DMMマイカ、3周年記念キャンペーン最終弾を本日より開催

株式会社Myca

合同会社DMM.com（本社：東京都港区）の子会社である株式会社Myca（本社：茨城県つくば市、代表取締役：木村裕介）が運営するトレーディングカード管理・購入アプリ「DMMマイカ」は、「３周年記念キャンペーン」の最終弾として、本日2026年5月8日（金）よりPayPayポイントをもらえるキャンペーンを開催いたします。

期間中にDMMマイカモールでご購入いただいたお客様を対象に、抽選で合計1,000名様にPayPayポイントをプレゼントいたします。

第3弾｜PayPayポイントもらえるキャンペーン 5/8（金）～5/17（日）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/22_1_b3bebe7f371c8f2ee8b9b67633c4b9b2.jpg?v=202605091251 ]

キャンペーンページ：https://gamification.incentive.repro.io/8gNR0I7f(https://gamification.incentive.repro.io/8gNR0I7f)

※本キャンペーンのポイント配布はRepro株式会社の運営するポイント配布サービス「Repro Incentive」が代行しております。

DMMマイカについて

2023年4月に「Mycalinks」としてサービスを開始し、「トレカの相場・購入・管理を、ひとつのアプリで。」というコンセプトのもと継続的な機能拡充を重ねてまいりました。2026年4月14日よりDMMグループへの参画に伴い「DMMマイカ」として生まれ変わり、さらなるサービスの拡充を進めています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/22_2_2bbf556978e83497f979d1c05310164e.jpg?v=202605091251 ]

※データ出典：Sensor Tower｜2023年4月から2026年1月の日本におけるトレカ管理アプリのダウンロード数（iOSとAndroidの合算）

「DMMマイカ」サービス概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/22_3_8bf629374899938f23e7aa59a8572ec3.jpg?v=202605091251 ]

関連サービス

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/22_4_b15c38e2ca6bfe18914a3472eb7e0859.jpg?v=202605091251 ]

本件ならびにサービスに関するお問い合わせ先

【本件に関するお問い合わせ先】

■株式会社Myca 広報担当

E-MAIL：info@myca.cards

【サービスに関するお問い合わせ】

■POSシステム導入・ECモール出店に関するお問い合わせ

https://myca.cards/pos/