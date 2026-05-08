プロアナウンサーが企業の広報メンバーになる 専属キャスターサービス「OWNED CASTER」始動。

■ サービス開発の背景

株式会社BLUE MONSTER

多くの企業が自社の発信力・信頼性の向上を課題とする一方、その解決手段はタレント起用による一過性の施策が中心でした。当社は新規事業開発支援を主軸とする立場から、セント・フォースが擁する 200 名以上のプロアナウンサーの「伝える力」を、企業コミュニケーションの継続的なインフラとして再設計できると考え、本サービスを共創・設計しました。

■ OWNED CASTER とは

OWNED CASTER は、企業の情報発信を担う専属キャスターサービスです。一過性のタレント起用とは異なり、アナウンサーが企業の広報チームの一員として定例 MTG に参加し、企業を深く理解したうえで広報や IR における戦略助言、ならびに企業のオウンドメディアやイベントでの直接的な情報発信の業務を担います。

■ 先行フィージビリティ 3 社 の募集

＜ポイント利用業務の例＞

本格ローンチに先立ち、サービスの有効性を共に検証していただける先行参加企業を募集します。

■ 代理店・パートナー企業の同時募集

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182738/table/1_1_d12a734d37d6986158969a1d18d41777.jpg?v=202605090151 ]＜こんな企業に向いています＞- PR 動画・SNS コンテンツの質を継続的に高めたい- ナレーション・MC・インタビュー対応にプロの質を求めている- 採用ブランディングや社内コミュニケーションを強化したい- タレント起用ではなく、自社の「声」を持ちたい

OWNED CASTER の全国展開に向け、本サービスを共に広げてくださる代理店パートナー・地方パートナーも同時に募集します。

＜求めるパートナー＞- 広告代理店・PR 会社：既存クライアントへの新たな提案として OWNED CASTER を提供したい企業- 地方パートナー：地域ネットワークを活かし、地方企業とアナウンサーをつなぐ拠点になりたい企業・団体＜パートナーのメリット＞- 紹介フィー・マージン設計（詳細は個別相談）- アナウンサー情報・提案素材の優先提供- 共同マーケティング・事例制作のサポート- 地域独占エリア設計も視野に入れた長期パートナーシップ

クライアント窓口・お申し込みはこちら

https://ownedcaster.jp(https://ownedcaster.jp)

【会社概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182738/table/1_2_0808f1577f815c58a05ccd53f378d969.jpg?v=202605090151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/182738/table/1_3_5b051ab8e0f9963d0bd6a2bf06cfdf2a.jpg?v=202605090151 ]【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社セント・フォース OWNED CASTER 担当：松原

Mail：ownedcaster@centforce.com

お問い合わせフォーム：https://ownedcaster.jp

受付時間：平日 11 時～17 時