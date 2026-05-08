「小豆島・瀬戸内ツアー」DAOマネージャーとmachiDAOメンバーが築100年の古民家宿「こわね」に集結

株式会社あるやうむ

株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中 博晶、以下「あるやうむ」）が手がける「地域おこし協力隊DAO」を活用して、余市町のDAOマネージャーとして活動するhiroさんが立ち上げたコミュニティ「machiDAO」は、2026年4月10日（金）から12日（日）の3日間、香川県小豆島を中心に「小豆島・瀬戸内ツアー」を開催いたしました。

machiDAOメンバーに加え、全国各地で活動するDAOマネージャーも参加し、地域の文化や資源を共に体験。初日はDAOによる再生で注目される古民家宿「囲み宿こわね」に宿泊し、日頃の活動や地域課題について語り合う夜の勉強会を実施しました。

「囲み宿こわね」宿泊の背景

今回の宿泊は、おさかなだお長崎（DAO）ファウンダーであり、machiDAOメンバーでもあるMaipさんの「オーナー宿泊特典」の提供により実現しました。



宿泊先となる「囲み宿こわね」は、Re. Asset DAOによる資金調達モデルを採用して再生された、小豆島の築100年の古民家を一棟貸しする宿です。Web3の仕組みを活用した地域再生の現場を拠点にすることで、参加メンバーが新しい地域支援の形を肌で感じる機会となりました。

築100年の古民家をフルリノベーションした「囲み宿こわね」とは

「囲み宿こわね」は、香川県小豆島の中心部、昔ながらの路地が入り組む「迷路のまち」に位置する、1日1組限定の一棟貸し宿です。

100年以上代々受け継がれてきた古民家の意匠を残しつつ、広いリビングの中心にはさぬき家具職人が手仕事で製作した円形の現代囲炉裏を設置。さらに3つの独立したベッドルームや、中庭にはプライベートサウナと水風呂も完備しており、外界から引き離された静かで非日常的な空間を提供しています。

知見を共有する夜の勉強会と、瀬戸内のアートを巡る3日間

「囲み宿こわね」での宿泊中は、参加メンバーが日頃の活動や地域課題に関する知見を共有する勉強会を実施。リビングに集まり深く語り合うことで、物理的な距離を超えたコミュニティのつながりを深めました。



また、小豆島の寒霞渓やエンジェルロード、井上誠耕園といった島内の主要スポットから、高松市のイサムノグチ庭園美術館、そして直島の地中美術館といった瀬戸内のアート・文化スポットを巡るフィールドワークも実施しました。

machiDAOメンバーや各地のDAOマネージャーたちが、実際に瀬戸内のフィールドを歩くことで、それぞれの活動へのヒントを得る貴重な機会となりました。

参加者コメント

Maipさん

気持ちのいい時期に香川でうどん、地場のお魚、小豆島でそうめん、オリーブオイル、醤油を使った料理や和の美食と、日本の美味しいもの美しいものを満喫。

こわねの宿では、居間に床暖房があり、ゆったりとした時間の中、参加者の活動をプレゼン。それぞれの地域から持ち寄ったお土産をつまみながら、いろんな地域でのDAO活動、コミュニティ運営、施設運営の話を共有することで、お互いにヒントや励みが得られて貴重な機会になりました。

小豆島特有の石の生産地の地形を楽しんだり、普通の旅行でも研修でもない素敵なつながりの生まれるツア‐になりました！

スギシゲさん

この度、インターネットで繋がった人と小豆島ツアーで初めて出会う人と観光や一泊させていただきました。

主催を企画された方々とは、何気ないインターネットやイベントで出会いました。集まったメンバーと現在取り組んでいる事や仕事、AIや映画や趣味を横になりながらお互いにアウトプットし、共有されてとても刺激を受けました。

何気ない日常でも、不安な世情ですが、それぞれ前向きに楽しく生活されている事が分かりました。そのメンバーでの観光も自身が住んでいて 気づかない事ばかりで、その時の出来事が、本当に一期一会で今でもよい思い出とななっています。

sabiiさん（神石高原町DAOマネージャー）

初小豆島は最高の体験でした！

オリーブを軸にした産業・観光・文化の一体的な展開は、自地域のポポー利活用においても大変参考になりました。 また、観光地化されすぎていない日常感も印象的で、地域資源を活かしつつ行き過ぎない適度なバランスが心地よかったです。

余市町DAOマネージャー（machiDAO）hiroさんのコメント

DAO的にmaiPさんの提案から始まり企画と準備はdiscord上で夜な夜な行われ、それぞれAIツールを使ってしおりを作ったり、スポットをリサーチしたりでチャットメインに使って行われました。

当日集合場所のフェリー乗り場を間違えちゃったりしましたが、集合してからはチームワーク良く順調に旅を楽しみ、メインイベントのこわね宿では素晴らしい建築意匠や調度品などいちいち歓声をあげながら大人の修学旅行を楽しみました。



また、夜にはDAOの活動を発表するミニプレゼン大会も行われました。

小豆島ではパワースポットの巨石の神社や、美しい海岸線をドライブしたり、醤油蔵やオリーブ畑を望むレストランなど様々な感動体験がありました。



それぞれが役割をゆるく担いながらDAOの旅を楽しむことができました！また別の場所でもDAOツアーを企画できたら良いですね！（次回の旅も半分決まって来ている。。）

【フォトハイライト】ツアーの様子

各地域のDAOに参加しませんか？

お住まいの地域や興味のある地域のDAOにぜひご参加ください！

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

株式会社あるやうむについて

DAOやNFTによる地方創生を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT／地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

株式会社あるやうむ 会社情報

会社名 ：株式会社あるやうむ

代表者 ：畠中 博晶

所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

設立 ：2020年11月18日

資本金 ：1億6449万円（準備金含む）

事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

URL ：https://alyawmu.com/

Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

Voicy : https://voicy.jp/channel/3545