【札幌市】サッポロビール創業150周年を記念した「体験型ふるさと納税返礼品」の受付を開始しています！

札幌市

札幌市は、サッポロビール株式会社との共同企画により、特別な体験型ふるさと納税返礼品「札幌開拓使麦酒1タンクビール」及び「サッポロビール プレミアムツアー」の受付を開始いたしました。1876年に札幌の地で「開拓使麦酒醸造所」が設立されてから150年。サッポロビールは札幌の街と共に歩み、市民の暮らしに彩りを与えてきました。今回の返礼品は、この大きな節目を契機として、これまでの歩みを礎に、次の100年へと続くビール文化を全国の皆様と分かち合うために企画したものです。

１ 自分専用のビールを醸造責任者と造り上げる「1タンク開発・製造体験」

ご自身専用のオリジナルビールを1タンク分（約1,600L）開発・製造いただける体験型の返礼品です。醸造責任者との開発会議を通じて、原材料や味の方向性を一から造り上げることができます。

■寄付金額：2,100万円

■受 付：楽天ふるさと納税限定・先着１名様

■詳細URL：https://item.rakuten.co.jp/f011002-sapporo/hs511-001/

２ 博物館長が案内する「サッポロビール プレミアムツアー」

札幌開拓使麦酒醸造所にて麦汁造りやホップ投入の工程を体験いただき、ビールが造られる「音」や「香り」を肌で感じられる貴重な体験型の返礼品です。また、サッポロビール博物館を館長がご案内し、通常は公開されていない「貴賓室」にご入室いただけるなど、歴史の重みを感じていただく機会をご提供いたします。

■寄付金額：6万7千円

■日 程：2026年7月31日(金)、8月3日(月)

■受 付：楽天ふるさと納税限定・各日20名様（先着）

■詳細URL：https://item.rakuten.co.jp/f011002-sapporo/hs511-002/

＜本件に関するお問合せ先＞

札幌市まちづくり政策局政策企画部公民・広域連携推進室

ふるさと納税担当 ：梅村、渡邊 電話：011-211-2281