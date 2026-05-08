伝説の龍の忍者、リュウ・ハヤブサが最新作『NINJA GAIDEN 4』の姿でアクションフィギュアに！

株式会社海洋堂

世界で人気のハイスピードACT「NINJA GAIDEN」シリーズの最新作として、2025年10月に発売となった『NINJA GAIDEN 4』のリュウ・ハヤブサを、アメイジング・ヤマグチで早くも立体化です。

最新バトルスーツを精密なディテールで作り込みつつ、山口式独自の人体の「めり込み」を意識した可動ギミックで、逞しいプロポーションと深く屈みこむ忍者らしいアクションの両立を可能にしました。シリーズ伝統のメイン武器である龍剣、長大な邪神剣、両腕に装備する蛇骨門が付属。龍剣、邪神剣は鞘からの抜き差しや保持レールのスライド機構を再現。蛇骨門は、自在に伸びる鎖を4本の可動延長パーツで演出！

※海洋堂直営店とコーエーテクモゲームスオンラインショップ (『KOEI TECMO SPOT ONLINE SHOP』)でのご予約には特典として、「真・龍剣エフェクト」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ『NINJA GAIDEN 4』 Ver.

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約170mm

●オプションパーツ

・オプションハンド x 11

・エフェクト付き手裏剣 x 1

・手裏剣 x 2

・蛇骨門（収納状態） x 2

・蛇骨門用延長パーツ x 4

・蛇骨門用刃パーツ x 2

・邪神剣の鞘 x 1

・邪神剣 x 1

・龍剣の鞘 x 1

・龍剣 x 1

・鞘専用のアタッチメント X 1

・ディスプレイスタンド x 1

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、コーエーテクモゲームスオンラインショップ、予約限定追加付属品

・真・龍剣エフェクト x 1

●原型制作：山口勝久

●希望小売価格 ：15,400円（税込）

●受注期間：2026年5月15日(金)～2026年7月31日(金)

●発売：2027年3月予定

(C)/TM/(R) 2025 Microsoft. (C)2025 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved. NINJA GAIDEN, and the Team NINJA logo are trademarks of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. (C) PlatinumGames Inc.

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「真・龍剣エフェクト」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr132

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR

Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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