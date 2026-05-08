「QommonsAI」のPolimill、「自治体・公共Week 2026」に出展&デジタル庁・総務省・自治体現場の登壇者と「生成AIで公共OSをどうアップデートするか」徹底討論するトークセッションも

Polimill株式会社

Polimill株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤あやめ／谷口野乃花、以下「Polimill」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」に出展いたします。

最終日の5月15日（金）には、デジタル庁・総務省の担当官と自治体現場の実務者を迎え、「生成AIで公共OSをどうアップデートするか。官民3視点で迫る核心」と題したトークセッションを開催します。

■展示会概要

自治体・公共Week 2026

日時：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示連1～2ホール(https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/access.html)

ブース番号：G4-18

■ 出展の背景

QommonsAIは、2026年4月時点で全国750以上の自治体・約30万人の行政職員にご利用いただいています。2026年4月には過去最大のアップデート（v2.3）を実施し、LGWAN-ASP接続対応、GPT-5.4の国内リージョン搭載、画像生成AI 3モデル搭載、行政ナレッジ横断検索の全国拡大など、行政AIの常識を塗り替える全方位進化を遂げました。

本展示会では、これらの最新機能を実際に体験いただけるデモンストレーションに加え、2026年5月～8月にかけてリリースする新プロダクト群の全容を初公開いたします。

■トークセッション概要

タイトル：生成AIで公共OSをどうアップデートするか。官民3視点で迫る核心

日時：2026年5月15日（金） 13:40～14:30

会場：TFTホール 西館2F(https://maps.app.goo.gl/W5PoeRn4KygwFBF69)

形式：ショートプレゼンテーション＋パネル討論

■登壇者

自治体・公共Week 2026公式サイト「会場ガイド(https://www.publicweek.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/26/4/gpw_jp_26_seminaraccess_0430.pdf)（PDF）」より引用展示会場（ビッグサイト西ホール）とセミナー会場（TFTビル）は徒歩約5分の距離です。

デジタル庁 参事官 AI実装戦略総括

山口 真吾 様

総務省 自治行政局 行政経営支援室長 地域DX推進室長

福田 直 様

兵庫県企画部 デジタル改革課行政DX推進班 班長

半矢 竜幸 様

北海道苫小牧市 総務部DX推進室 DX推進担当課長補

平田 拓也 様

モデレーター

谷口 野乃花（Polimill株式会社 代表取締役COO）

若林 正浩（Polimill株式会社 取締役CAIO）

■トークセッションの見どころ

本セッションは、単なる事例紹介や製品PRの場ではありません。「国（制度・基盤を作る側）」「広域・基礎自治体（現場で使う側）」「民間企業（実装を支える側）」のそれぞれが見ている景色の違いを可視化し、聴衆が「自分ごと」として考えるための気づきを提供することを目的としています。

■QommonsAI（コモンズAI）について

Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

2026年4月時点で全国750以上の自治体・約30万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。

OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。

すべての自治体へ代理店を介さない直販体制で提供しており、サービスリリース以来、導入先の全自治体で現地での導入研修および初級・中級研修を無償で実施中です。

また、自治体現場からの要望を最短数日でサービスに反映するアジャイル開発体制を敷いており、行政の「いま必要な機能」を圧倒的なスピードで届け続けています。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■会社概要

Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者代表取締役：伊藤あやめ ／ 谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/