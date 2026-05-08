ダイセルグループの温室効果ガス削減目標がSBTイニシアチブより認定されました

株式会社ダイセル

株式会社ダイセル（本社：大阪市北区、代表取締役社長：榊 康裕）は、2026年4月2日付で、当社グループが設定した温室効果ガス（GHG）排出削減目標が、世界の平均気温の上昇を1.5度に抑えることを目指すイニシアチブであるScience Based Targets initiative（以下、SBTi）より認定されましたので、お知らせします。

【 SBTiに認定された目標 】

- 短期目標 -

・2030年度までに、スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量を2018 年度比で 50.4% 削

減する。

・2030年度までに、スコープ3*1（原材料等の調達、燃料・エネルギー調達、物流）の温室効果ガス

排出量を2018 年度比で 30% 削減する。

- ネットゼロ目標 -

・2050年度までに、バリューチェーン全体で温室効果ガス排出量をネットゼロにする。

（スコープ1、スコープ2、スコープ3の温室効果ガス排出量を2018 年度比で90%削減。残余排出量

は中和化*2。）

*1：カテゴリー1・3・4の合計排出量で30％削減することを目標としています。

カテゴリー1：購入した原材料、部品、製品、サービスなどの製造に伴う温室効果ガス排出

カテゴリー3：購入した燃料や電力などの、採掘・精製・発電など上流工程における温室効果ガ

ス排出

カテゴリー4：原材料や製品の調達に伴う、輸送および保管（上流物流）における温室効果ガス

排出

*2：1.5℃排出経路に沿った削減取り組みでも、なお削減しきれない排出量（残余排出量）を、バリ

ューチェーンの外で森林由来吸収や炭素除去技術等を活用して「中和（Neutralization）」する

こと。

今後も当社グループは、バリューチェーン全体を視野に入れたGHG排出量削減の取り組みを推進するとともに、気候変動への対応と事業成長の両立を図り、社会から信頼される企業グループを目指してまいります。

当社グループのGHG排出量削減の取り組みの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.daicel.com/sustainability/environmentreport/climate-change/#anc-5