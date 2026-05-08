CIDPの啓発月間に合わせて疾患啓発活動を展開

アルジェニクスジャパン株式会社

アルジェニクスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：後藤 太郎、以下 アルジェニクスジャパン）は、5月の「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy：以下CIDP）」啓発月間に合わせて、疾患への理解を深めるため市民公開講座やマンガ動画による啓発活動を展開いたします。

スローガンのロゴ

末梢神経に炎症が起こり、手足の筋力低下や感覚障害を引き起こすCIDPは国の指定難病で、2021年に実施された全国疫学調査によると、日本国内の推定患者数は4,180人です。※1

今回の啓発活動では、専門医や患者さんを招いた市民公開講座の開催やCIDP患者さんを主人公に医師と情報を共有しながら治療法を選ぶことの重要性を描いたマンガ動画の配信を実施します。アルジェニクスジャパンは、社会全体のCIDPへの認知を高める活動を積極的に推進してまいります。

【活動概要】

１. CIDP市民公開講座

「正しい知識が力になる。」を掲げ、CIDPに関する正しい知識の普及を通じて、疾患と治療への理解を深める場を提供します。

【名称】 正しい知識が力になる。患者さんと学ぶCIDP市民公開講座

【日時】 2026年5月30日（土）13：00～14：45

【場所】 梅田サウスホール大ホール（大阪）およびオンライン

【参加費】無料

【参加方法】WEBサイトからの事前申込制

【WEBサイト】https://yab-lp.yomiuri.co.jp/yomidr/cidp2026/kansai/

【登壇者】

近畿大学医学部 脳神経内科 桑原 基 先生

近畿大学医学部 脳神経内科 山岸 裕子 先生

全国CIDPサポートグループ 鵜飼 真美 氏

フリーアナウンサー 小島 奈津子 氏

【内容】

〈基調講演〉CIDPとはどんな病気？～知っておきたい診断と治療～

〈医師×患者セッション〉CIDPの“今”を話す。症状の気づきから、診察室での対話、

そして日常のリアルまで。

【問い合わせ先】CIDP市民公開講座事務局 MAIL：registration@cpfine.biz

２. 疾患啓発マンガ動画

CIDPと向き合う患者さんを主人公に医師と情報を共有しながら自分にとって最良の治療法を選ぶ「SDM（シェアード・ディシジョン・メイキング＝協働的意思決定）」の重要性をわかりやすく伝えるマンガ動画を、当社の公式YouTubeチャンネルで配信します。

タイトル1 「マンガ動画で学ぶCIDPのこと 病気と治療について」（近日公開予定）

タイトル2 「マンガ動画で学ぶCIDPのこと ～自分の状態が把握できるチェックリスト I-RODSについて～」（6月公開予定）

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@argenxjapan

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（CIDP）について

CIDPは四肢筋力低下と感覚障害を主な特徴とする免疫介在性脱髄性末梢神経障害です。※2

発症・病態機序については十分に明らかになっていませんが、長期間にわたって再発と寛解を繰り返し、段階的または徐々に進行するなど、個々の患者さんで様々な経過をたどります。※1

本疾患は患者さんの運動機能や日常生活動作に支障をきたし、QOLの低下や就業への影響など様々な負担をもたらします。

アルジェニクスジャパン株式会社について

アルジェニクスジャパン株式会社は、ベルギー・ゲント市に本拠を置くアルジェニクスBVの日本法人です。アルジェニクスは免疫領域に特化したグローバル医薬品企業で、深刻な自己免疫疾患に苦しむ人々の生活の向上に貢献することに取り組んでいます。独自の免疫学イノベーションプログラム（IIP）を介して主要な学術研究者らと協業し、免疫学領域における画期的な発見から世界的な新規抗体医薬品ポートフォリオを生み出しています。

アルジェニクスは、米国、日本、イスラエル、EU、英国、カナダ、スイス、中国等で初めて承認された抗胎児性Fc受容体（FcRn）抗体フラグメント製剤を開発および販売して参りました。当社は更に、多くの重篤な自己免疫疾患に対してエフガルチギモドを評価していることに加え、注力している治療領域で、複数の新しい品目について早期の研究開発を進めております。

アルジェニクスジャパンの詳細については、www.argenx.jp(https://www.argenx.jp/) をご覧ください。

参考文献：

※1. Aotsuka Y, et al: Neurology. 2024; 102(6): e209130

※2. 日本神経学会: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー，多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024. 南江堂, 東京, 2024