【JAF山梨】河口湖のほうとう専門店にて、JAF会員向けにほうとう作りイベントを開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）山梨支部（支部長 野田文久）は、6月6日（土）・13日（土）に、ほうとう専門店 ほうとう研究所（山梨県南都留郡富士河口湖町河口２７４６－１）にて「JAFデーほうとう作り体験in河口湖 ほうとう研究所」を開催いたします。

JAFでは、会員向けに良質な体験機会を提供することを目的として、「JAFデー」と題したさまざまなJAF会員向けイベントを開催しています。

今回は、河口湖に位置する「海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所」にて、山梨の文化を味わうJAFデーイベントを開催します。会場では講師の指導のもと、もちもちとした平打ち麺を野菜や味噌と一緒に煮込む山梨名物ほうとう作りを体験できます。作るのは、新鮮な海鮮と地元食材を使用した海鮮ほうとう。工程は、小麦粉から麺を手打ちし、適度な太さにカット、ほうとうの味付け、盛り付けまで全てに渡ります。

初めての方やお子さま連れでも楽しめる内容で、調理後はできたての熱々ほうとうをみんなで試食。山梨の郷土料理「ほうとう」の魅力を発信するほうとう研究所と連携し、食を楽しみながら地域文化への学びを深められる時間をお届けします。

参加者にはソフトドリンクを1杯進呈。なお、参加には事前申し込みが必要です。

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【イベント概要】

【日時】2026年6月6日（土）・13日（土）11時00分から13時00分

【会場】海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所 第3研究室（南都留郡富士河口湖町）

【内容】ほうとう作り体験（参加料・保険料込）

【参加者】各日50名（最少催行10名）※応募多数の場合は、抽選

【参加費】大人（中学生以上）：3,980円 小学生：2,980円

【具材】ワタリガニ（季節により変更あり）・はんぺん・つみれ・トビッコ・エビ・

ホタテ・きのこ・長ネギ・青菜

※アレルギーをお持ちの方には別途対応いたしますので申込時にご申請ください。

【応募方法】下記の「詳細を見る」ボタンよりお申し込みください。

【応募締切】2026年5月17日（日）23時59分まで

JAF山梨支部は、会員をはじめとした多くの方々に地域の魅力を発見していただくことを目的として、これからも魅力的なイベントを開催していきます。

詳細を見る :https://jaf.link/houtou-yamanashi?utm_campaign=19prtimes&utm_source=2026-002&utm_medium=referral

山梨のご当地情報 https://jaf.or.jp/common/local/kanto/yamanashi