中小企業の人材不足にこそ、AIエージェント投入で現場に″即戦力″を！IKIGAI WORKS「AIエージェント講座」第1期・25社限定で募集開始。

IKIGAI WORKS株式会社

法人向けDX支援を展開するIKIGAI WORKS株式会社（所在地：山梨県北杜市、代表：熊倉 利和）は、2026年7月より、中小企業の人手不足を解消する自律型AI活用に特化した「AIエージェント講座」第1期を開講いたします。

「ChatGPTを触ったことはあるが、実務が変わっていない」という企業の壁を打破し、AIが自らタスクを完遂する“即戦力”へと進化させる伴走型プログラムです。

本日より、合計25社の第1期生募集と、全3日程の無料オンライン説明会の予約受付を開始いたします。

本講座では、単なる知識習得に留まらず、講師が開発した「即戦力AIエージェント10体」を参加企業にプレゼント。 導入初日から実務活用が可能な、極めて実践的なカリキュラムを提供します。

【まずは、5月開催の無料説明会へ】

当日は、AIが自社で動く姿をデモで公開！

開催日：5/12(火)、5/14(木)、5/15(金)

説明会申込はこちら▶▶▶https://forms.gle/8tvt5csHTg7kmv427

「指示待ちAI」から「自律して働くパートナー」へ

2026年、日本の労働力不足は深刻さを増し、特に中小企業においてIT人材の確保は困難を極めています。こうした中、従来のチャット形式のAIを超え、目標を与えるだけで自ら計画・実行する「AIエージェント」が注目を集めています。

本講座では、単なるツールの使い方ではなく、貴社の業務フローの中にAIを「自律した同僚」として組み込む技術を習得。月間数十時間の単純作業をAIに任せ、人間が本来取り組むべきクリエイティブな業務に集中できる環境を構築します。

当日は、「AIエージェントが実際にどう業務を代行するのか？」その実演デモンストレーションに加え、残り少なくなった特別価格枠の最新状況についても共有いたします。

第1期 募集要項と特典内容

■ 主な特徴

1. 講師開発の「即戦力AIエージェント10体」をそのまま提供

情報収集、文章作成、経理自動化、SNS運用など、導入初日から実務に投入できるAIエージェント10 体を参加企業にプレゼント。 以下のような多岐にわたる領域でAIエージェント想定しています。

・健康経営/バックオフィスAI： 申請手続きの自動化、請求処理、月次集計。

・営業/採用支援AI： 見込み顧客の抽出、メール送信、候補者選定、面談要約。

・SNS/広報AI： 投稿案生成、スケジュール管理、トレンド分析。

2. 専門チームによる「人材開発支援助成金」の申請サポート

厚生労働省の助成金活用を前提とした設計となっており、専門スタッフが受給シミュレーションから申請書類の作成までを徹底支援。 教育投資コストを大幅に抑えた導入が可能です。

3. 最先端アメリカの技術を注入する若手エンジニア講師陣

米国UCI大学・UCLA大学にルーツを持ち、最先端のAI開発を専門領域とする若手エンジニアチームが直接指導。 世界水準の技術を日本の中小企業の現場に最適化して伝授します。

4. 講座の枠を超えた共創コミュニティ「IKIGAIパートナー」への先行参画

受講企業は、AI活用の最前線を共有し合うコミュニティ「IKIGAIパートナー」への参画権利を第1期生として取得いただけます。 講座終了後も、他社との事例共有や継続的な技術アップデートが可能な「AI共創エコシステム」へ今から加わることができます。

※コミュニティ参加には、協力運営費（年額5万円）が別途必要となります。

▶▶▶「IKIGAIパートナー」詳細はこちら：https://design.ikigai-field.jp/partner.html (https://design.ikigai-field.jp/partner.html)

■ 無料オンライン説明会開催概要

AIエージェントが実際に業務を代行する実演デモンストレーションに加え、助成金活用や特別価格枠の最新状況についても共有いたします。

開催日時：

5月12日（火） 10:30-11:30

5月14日（木） 20:00-21:00

5月15日（金） 15:00-16:00

形式： オンライン（Zoom）

【説明会申込はこちら】

▶▶▶https://forms.gle/8tvt5csHTg7kmv427

■ 講師プロフィール

熊倉 康太郎（Kotaro Kumakura）米国UCI大学コンピューターサイエンス2025年卒。

最先端の米国でAIを専攻した若手エンジニアチームを率い、UCI大学・UCLA大学にルーツを持つ2名のエンジニアが直接指導。グローバル水準の技術を、日本の中小企業の現場に最適化して伝授していきます。

主催

IKIGAI WORKS株式会社について

わたしたちは「誰もが仕事に働きがい、人生に生きがいを持てる社会にする」という情熱を掲げ、2021年6月にIKIGAI WORKS株式会社を創業。一人ひとりがIKIGAIを通じて人生にワクワクを感じられる社会は、今よりももっと力強く人生を謳歌することで日本中が元気になることを目指し、企業や個人に向けてサービスを展開しています。



＜会社概要＞

会社名 ：IKIGAI WORKS株式会社

代表者 ：代表取締役 熊倉 利和

設 立 ：2021年6月9日

所在地 ：〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出7509

U R L ：https://ikigai-works.co.jp/

IKIGAI広場：https://ikigai-media.jp/

事業内容：AI開発・企業変革コンサルティング・”生きがい”向上のためのメソッドの開発・コミュニティ運営 等

監修・修了認定

一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会

一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会は、”生きがいで人生をデザインする”社会を目指して、2025年9月22日に設立。

世界で注目される「IKIGAI」という価値観を、一人ひとりが自分自身の言葉として見つけることを日本初の「IKIGAI mandara(TM)」を活用し、社会への普及・サポート活動を行ってまいります。

「IKIGAI」を“特別な誰かのもの”ではなく、“誰もが持ちうる日常”として、仕事や暮らしの中に根付かせることで、明るく活力のある社会の土壌が育まれていくと信じています。