【母の日大感謝祭】CEARVOL にて日頃の感謝を込めて「母の日限定特別セール」開催！2026 年 5 月 8 日～5 月 15 日までラスト 1 週間限定、最大割引＋クーポン併用で超お得！

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

CEARVOL

2026 年 5 月 8 日 12 時 10 分

※いいね・シェア大歓迎

AI 聴覚補助機器を展開する CEARVOL は、「会話の喜びを、もう一度。」をコンセプトに、日々お母さんやご家族の暮らしに寄り添った製品づくりに努めてまいりました。

母の日を前に、日頃のご愛顧とお母さんへの感謝の気持ちを込め、母の日限定特別セールを実施いたします。

いつも強がって「大丈夫」と言ってしまうお母さんの聴力の変化に優しく寄り添い、NeuroFlow AI 2.0 搭載の CEARVOL AI 集音器を、心のこもった贈り物として選びませんか。

セールは本日 5 月 8 日よりラスト 1 週間限定となりますので、この絶好の機会をぜひお見逃しなくご利用ください！

CEARVOL 母の日限定！ラスト 1 週間 大感謝セール

■【セール内容】

開催期間：2026 年 5 月 8 日（金）～2026 年 5 月 15 日（金）ラスト 1 週間限定

実施内容：対象 AI 集音器 通常価格より最大 25% OFF

専用クーポンコード【mother5000】利用で、さらに追加 5,000 円 OFF

■【購入リンク】

・公式サイト：https://cearvol.jp/pages/mothers-day-sale

・Amazon JP：https://ourl.cn/Sh2LPC

■【ご留意事項】

・限定クーポン【mother5000】は、お一人様 1 回限定でのご利用となります。

・セール期間中、その他クーポン・割引券・各種サービス企画との併用はできません。

・一部限定モデル・セット商品はセール対象外となります。

・返品交換・品質保証は弊社規定に準じて適用いたします。

・詳しい対象機種・ご利用方法は公式サイトより直接ご確認ください。

CEARVOL AI 集音器 製品の魅力

NeuroFlow AI 2.0 アルゴリズムを搭載し、1500 万件以上の人声データを学習し最適化。リアルタ イムで人声と周囲ノイズを自動識別し、雑音を抑えて人の声を柔らかく強調。レストラン・屋外・室 内 など各シーンにワンタップで切り替え可能、高齢の方でも簡単操作。デザインが控えめで目立た

ず、日常に自然に溶け込む仕様。集音器としてだけでなくワイヤレスイヤホンとしても活用でき、通 話・音楽・テレビ視聴まで幅広く対応します。

多機能＆安心アフターサポート

・45 日間無料返品交換サービス

・専門スタッフによる 1 対 1 個別サポート

・24 時間対応の日本語アフターサービス

・3 年間長期品質保証付き

・TWICE・Forbes など国内外の権威賞を多数受賞、高い信頼性を誇ります。

CEARVOL

会話の喜びを、もう一度。