【満足度100%】DOUの「AI講師」、スパルタ英会話にて実証実験の導入枠を拡大。多忙な社会人の「隙間時間」を活用した英会話の「学習転移」を実証

株式会社DOU

株式会社DOU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石部達也）は、広く語学領域の自学自習を支援・最適化するプラットフォーム「AI講師」について、株式会社スパルタ英会話（本社：東京都新宿区新宿1丁目16－10）での初期実証実験において極めて高い成果が得られたことを受け、対象者を大幅に拡大し、本格導入に向けた検証を継続することをお知らせいたします。

■ 背景：多忙な社会人の学習時間確保とモチベーション維持の課題

語学学習において、継続的な反復練習は不可欠ですが、多忙な社会人にとって「まとまった学習時間」を確保することは容易ではありません。特に短期集中英会話スクールの受講生においても、レッスンを受講できない日の罪悪感やモチベーションの低下が課題となることがあります。

株式会社DOUが提供する「AI講師」は、特定の言語専用のアプリではなく、広く「語学領域全般の自学自習を支援・最適化するプラットフォーム」です。これまで大学などの教育機関において、学生の語学力向上に確かな効果を実証してまいりましたが、今回は「仕事などでまとまった学習時間が確保しづらい社会人」に対する有効性を検証するため、短期集中英会話スクール「スパルタ英会話」の受講生を対象に実証実験を実施しました。本取り組みは、当プラットフォームの「英語教育における有力なユースケース」という位置付けになります。

■ 仕組み：「AI講師」が提供する心理的安全性の高い学習環境

「AI講師」は、最新のAI技術を活用し、ユーザーの思考プロセスに伴走する対話型パートナーとして機能します。対人ではないAIだからこそ実現できる「失敗を恐れずに発話できる心理的安全な環境」を提供し、ネイティブの自然な表現（Native Polish）の反復練習を可能にします。

単なるチャットボットとは異なり、ユーザーのレベルや課題に合わせた個別最適化されたフィードバックを提供することで、場所や時間を問わず、実践的な英会話練習をサポートします。

■ 実証結果・成果：満足度100%と「学習転移」の実現

約4ヶ月間、スパルタ英会話の社会人受講生3名（多種多様な業界従事者）を対象に行った初期検証（フェーズ1）では、極めて高い成果を収めました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37448/table/95_1_6f653daa52a247105012e9a3c8638183.jpg?v=202605080551 ]

これらの結果から、AIでの自学自習が実際のコミュニケーション能力向上に直接寄与することが証明されました。

企業担当者からのメッセージ

【スパルタ英会話 コンサルタントマネージャー 木村氏からのコメント】

今回の実証実験を通じて、AI講師が多忙な社会人の学習スタイルに非常にフィットすることを実感しています。特に、レッスンにフルで参加できない場合でも、隙間時間を活用して学習を継続できる点は大きな価値です。

また、レッスンでは外国人講師との会話に対する緊張や、表情・ジェスチャーなど意識すべき要素が多く、心理的ハードルが存在します。そのため、単語や文法などは事前に整理しておくことが重要だと感じています。

AIは単語数や文法の正確性といった基礎力の強化に優れ、講師は声色や表情などの実践的なコミュニケーションを指導できます。今後はこの両者を掛け合わせ、より効果的な学習モデルを確立していきます。

■ 今後の展望：対象者を大幅拡大し、多言語展開へ

初期モニター3名での確かな手応えと価値実証を受け、次なるステップとして対象者を大幅に拡大し、検証および導入を継続（フェーズ2）いたします。検証規模を増やすことでデータの信頼性をさらに高めるとともに、AIによる客観的なスキル評価ロジックの改善や、ロールプレイシナリオの追加など、ユーザーの声を反映した機能アップデートを並行して行い、本格的な運用フローの確立を進めてまいります。

また、DOUの「AI講師」は「語学領域全般を支援する」という本来のビジョンに基づき、今回の英語教育におけるユースケースをさらなる機能改善に繋げてまいります。こうした領域での成果を横展開し、今年4月以降は他の教育機関と連携の上、外国人材向けの「日本語教育」など、英語以外の言語領域への取り組みも新たにスタートしております。あらゆる語学学習者の「使える会話力」の習得を支援してまいります。

■ 【先行導入による競争優位性の確立へ：実証実験参加校募集】

株式会社DOUは、AIを活用した教育の質的転換を共に推進する教育機関を募集しています。学習ログと連動し、継続的な成長を定量的にサポートする「AI講師」は、教育現場が直面する人材・時間不足の課題を解決し、学生一人ひとりの学習成果を最大化する新たな教育モデルを提供します。

定量的な共同実証研究にご関心のある大学・高校経営層、語学教育関係者の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://dou.id/

また、本取り組みで紹介したAI講師について、ウェビナーの開催を予定しております。

ChatGPTを活用した語学教育の事例に加え、より教育の質を最大化をするための方法や学生の活用シーンを交えながら、実際の活用・運用方法を体感できる機会をご用意しています。

開催日時：2026年5月29日(金)13:00～14:00（オンライン開催／参加無料）

本ウェビナーは大学・専門学校の語学教職員限定での開催となります。

ご興味のある方は、ぜひこの機会にご参加ください。

▼詳細・お申込みはこちら

[https://dou-careerpassport13.peatix.com/(https://dou-careerpassport8.peatix.com/)]

■ 本件についてのお問い合わせ

株式会社DOU

担当：赤岩

E-mail：info@dou.id

■ 株式会社DOUについて

株式会社DOU（旧：株式会社PitPa）

本社所在地：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコDGビル

代表取締役社長：石部 達也

設立年月日：2018年5月2日

資本金：5,000万円

公式サイト：https://dou.id

主な事業内容：

・キャリアパスポートを活用した人材開発及び採用支援事業

・デジタル証明書の発行支援事業

DOUは、「育成機関と協働し、多様な変革者を輩出する」をミッションに掲げ、最先端のテクノロジーを活用しながら、デジタル証明書を基点とした事業を複数展開しています。キャリアパスポートを活用した人材開発及び採用支援事業では、千葉工業大学をはじめとした大学、インターンを実施するNPO団体や企業様などの育成機関と連携しながら、学生にとっての新たなキャリア形成の機会を創出しています。今後も、私たちが心から「面白い」と感じたテクノロジーやカルチャーを活用したビジネスの構築を通じて、育成機関と共に、個人の多様な「道」を肯定し、人新生の時代を創造する「変革者」の成長を支援して参ります。