg?v=202605111251 ]

・バイク保険（https://hoken.kakaku.com/bike/）

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_9_2ffe8d1e5b0ae92b3101ef8ff72e6126.jpg?v=202605111251 ]

・自転車保険（https://hoken.kakaku.com/bicycle/）

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_10_03940c5245aaf4a8a034d7dc1dcfd9c6.jpg?v=202605111251 ][表11: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/183_11_9cc3d4ec552acf408a25d2dbc1b8db80.jpg?v=202605111251 ]

価格.com保険で商品を比較する :https://hoken.kakaku.com/

「価格.com保険」では、お客さまのニーズやライフスタイルにマッチする保険選びをしていただけるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※3）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※3）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

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当社では、保険契約者や保険契約を検討中の方へのお役に立つ情報の提供を目的として、「価格.com保険」内にて統計データを多数掲載しています。また、毎月更新のランキングのほか、アンケート調査結果などをプレスリリースにて公表しています。

これらのデータを、報道関係者以外の外部企業・機関にもご利用いただきやすくするため、当社ではガイドラインを定めています。データ利用をご希望の方は、下記URLより詳細をご確認ください。

データの利用について :https://kakakucom-insurance.co.jp/reprint_of_data.html