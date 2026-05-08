「ABEMA」、大相撲五月場所に向けて幕内19力士のインタビュー動画を一挙公開！「こどもの日」にちなんだ「憧れの職業ランキング」を公式Xで発表！「夢叶えててすごい」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月10日（日）より両国国技館で開催される大相撲五月場所の全取組を無料で生中継いたします。このたび、五月場所に向けて幕内19力士への独占インタビューを実施し、その動画を一挙公開いたしました。さらにABEMA大相撲公式X（@abema_sumo）では、インタビューで聞いた幕内12力士の「こどもの頃の憧れの職業」を集計し、ランキング形式で発表いたしました。

■「こどもの日」にちなみ「こどもの頃なりたかった職業ランキング」を発表！元公務員の一山本には「有言実行」と称賛の声

5月5日の「こどもの日」に合わせ、ABEMA大相撲公式X（@abema_sumo）では、幕内12力士の「こどもの頃の憧れの職業」を集計し、ランキング形式で発表。第1位は全体の半数近くを占めた「力士」（5名：熱海富士、隆の勝、豪ノ山、朝紅龍、朝乃山）となりました。幼い頃の夢を有言実行した力士たちですが、熱海富士は「今やりたいのはバンド。指が太いのでドラムをやりたい」とまさかの回答を披露。また、朝紅龍は「まさか自分が幕内で戦っているなんて夢にも思わなかった。ここがゴールじゃないので頑張りたい」と力強く語り、隆の勝は「練習で出来ないことは本番でも出来ない。練習が1番大切」と相撲好きの子どもたちへメッセージを送りました。

第2位の「スポーツ選手」（3名：琴櫻、高安、若ノ勝）では、小学生時代にリトルリーグで硬式野球を経験していた高安が「バッティングに自信があったので日本一のスラッガーになりたい夢がありましたが、叶いませんでしたね（笑）」と笑顔を見せました。また、プロサッカー選手と回答した琴櫻に自身のサッカー経験を尋ねると、「一瞬！」「どこのポジションやんねん！」と自らツッコミを入れるお茶目な一面を見せました。

そして、相撲ファンの目を引いた第4位の「その他・個性派」には、一山本の「公務員」や、琴栄峰の「眼科医」がランクイン。北海道の町役場で働いていた経歴を持つ一山本は、「夢のない子どもだったので、安定って素晴らしいなって」と笑いながら振り返り、ある意味夢を叶えた後に角界へ転身したという異色の経歴を明かしました。

SNS上では、「一山本は夢叶えててすごいねえ」「憧れの職種になれてるし、有言実行できるタイプだ」「実際に公務員だった人いて草」といった感嘆の声のほか、「琴栄峰の眼科医は意外」「琴櫻さん、サッカー選手になりたかったの！！？」「高安は野球選手か！可愛いな」「霧島関の警察官カッコいいな」など、力士たちの意外な素顔に多くの反響が寄せられています。

【ABEMA大相撲公式X】「こどもの頃の憧れの職業」ランキング投稿

https://x.com/abema_sumo/status/2051497108075884758?s=20(https://x.com/abema_sumo/status/2051497108075884758?s=20)

■大関復帰の霧島「お父さんとして（約束を）守れたことが最高」。愛娘とのエピソードと優勝への誓い

先場所の優勝で見事大関への返り咲きを決めた霧島。インタビューでは、横綱戦での勝利が大きかったと手応えを語りました。優勝パレードで見せた愛娘祈願の“万歳”については、「お父さんとして（約束を）守れたことが最高でしたね」と安堵の表情を見せ、話題になった上半身裸で臨んだパレードについては「次優勝したときは裸でパレードはダメと言われて、裸でパレードしないように頑張ります」と笑いを誘いました。

また、第3位にランクインした自身のこどもの頃の夢「警察官」については、故郷モンゴルでよく真似をしていたと明かしました。一方で、愛娘は幼稚園の卒園式で「お医者さんになりたい」と話しているそうで、霧島の母親や妻が医療関係者であることから「どこかで耳に入っているんじゃないか」と家族の絆を感じさせるエピソードも披露。「子どもの夢は応援していくしかない」と優しく微笑みました。自分にとって大きな存在である母への感謝を胸に、「何より親孝行したい」「一番一番最後まで優勝できるように頑張りたい」と今場所への意気込みを力強く語りました。

【動画】霧島|五月場所前インタビュー

https://abema.tv/video/episode/394-72_s10_p1962(https://abema.tv/video/episode/394-72_s10_p1962)

■脊髄損傷から関取復帰・炎鵬。過酷な闘病生活、湊川親方の金言、そして「不死鳥」の決意とは

長きにわたる休場から、ついに関取復帰を果たした炎鵬。脊髄損傷という大怪我を負い、「痛み止めすら効かなくなって、次第に手が勝手に動くようになった」「お風呂の温度も分からない」「正直終わったなとは思いましたね」と壮絶な闘病生活を告白。看護師から「気持ちは決まりましたか」と1時間おきに手術を問われる精神的に追い詰められた日々や、母親が取り乱して泣いていたという知られざる過去を明かしました。

復帰への大きな支えとなったのは、同じく首の怪我を経験している湊川親方の存在でした。同じ治療院に通い、番付が大きく落ちて心が折れそうになった時には「俺もそうだった。その番付になったらその番付の相撲しか取れないんだ」とアドバイスをもらったことで、「横綱になった親方が負けるなら、自分が負けるのも当たりだよな」と思えるようになり、精神的な壁を乗り越えられたと深い絆を語りました。

現在も「稽古でも当たった瞬間に体が全部抜けて崩れ落ちるんじゃないか」というトラウマを抱えながら、頭から当たる自分のスタイルは変えられないと「自分を信じて身を任せて動いて出ていく」と語ります。こどもの頃の夢は「ちっちゃい時からお相撲さんでした」と答える炎鵬。自身の四股名に込められた「不死鳥（死ぬことなく蘇る鳥）」の意味を胸に、「必ず戻ってこようと思った」と不屈の闘志を見せました。金沢駅のパネル復活をすぐに見に行ってくれたという母親が初日観戦に来ることも明かし、「ちゃんと勝ちます」「以前の自分よりも今の自分の方が強い」と語る炎鵬の、新たな土俵での躍動に期待が高まります。

【動画】炎鵬|五月場所前インタビュー

https://abema.tv/video/episode/394-72_s10_p1974

「ABEMA」では、今回紹介した霧島、炎鵬をはじめとする幕内19力士のインタビュー動画を無料で配信中です。土俵上では見ることのできない、力士たちの知られざるプライベートや相撲への熱い想いが詰まった必見の内容となっています。

いよいよ開幕が迫る大相撲五月場所。「ABEMA」では、序ノ口から結びの一番まで全取組を無料で生中継いたします。力士たちの熱い取組を、相撲解説陣によるわかりやすい実況とともに、ぜひ「ABEMA」でご覧ください。

※ABEMA大相撲 全19力士へのインタビュー動画は以下ページよりご覧いただけます。

https://abema.tv/feature/8qqmLMQTneN4J3?moduleType=0

■『ABEMA大相撲2026 五月場所』 放送概要

期間：2026年5月10日（日）～5月24日（日）

URL：https://abema.tv/video/title/394-72

ABEMA大相撲 特設サイト：https://times.abema.tv/sumo/torikumi

※五月場所開催期間中の花田虎上・バーチャル解説は、土日のみ実施となります。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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