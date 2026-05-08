【ホテルアークリッシュ豊橋・emCAMPUS FOOD】夏の風物詩 “ビアガーデン”が2026/5/22（金）OPEN！

サーラ不動産株式会社

ホテルアークリッシュ豊橋・emCAMPUS FOOD（所在地：愛知県豊橋市 運営会社：サーラ不動産株式会社）では2026年5月22日（金）よりビアガーデンを開催します。

愛知県の東部に位置する東三河地域。

「山・川・海」が揃い、日照時間が長いことで、水産業・畜産業・農業などの一次産業が豊かに栄えています。東三河の恵みをビールと共に楽しむこのイベントで、多くの皆様に充実した夏のひとときを提供できることを心より愉しみにしております。

◆◆ ホテルアークリッシュ豊橋 ◆◆

ホテルアークリッシュ豊橋 BEER GARDEN 2026

一昨年、去年と大好評だった昭和ビアガーデンがさらにパワーアップ！日本中が活気づいていた1980代。あの頃にタイムスリップ！？そんな気分を味わえるビアガーデン昭和ビア レトロポップ８０’ｓをお届けします。



【開催期間】2026年5月22日(金) ～ 10月31日(土)

5月 金・土曜日

6月 木・金・土曜日

7月・8月 火曜日以外営業

9月 水・木・金・土曜日

10月 金・土曜日

【時 間】17:30 ～ 21:30（最終入場 20：00）

【会 場】ホテルアークリッシュ豊橋3階 特設会場（豊橋市駅前大通1丁目55）

【料 金】大人6,000円、小学生2,500円

6～9月金・土曜のみ 大人6,500円、小学生3,000円

◆詳細・ご予約はこちらから◆

https://www.arcriche.jp/2026/04/20/the-beer-garden-2026/

懐かしさを感じるブッフェメニュー懐かしさを感じるブッフェメニュー2開放的な空間で乾杯

◆◆ emCAMPUS FOOD ◆◆

emCAMPUS FOOD「BEER PARK 2026」

美味しい食材とクラフトビールで大人な夏を楽しめるBEER PARK

クラフトビールや50種類以上のドリンクに合わせるのは、新鮮な東三河野菜やこだわりの肉料理。「期間毎に変わるメイン料理」や「多彩なドリンクメニュー」で何度も楽しめるビアガーデン！！



【開催期間】2026年5月22日(金) ～ 9月末

【時 間】火曜日～土曜日 17:00 ～ 21:00（最終入場 19：30）

【会 場】emCAMPUS FOOD（豊橋市駅前大通二丁目81番地emCAMPUS EAST 1階）

【料 金】火・水・木曜日 5,800円

金・土・祝前日 6,300円

水曜日はレディースデイ500円OFF！

◆詳細・ご予約はこちらから◆

https://www.em-campus.jp/event/detail/?id=3637

解放感でおしゃれな空間東三河野菜の前菜ブッフェ【5～7月】三州豚のスペアリブ【8～9月】子羊のグリル

■各施設案内



・ホテルアークリッシュ豊橋（https://www.arcriche.jp/）

・emCAMPUS FOOD（https://www.em-campus.jp/food/）

・東三河フードバレー（https://higashimikawa-foodvalley.jp/）

※画像は全てイメージです