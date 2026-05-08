日本フードバンク連盟の衛生管理監査において認証団体として継続認定／特定非営利活動法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄

NPO法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄

特定非営利活動法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄（所在地：沖縄県豊見城市、代表理事：奥平 智子）は、日本フードバンク連盟が実施する2026年度衛生管理監査において所定の基準を満たし、認証団体として継続認定されました。

本監査・認証は、日本フードバンク連盟が定める衛生管理監査シートに基づき、フードバンク活動における食品の受け入れ、保管、管理および提供体制を確認するものです。

認定証持つ奥平代表「安心」をカタチに。3度目の衛生管理監査も高い基準をクリア

2022年、2024年に続き、2026年4月10日に行われた衛生管理監査において認証団体として継続認定されました。

監査では、複数名による対応体制、トレーサビリティ（流通履歴）の整備、厳正な賞味期限管理に加え、倉庫の温湿度記録や清掃体制の文書化など、多岐にわたる項目で運営体制の適切さが確認されました。

日本フードバンク連盟によるこうした認証の取り組みは、今や日本の食品寄附における信頼性のスタンダード（基準）となっており、今後も適正な運営を通じて社会に資する役割を果たしています。

また、２０２４年１２月に公表された消費者庁の「食品寄附ガイドライン」も同じく、寄附における信頼性の向上と適正な管理体制の確保に資するものです。

さらに、2026年より本格始動した国の「フードバンク認証制度」においても、厳格な衛生管理は認証取得の必須要件として位置づけられています。

私たちは今後も、この指針に対し専門的な監査体制を堅持し、より安全で信頼される食品寄附文化の発展に寄与してまいります。

監査では専門家が細部までチェック衛生管理について専門家からのアドバイスを受ける

代表コメント

特定非営利活動法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄 代表理事 奥平 智子

「2年に一度の衛生管理監査は、当法人の運営体制を確認し、必要な改善につなげる重要な機会です。今回、継続認定を受けることができたのは、日頃より活動を支えるスタッフ、ボランティア、関係者の皆様のご協力の賜物です。

今後も認証団体として、寄付者、連携機関および食品を受け取る方々に安心していただけるよう衛生管理の徹底と適正な運営に努め、安全で安定した食品支援を継続し、沖縄県における食品支援体制のモデルとして、本監査で培った知見を広く共有し、県内の他団体とも手を取り合いながら地域全体の管理水準を底上げしたいと考えています。」

団体概要

団体名：特定非営利活動法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄

代表者：代表理事 奥平 智子

所在地：〒901-0223 沖縄県豊見城市翁長813-1（1階）

設立：2007年10月16日（法人格取得 2010年12月8日）

電話番号：098-851-3400

公式サイト：https://www.2h-okinawa.org/

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄 事務局

担当：西川（にしかわ）

〒901-0223 沖縄県豊見城市翁長813-1（1階）

TEL／FAX：098-851-3400

URL：https://www.2h-okinawa.org/